Quando é a final da VNL feminina 2026? Veja o horário do jogo do Brasil

O Brasil está na final da VNL feminina 2026. A seleção brasileira venceu a Itália por 3 sets a 2 neste sábado, 25, em Macau, na China, e avançou à decisão da Liga das Nações de Vôlei Feminino.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães saiu atrás na semifinal, mas reagiu e confirmou a classificação no tie-break.

As parciais foram de 21/25, 25/21, 26/24, 21/25 e 15/12.

Quando é a final da VNL feminina 2026?

A final da VNL feminina 2026 será disputada neste domingo, 26, às 8h30 (horário de Brasília), em Macau.

Quem o Brasil enfrentará na final da VNL feminina?

O adversário do Brasil na final sairá da outra semifinal, disputada entre China e Turquia neste sábado, às 8h30.

Como foi Brasil x Itália pela VNL?

O confronto entre Brasil x Itália pela VNL começou com vantagem italiana. A equipe europeia venceu o primeiro set por 25 a 21 e abriu o placar na semifinal.

O Brasil reagiu na segunda parcial e devolveu o placar de 25 a 21. No terceiro set, marcado pelo equilíbrio, a seleção brasileira venceu por 26 a 24 e virou o jogo.

A Itália voltou a empatar ao ganhar o quarto set por 25 a 21. Com isso, a vaga na final da VNL foi decidida no tie-break.

No set decisivo, o Brasil abriu quatro pontos de vantagem, permitiu a reação italiana, mas retomou a liderança na reta final.

Ana Cristina marcou o último ponto da vitória por 15 a 12. A jogadora foi a maior pontuadora da semifinal, com 23 pontos.

Rosamaria também teve papel importante na vitória do vôlei feminino do Brasil e terminou o confronto com 15 pontos.

O Brasil já ganhou a VNL feminina?

O Brasil ainda busca seu primeiro título na VNL feminina. Apesar de nunca ter levantado a taça, a seleção lidera o ranking de aparições no pódio, com quatro medalhas de prata, conquistadas em 2019, 2021, 2022 e 2025.

Até agora, apenas três países venceram a competição. Os Estados Unidos foram campeões em 2018, 2019 e 2021, enquanto a Itália conquistou os títulos de 2022, 2024 e 2025. A Turquia ficou com a taça em 2023.

China, Sérvia, Polônia e Japão também já subiram ao pódio, mas nunca venceram o torneio.