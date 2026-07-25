Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Ministro da Educação da Índia renuncia após seis dias de protestos estudantis

Saída de Dharmendra Pradhan ocorre em meio à pressão do movimento das "Baratas", que denuncia fraudes em exames universitários e cobra mudanças no sistema educacional

Os protestos começaram após denúncias de falhas e fraudes em provas de acesso ao ensino superior (SAJJAD HUSSAIN / Colaborador/Getty Images)

Os protestos começaram após denúncias de falhas e fraudes em provas de acesso ao ensino superior (SAJJAD HUSSAIN / Colaborador/Getty Images)

Da redação, com agências e AFP

Publicado em 25 de julho de 2026 às 09h43.

Tudo sobreÍndia
Saiba mais

O ministro da Educação da Índia, Dharmendra Pradhan, renunciou ao cargo neste sábado, 25, após quase uma semana de intensos protestos estudantis que colocaram o governo do primeiro-ministro Narendra Modi sob pressão.

"Entreguei minha carta de renúncia ao primeiro-ministro", escreveu Pradhan em uma publicação na rede social X.

A saída acontece no sexto dia consecutivo de manifestações lideradas pelo movimento das "Baratas", grupo criado nas redes sociais que ganhou força ao denunciar supostas fraudes e irregularidades em exames universitários. O movimento comemorou imediatamente o anúncio.

"Viva o poder estudantil!" e "A democracia triunfou", publicou o Partido Popular das Baratas (CJP) em suas redes sociais. "Conseguimos!", escreveu o fundador do grupo, Abhijeet Dipke, no Instagram.

Os protestos começaram após denúncias de falhas e fraudes em provas de acesso ao ensino superior, mas rapidamente ampliaram sua pauta. Além de exigir mudanças no sistema educacional, estudantes passaram a criticar a dificuldade de inserção no mercado de trabalho mesmo após a graduação e acusaram o governo Modi de adotar práticas autoritárias.

Desde a repressão policial a uma manifestação realizada na segunda-feira, milhares de estudantes permanecem acampados em uma praça no centro de Nova Délhi, onde seguem mobilizados sob forte presença das forças de segurança.

Apesar da renúncia do ministro, os manifestantes afirmam que as reivindicações ainda não foram atendidas.

"Nossas reivindicações permanecem as mesmas: a renúncia de Dharmendra Pradhan, indenização para as vítimas [das provas canceladas] e a retirada das acusações contra os manifestantes", afirmou à AFP o porta-voz do movimento, Ashutosh Rabka, horas antes da confirmação da saída do ministro.

O anúncio também ocorre poucas horas antes de uma reunião prevista entre representantes do governo e lideranças estudantis para discutir a crise.

Na sexta-feira, o gabinete do governo indiano aprovou um projeto de lei que endurece as punições para fraudes em exames públicos, prevendo processos judiciais mais rápidos e penalidades mais severas para os responsáveis por irregularidades.

Acompanhe tudo sobre:ÍndiaEducaçãoProtestos

Mais de Mundo

Mais de 175 mil pessoas deixam suas casas após incêndios históricos na Espanha e França

Governo Trump quer enviar equipe ao Brasil para questionar urnas, diz jornal

Por que a China cancelou suas exportações de petróleo em meio à crise de Hormuz?

Trump 2028? Presidente 'brinca' sobre '4º mandato' em jantar remarcado após atentado

Mais na Exame

Mundo

Mais de 175 mil pessoas deixam suas casas após incêndios históricos na Espanha e França

Ciência

Veja 3 hábitos comuns que fazem mal ao fígado e como proteger o órgão

ExameLab

Tem como sumir da internet? O que é possível fazer para tirar seus dados de sites de busca

Mercados

Bolsa de Londres aposta em 'pregão da madrugada' com início até 2027