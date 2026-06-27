João Fonseca enfrenta ex-top 10 em Wimbledon; veja horário e adversário

Número 27 do mundo inicia sua campanha no Grand Slam inglês nesta segunda-feira. (Dimitar Dilkoff / AFP)
Colaboradora
Publicado em 27 de junho de 2026 às 09h45.
Última atualização em 27 de junho de 2026 às 09h47.
João Fonseca já sabe quando fará sua estreia em Wimbledon 2026. Atual número 27 do ranking mundial e cabeça de chave 24 do torneio, o brasileiro entra em quadra na próxima segunda-feira, 29, para enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut, em sua primeira partida no Grand Slam disputado no All England Club, em Londres.
O confronto marca o início da campanha de João Fonseca em Wimbledon e será o primeiro duelo entre os dois tenistas no circuito profissional.
A estreia de João Fonseca em Wimbledon está prevista para começar por volta das 10h30 ou 11h (horário de Brasília), sendo o terceiro jogo da Quadra 18.
Como as partidas anteriores podem variar de duração, o horário exato depende do andamento da programação do dia.
Os torcedores poderão acompanhar a estreia do brasileiro ao vivo por:
João Fonseca enfrenta o espanhol Roberto Bautista Agut, de 38 anos, ex-top 10 do mundo e atual 163º colocado no ranking da ATP.
O confronto será inédito no circuito profissional.
Caso avance à segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do duelo entre o holandês Jesper de Jong e o australiano Rinky Hijikata.
Em uma eventual terceira rodada, João Fonseca poderá enfrentar o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 12.
Já nas oitavas de final, existe a possibilidade de um novo duelo contra Novak Djokovic. Os dois se enfrentaram em Roland Garros, no fim de maio, quando o brasileiro venceu o sérvio e avançou às oitavas de final.
A participação em Wimbledon 2026 marca o retorno de João Fonseca aos Grand Slams após a campanha de destaque em Roland Garros, onde alcançou as quartas de final, seu melhor resultado até agora em um dos quatro principais torneios do circuito.
Na temporada de grama, o brasileiro disputou o ATP de Halle. Em simples, foi eliminado na estreia pelo alemão Yannick Hanfmann. Nas duplas, ao lado de Daniel Altmaier, chegou à decisão após entrar na chave principal como lucky loser e terminou com o vice-campeonato.
Fonseca também desistiu de disputar o ATP 250 de Eastbourne por conta de um desconforto no ombro direito.