João Fonseca enfrenta ex-top 10 em Wimbledon; veja horário e adversário

João Fonseca já sabe quando fará sua estreia em Wimbledon 2026. Atual número 27 do ranking mundial e cabeça de chave 24 do torneio, o brasileiro entra em quadra na próxima segunda-feira, 29, para enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut, em sua primeira partida no Grand Slam disputado no All England Club, em Londres.

O confronto marca o início da campanha de João Fonseca em Wimbledon e será o primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito profissional.

Que horas é o jogo de João Fonseca em Wimbledon?

A estreia de João Fonseca em Wimbledon está prevista para começar por volta das 10h30 ou 11h (horário de Brasília), sendo o terceiro jogo da Quadra 18.

Como as partidas anteriores podem variar de duração, o horário exato depende do andamento da programação do dia.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca em Wimbledon

Os torcedores poderão acompanhar a estreia do brasileiro ao vivo por:

ESPN 2 (TV por assinatura);

(TV por assinatura); Disney+ Premium (streaming).

Quem é o adversário de João Fonseca?

João Fonseca enfrenta o espanhol Roberto Bautista Agut, de 38 anos, ex-top 10 do mundo e atual 163º colocado no ranking da ATP.

O confronto será inédito no circuito profissional.

Caso avance à segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata.

Caminho de João Fonseca em Wimbledon

Em uma eventual terceira rodada, João Fonseca poderá enfrentar o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 12.

Já nas oitavas de final, existe a possibilidade de um novo duelo contra Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram em Roland Garros, no fim de maio, quando o brasileiro venceu o sérvio e avançou às oitavas de final.

João Fonseca busca primeira vitória na grama em 2026

A participação em Wimbledon 2026 marca o retorno de João Fonseca aos Grand Slams após a campanha de destaque em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final, seu melhor resultado até agora em um dos quatro principais torneios do circuito.

Na temporada de grama, o brasileiro disputou o ATP de Halle. Em simples, foi eliminado na estreia pelo alemão Yannick Hanfmann. Nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à decisão após entrar na chave principal como lucky loser e terminou com o vice-campeonato.

Fonseca também desistiu de disputar o ATP 250 de Eastbourne por conta de um desconforto no ombro direito.

Programação da estreia de João Fonseca em Wimbledon