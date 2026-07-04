Serena Williams desiste das duplas em Wimbledon por lesão no joelho

Serena Williams não vai disputar o torneio de duplas de Wimbledon ao lado da irmã Venus. A decisão foi anunciada poucas horas antes da estreia da dupla, marcada para este sábado, 4, depois que a tenista de 44 anos não conseguiu se recuperar de uma lesão no joelho sofrida há quatro dias, na derrota da primeira rodada de simples.

"Estou devastada por ter que desistir das duplas", escreveu Serena em seu Instagram.

Lesão na estreia de simples

O problema no joelho apareceu na terça-feira, 30, durante a derrota de Serena para a australiana Maya Joint, em três sets — a primeira partida oficial de simples da americana desde 2022. Na ocasião, a tenista relatou ter torcido o joelho no fim do primeiro set, mas afirmou que faria "o possível" para estar em condições de jogar as duplas.

O desfalque não chegou a surpreender totalmente. Na sexta-feira, o diretor de Wimbledon, Jamie Baker, já havia adiantado que a organização decidira adiar a estreia das irmãs Williams nas duplas para dar a Serena "todo o tempo possível" de recuperação.

Jogo estava marcado para este sábado

A primeira rodada do torneio de duplas femininas teve início na quinta-feira e deveria se encerrar na sexta, mas a partida de Serena e Venus, de 46 anos, foi remanejada para este sábado — dia inicialmente reservado à segunda rodada. Pela programação provisória, a dupla enfrentaria a argentina Solana Sierra e a colombiana Camila Osorio às 17h30 no horário local (13h30 de Brasília).

Retorno motivado pelas filhas

Vencedora de 23 títulos de Grand Slam, Serena vinha de um retorno emocionado às quadras. Após a estreia, definiu o momento como especial: "Foi realmente incrível estar de volta a Wimbledon. Nunca imaginei que estaria aqui."

A decisão de voltar ao circuito, tomada no início de junho, foi impulsionada pelo desejo de jogar diante das duas filhas, nascidas em 2017 e 2023.

*Com informações da AFP