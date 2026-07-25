Tem como sumir da internet? O que é possível fazer para tirar seus dados de sites de busca

Você já pesquisou o próprio nome no Google? Além das redes sociais, alguns buscadores costumam mostrar informações sigilosas, como telefone, endereço, e-mail e até processos judiciais. Essa é a chamada "pegada digital": os rastros que a maioria das pessoas que frequentam a internet costumam deixar ao acessarem serviços online.

Apagar tudo de uma vez não é possível — registros públicos, cópias de terceiros e obrigações legais impedem o desaparecimento total —, mas já é possível reduzir a exposição a ponto de tornar esses dados difíceis de encontrar. Para isso, o usuário deve trabalhar na remoção nos buscadores, pedido direto aos sites que publicam a informação, exclusão de cadastros antigos e prevenção para que novos dados não voltem a aparecer.

O que é possível remover da internet?

Dados de contato pessoal — telefone, e-mail, endereço residencial e CPF — podem ser removidos dos resultados de busca do Google por meio de ferramentas nativas da plataforma. Perfis em redes sociais, contas em lojas e cadastros em serviços antigos também podem ser desativados ou excluídos pelo próprio titular.

No caso de processos judiciais indexados por sites como Jusbrasil e Escavador, o caminho é a desidentificação: o nome completo é substituído por iniciais, e o conteúdo deixa de aparecer ao pesquisar o nome da pessoa. A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), em seu artigo 18, garante ao titular o direito de solicitar a exclusão de dados pessoais a qualquer empresa ou serviço que os armazene.

O que costuma ser mais difícil é remover informações já copiadas por terceiros, republicadas em páginas espelho ou preservadas por obrigações legais. Registros governamentais — como os da Receita Federal — não são passíveis de exclusão pelo cidadão.

Como remover dados pessoais do Google?

O Google oferece o recurso Privacidade nos Resultados sobre Você, disponível no Brasil desde junho de 2024 e ampliada em fevereiro de 2026 para incluir documentos como CPF e carteira de motorista. O processo funciona assim:

Acesse a página Privacidade nos Resultados sobre Você pelo app do Google (toque na foto de perfil) ou pelo navegador; Insira os dados que deseja monitorar: nome completo, telefone, e-mail e endereço; O Google faz uma varredura e lista os resultados que contêm essas informações; Selecione os links que deseja remover e envie a solicitação; Ative as notificações para ser avisado caso novos resultados com seus dados apareçam.

Também é possível solicitar a remoção de resultados individuais: nos três pontos ao lado de cada resultado de busca, há a opção de pedir remoção por conter informações pessoais. Cada pedido passa por análise do Google, e a remoção não é automática nem garantida.

Retirar um link do Google não apaga o dado do site original. O conteúdo continua existindo na página de quem o publicou. Por isso, o pedido ao buscador funciona melhor quando acompanhado de uma solicitação direta ao site de origem.

Como ocultar seu nome no Jusbrasil e no Escavador

Sites jurídicos indexam processos públicos de tribunais e diários oficiais. Isso faz com que o nome de qualquer pessoa que já foi parte em uma ação judicial — mesmo como testemunha — apareça em buscas na internet.

No Jusbrasil, o processo de desidentificação é gratuito. Acesse a página do processo onde seu nome aparece, clique em "Reportar página" e solicite a ocultação dos dados. O site exige verificação de identidade para evitar pedidos indevidos. O nome é substituído por iniciais, e a página deixa de aparecer em buscas pelo nome completo. A análise é feita caso a caso, e processos de interesse público — como os que envolvem políticos ou candidatos — podem ter a solicitação negada.

No Escavador, o procedimento é semelhante: localize a página com seus dados, clique na opção de remoção de informações e preencha o formulário com um documento de identidade para comprovar a titularidade.

Mesmo com o nome oculto nessas plataformas, a publicação original nos sites dos tribunais continua acessível. Se o processo corre em segredo de justiça, é possível solicitar a remoção integral da página mediante ordem judicial.

Como lidar com corretores de dados

Corretores de dados (ou data brokers) são empresas que coletam informações de registros públicos, cadastros comerciais e outras fontes para criar perfis sobre pessoas. Sites como esses reúnem CPF, telefone, endereço e histórico profissional em páginas acessíveis por busca.

O primeiro passo é identificar onde seus dados aparecem. Pesquise seu nome completo entre aspas no Google, combinado com palavras como "CPF", "telefone" ou "endereço". Ao encontrar um site, procure no rodapé por links como "Privacidade", "Remover Dados" ou "Opt-Out" e envie um pedido de exclusão citando a LGPD.

Para quem prefere automatizar esse trabalho, existem serviços pagos como o Incogni (da Surfshark, que cobre mais de 420 corretores de dados) e o DeleteMe (da Abine), que enviam pedidos de remoção em nome do usuário e monitoram reincidências. O Incogni custa a partir de US$ 7,99 por mês; o DeleteMe opera com planos anuais.

Como excluir contas antigas e cadastros esquecidos

Lojas, fóruns, redes sociais e serviços nos quais você criou conta anos atrás continuam armazenando dados como endereço, telefone e número de cartão. Se houver um vazamento nesses sites, as informações voltam a circular.

Pesquise na caixa de e-mail por termos como "bem-vindo", "cadastro" ou "sua conta" para mapear perfis antigos. Acesse cada plataforma, vá até as configurações de conta e selecione a opção de exclusão. Se o site não oferecer essa opção de forma clara, envie uma solicitação formal de eliminação de dados com base na LGPD.

Outros buscadores além do Google

Remover dados do Google não garante que eles deixem de aparecer no Bing, no Yahoo ou no DuckDuckGo.

O Bing aceita pedidos de remoção de conteúdo pelo formulário de preocupações da Microsoft, mas não oferece um sistema de varredura automática como o Google, enquanto o Yahoo remove informações de identificação pessoal mediante solicitação ao suporte e pode levar de dez a doze semanas para atualizar os resultados após a exclusão do conteúdo na origem.

Como evitar que seus dados voltem a aparecer?

Depois das remoções, o trabalho passa a ser preventivo. Revise as configurações de privacidade em redes sociais, evite publicar telefone e endereço em perfis abertos e separe e-mails por finalidade — um para cadastros descartáveis, outro para comunicação pessoal.

Também é interessante ativar a autenticação em dois fatores nas contas mais importantes e monitorar seu nome nos buscadores a cada dois ou três meses. O recurso do Google envia alertas automáticos, mas a checagem manual em outros buscadores cobre o que ela não alcança.