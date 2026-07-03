João Fonseca perde para russo Roman Safiullin e é eliminado de Wimbledon

O brasileiro João Fonseca foi eliminado de Wimbledon nesta sexta-feira, 3, ao ser derrotado pelo russo Roman Safiullin por 3 sets a 0. O confronto terminou com parciais de 6/3, 6/3 e 6/3, em 2h09 de partida.

Cabeça de chave número 24 e atual 27º colocado do ranking mundial, o carioca de 19 anos repetiu a campanha de 2025, quando também caiu na terceira rodada do torneio para um jogador vindo do qualifying, o chileno Nicolás Jarry.

Já Safiullin, ex-top 40 e atual número 132 do mundo, garantiu vaga nas oitavas de final após uma atuação consistente. Depois da vitória, o russo se emocionou e foi às lágrimas durante a entrevista ainda na quadra.

Classificado para as oitavas de final, Roman Safiullin enfrentará o vencedor do duelo entre Novak Djokovic e Arthur Rinderknech.

Melhor campanha de João segue sendo Roland Garros

Com a eliminação, João Fonseca iguala seu melhor resultado em Wimbledon, alcançando pela segunda temporada consecutiva a terceira rodada.

O melhor desempenho do brasileiro em torneios do Grand Slam continua sendo a campanha em Roland Garros deste ano, quando chegou às quartas de final.