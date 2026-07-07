Djokovic vence batalha de 5 horas e enfrenta Sinner na semifinal de Wimbledon

Novak Djokovic está na semifinal de Wimbledon mais uma vez. O tenista sérvio derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime nesta terça-feira, 7, por 3 sets a 2, após uma batalha de 5h15 na Quadra Central do All England Club.

O resultado coloca o heptacampeão do torneio diante do líder do ranking mundial, Jannik Sinner, em uma reedição da semifinal de 2025, vencida pelo italiano a caminho do título.

Djokovic também segue vivo na busca pelo 25º troféu de Grand Slam da carreira, marca que ampliaria seu recorde histórico no tênis masculino. Em Wimbledon, o sérvio tenta igualar as oito conquistas de Roger Federer.

A classificação garante a ele sua 15ª semifinal em Wimbledon. O sérvio buscará agora a 11ª decisão no Grand Slam britânico, onde conquistou sete títulos, o último em 2022. Desde então, foi vice-campeão em 2023 e 2024.

O duelo desta terça-feira também entrou para a história da carreira do sérvio. Com 5h15 de duração, igualou sua partida mais longa em Wimbledon, repetindo o tempo da semifinal contra Rafael Nadal em 2018.

Além disso, Djokovic chegou ao 50º jogo de cinco sets em Grand Slams, tornando-se o recordista da era profissional. Stan Wawrinka aparece na sequência, com 49, seguido por Roger Federer, com 48.

Reedição da semifinal contra Sinner

O adversário de Djokovic será Jannik Sinner, número 1 do mundo, que mais cedo derrotou o alemão Jan-Lennard Struff em sets diretos.

Será o 12º confronto entre os dois tenistas. O retrospecto favorece o italiano, que soma seis vitórias contra cinco do sérvio. No encontro mais recente, porém, Djokovic levou a melhor ao vencer a semifinal do Australian Open deste ano em cinco sets.