Esporte

Fase de grupos copa 2026

Djokovic vence batalha de 5 horas e enfrenta Sinner na semifinal de Wimbledon

Sérvio supera Felix Auger-Aliassime em cinco sets e mantém vivo o sonho do 25º título de Grand Slam

Novak Djokovic: tenista venceu o canadense Felix Auger-Aliassime durante a partida de quartas de final de simples masculino no nono dia do torneio de Wimbledon de 2026 (Henry NICHOLLS / AFP)

Novak Djokovic: tenista venceu o canadense Felix Auger-Aliassime durante a partida de quartas de final de simples masculino no nono dia do torneio de Wimbledon de 2026 (Henry NICHOLLS / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 7 de julho de 2026 às 20h50.

Tudo sobreTênis (esporte)
Saiba mais

Novak Djokovic está na semifinal de Wimbledon mais uma vez. O tenista sérvio derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime nesta terça-feira, 7, por 3 sets a 2, após uma batalha de 5h15 na Quadra Central do All England Club.

O resultado coloca o heptacampeão do torneio diante do líder do ranking mundial, Jannik Sinner, em uma reedição da semifinal de 2025, vencida pelo italiano a caminho do título.

Djokovic também segue vivo na busca pelo 25º troféu de Grand Slam da carreira, marca que ampliaria seu recorde histórico no tênis masculino. Em Wimbledon, o sérvio tenta igualar as oito conquistas de Roger Federer.

A classificação garante a ele sua 15ª semifinal em Wimbledon. O sérvio buscará agora a 11ª decisão no Grand Slam britânico, onde conquistou sete títulos, o último em 2022. Desde então, foi vice-campeão em 2023 e 2024.

O duelo desta terça-feira também entrou para a história da carreira do sérvio. Com 5h15 de duração, igualou sua partida mais longa em Wimbledon, repetindo o tempo da semifinal contra Rafael Nadal em 2018.

Além disso, Djokovic chegou ao 50º jogo de cinco sets em Grand Slams, tornando-se o recordista da era profissional. Stan Wawrinka aparece na sequência, com 49, seguido por Roger Federer, com 48.

Reedição da semifinal contra Sinner

O adversário de Djokovic será Jannik Sinner, número 1 do mundo, que mais cedo derrotou o alemão Jan-Lennard Struff em sets diretos.

Será o 12º confronto entre os dois tenistas. O retrospecto favorece o italiano, que soma seis vitórias contra cinco do sérvio. No encontro mais recente, porém, Djokovic levou a melhor ao vencer a semifinal do Australian Open deste ano em cinco sets.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)

Mais de Esporte

Com quartas definidas, Brasil tem sua segunda pior colocação em Copas do Mundo

Quando são os próximos jogos da Copa do Mundo?

Quartas de final da Copa do Mundo: veja os times que avançaram e o chaveamento

Suíça derrota Colômbia nos pênaltis e garante vaga nas quartas de final da Copa do Mundo

Mais na Exame

Esporte

Com quartas definidas, Brasil tem sua segunda pior colocação em Copas do Mundo

Economia

Remédio em São Paulo pode ter variação de até 2.400% no preço, aponta Procon

Tecnologia

Indústria de IA da China supera RMB 1 trilhão e deve crescer mais de 30% em 2026

Brasil

Governo Lula critica Flávio por não pedir fim de tarifaço e sugerir subordinar PIX aos EUA