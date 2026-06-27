Esporte

Fase de grupos copa 2026

João Fonseca enfrenta ex-top 10 em Wimbledon; veja horário e adversário

Brasileiro faz sua estreia em Wimbledon 2026 diante do espanhol Roberto Bautista Agut

Número 27 do mundo inicia sua campanha no Grand Slam inglês nesta segunda-feira. (Dimitar Dilkoff / AFP)

Número 27 do mundo inicia sua campanha no Grand Slam inglês nesta segunda-feira. (Dimitar Dilkoff / AFP)

Ana Dayse
Ana Dayse

Colaboradora

Publicado em 27 de junho de 2026 às 09h45.

Última atualização em 27 de junho de 2026 às 09h47.

João Fonseca já sabe quando fará sua estreia em Wimbledon 2026. Atual número 27 do ranking mundial e cabeça de chave 24 do torneio, o brasileiro entra em quadra na próxima segunda-feira, 29, para enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut, em sua primeira partida no Grand Slam disputado no All England Club, em Londres.

O confronto marca o início da campanha de João Fonseca em Wimbledon e será o primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito profissional.

Que horas é o jogo de João Fonseca em Wimbledon?

A estreia de João Fonseca em Wimbledon está prevista para começar por volta das 10h30 ou 11h (horário de Brasília), sendo o terceiro jogo da Quadra 18.

Como as partidas anteriores podem variar de duração, o horário exato depende do andamento da programação do dia.

Onde assistir ao jogo de João Fonseca em Wimbledon

Os torcedores poderão acompanhar a estreia do brasileiro ao vivo por:

  • ESPN 2 (TV por assinatura);
  • Disney+ Premium (streaming).

Quem é o adversário de João Fonseca?

João Fonseca enfrenta o espanhol Roberto Bautista Agut, de 38 anos, ex-top 10 do mundo e atual 163º colocado no ranking da ATP.

O confronto será inédito no circuito profissional.

Caso avance à segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata.

Caminho de João Fonseca em Wimbledon

Em uma eventual terceira rodada, João Fonseca poderá enfrentar o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 12.

Já nas oitavas de final, existe a possibilidade de um novo duelo contra Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram em Roland Garros, no fim de maio, quando o brasileiro venceu o sérvio e avançou às oitavas de final.

João Fonseca busca primeira vitória na grama em 2026

A participação em Wimbledon 2026 marca o retorno de João Fonseca aos Grand Slams após a campanha de destaque em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final, seu melhor resultado até agora em um dos quatro principais torneios do circuito.

Na temporada de grama, o brasileiro disputou o ATP de Halle. Em simples, foi eliminado na estreia pelo alemão Yannick Hanfmann. Nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à decisão após entrar na chave principal como lucky loser e terminou com o vice-campeonato.

Fonseca também desistiu de disputar o ATP 250 de Eastbourne por conta de um desconforto no ombro direito.

Programação da estreia de João Fonseca em Wimbledon

  • Jogo: João Fonseca x Roberto Bautista Agut
  • Data: segunda-feira, 29 de junho
  • Horário: por volta das 10h30/11h (horário de Brasília)
  • Local: Quadra 18, All England Club, Londres
  • Onde assistir: ESPN 2 e Disney+ Premium
Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)Atletas

Mais de Esporte

Vini Jr. vira 'queridinho' das marcas e tem status de 'empresa' na Copa do Mundo

Por que CR7, Messi e Neymar não estão usando chuteiras rosas na Copa do Mundo?

Economista que acertou últimos campeões da Copa crava queda do Brasil para o Japão

Chaveamento da Copa do Mundo 2026: veja os confrontos do mata-mata definidos até agora

Mais na Exame

Esporte

Vini Jr. vira 'queridinho' das marcas e tem status de 'empresa' na Copa do Mundo

Mercados

Nike arrumou a casa — mas ainda não convenceu o investidor

Marketing

CMO do Magalu explica como WhatsApp da Lu se tornou case premiado em Cannes

Negócios

Gigante de R$ 5,6 bi, Rodobens fecha com o Mirassol de olho num mercado de R$ 600 milhões