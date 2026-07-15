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Fase de grupos copa 2026

Brasil x França na VNL 2026: veja os 14 jogadores relacionados por Bernardinho

Técnico definiu os atletas para a estreia da seleção brasileira na terceira semana da Liga das Nações, em Chicago

Vôlei masculino: seleção brasileira enfrenta a França nesta quarta-feira, 14 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Vôlei masculino: seleção brasileira enfrenta a França nesta quarta-feira, 14 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 15 de julho de 2026 às 04h49.

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O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e França, que abre a participação da seleção brasileira na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) masculina.

O duelo acontece nesta quarta-feira, 15, às 18h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.

Lista de jogadores relacionados do Brasil

Levantadores

  • Cachopa
  • Brasília

Opostos

  • Darlan
  • Bryan

Ponteiros

  • Lucarelli
  • Adriano
  • Honorato
  • Arthur Bento

Centrais

  • Flávio
  • Judson
  • Pinta
  • Barreto

Líberos

  • Maique
  • Pureza

Quem ficou fora da partida

Bernardinho levou 15 atletas para a etapa de Chicago, mas relacionou apenas 14 para enfrentar a França.

O ponteiro Maicon integra a delegação da seleção brasileira e permanece convocado para a Liga das Nações, mas não foi relacionado para esta partida e poderá ser utilizado nos próximos compromissos da etapa.

Além dele, o Brasil não conta com os ponteiros Douglas Souza e Lukas Bergmann para o confronto contra a França.

Souza foi liberado para tratar de questões pessoais e segue treinando em Saquarema. Já Bergmann continua o processo de recuperação de uma lesão na coluna.

Calendário do Brasil na VNL

Depois da estreia diante da França, a seleção brasileira ainda enfrentará:

  • Estados Unidos — 16 de julho, às 22h
  • Polônia — 17 de julho, às 22h
  • China — 19 de julho, às 14h
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