VNL feminina 2026: Brasil vence a Itália e avança à final

O Brasil garantiu vaga na final da Liga das Nações Feminina de Vôlei (VNL) ao vencer a Itália por 3 sets a 2 neste sábado, 25, em Macau, na China.

A seleção brasileira começou atrás no placar, mas buscou a virada no tie-break.

A Itália venceu o primeiro set por 25 a 21. O Brasil respondeu na segunda parcial e devolveu o mesmo placar, empatando a semifinal.

O terceiro set teve equilíbrio até os últimos pontos. A equipe comandada por José Roberto Guimarães levou a melhor por 26 a 24 e virou a partida.

As italianas reagiram no quarto set. Depois de permanecerem à frente durante a parcial, venceram por 25 a 21 e levaram a decisão para o tie-break.

No último set, o Brasil chegou a abrir quatro pontos de vantagem, mas permitiu o empate. A seleção retomou a liderança na reta final e fechou a parcial em 15 a 12.

Ana Cristina foi a maior pontuadora da semifinal, com 23 pontos. Rosamaria também se destacou e terminou a partida com 15.

Quem o Brasil enfrenta na final da VNL?

Em busca do primeiro título na história da VNL, o Brasil enfrentará na decisão o vencedor da semifinal entre China e Turquia, que acontece neste sábado, às 8h30.

Quando é a final da VNL 2026?

A final da VNL feminina será neste domingo, 26, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau, na China.