Bolsa de Londres aposta em 'pregão da madrugada' com início até 2027

A Bolsa de Valores de Londres vai lançar uma nova plataforma de negociação fora do horário tradicional para oferecer operações quase contínuas e competir com mercados que avançam para o modelo de funcionamento 24 horas por dia.

Batizada de LSE 24, a nova estrutura permitirá negociações entre 17 horas e 7h50 no horário de Londres (de 14h às 4h50 no horário de Brasília, sem considerar o verão europeu) e deve começar os testes com clientes até o fim de 2026.

A expectativa é que os primeiros ativos disponíveis sejam os produtos negociados em bolsa (ETPs, em inglês), com início das operações previsto para o primeiro semestre de 2027.

A inclusão de ações listadas no mercado britânico também está nos planos, mas dependerá de aprovação regulatória e da avaliação de participantes do mercado. As informações foram divulgadas pela Bloomberg.

Busca por mais liquidez e capital internacional

A CEO da London Stock Exchange, Julia Hoggett, detalhou que a nova plataforma tem como objetivo criar um ambiente adequado para diferentes tipos de investidores e ativos. "Trata-se de ter a forma certa de liquidez para o tipo certo de mercado, no momento certo", disse em entrevista à agência.

O LSE 24 será operado separadamente do mercado principal da bolsa britânica, que continuará funcionando no horário convencional. A companhia pretende contratar profissionais em diferentes países para dar suporte à nova operação.

A escolha inicial pelos ETPs ocorre em meio ao forte crescimento desses instrumentos nos últimos anos. Hoggett vê que esses produtos refletem uma demanda cada vez mais globalizada, já que investidores de diferentes regiões buscam acesso a ativos internacionais fora do horário tradicional.

Nos Estados Unidos, a Bolsa de Nova York, a Nasdaq e a Cboe, por exemplo, já apresentaram propostas para ampliar o funcionamento para quase 24 horas por dia, enquanto a CME trabalha com planos de negociação contínua para alguns contratos futuros de petróleo e do ouro.

Desafio será garantir liquidez na madrugada

Especialistas ouvidos pela imprensa internacional apontam que o sucesso da iniciativa dependerá da participação dos formadores de mercado, responsáveis por oferecer preços de compra e venda durante o pregão.

"A questão fundamental será se os formadores de mercado estarão dispostos a oferecer preços consistentes ao longo da sessão noturna. Sem a participação deles, a liquidez poderá ser limitada inicialmente", avaliou à agência o co-CEO da HANetf, Hector McNeil.

Por outro lado, o modelo pode beneficiar investidores ao permitir reações mais rápidas a eventos que acontecem quando as bolsas tradicionais estão fechadas.

Bolsa de Londres tenta recuperar relevância

O lançamento acontece em um momento de pressão para a Bolsa de Londres, que enfrenta dificuldades para atrair novas empresas e recuperar protagonismo no mercado global de capitais.

A bolsa britânica tem perdido espaço em valor de mercado das companhias listadas, sendo ultrapassada nos últimos anos por mercados como Taiwan, Índia e Canadá. Além disso, uma série de aquisições reduziu o número de empresas negociadas em Londres.

A recuperação do mercado de ofertas públicas iniciais (IPOs, em inglês) virou uma das principais prioridades. Depois de ficar fora do ranking das 20 maiores bolsas globais em volume de IPOs nos primeiros nove meses de 2025, Londres teve uma melhora no fim do ano e passou a apostar em uma retomada em 2026.

O cenário, porém, perdeu força por lá e algumas empresas acompanhadas avaliam adiar suas estreias para 2027.

*Com informações de agências internacionais