Brasil x França na VNL 2026: veja os 14 jogadores relacionados por Bernardinho

Vôlei masculino: seleção brasileira enfrenta a França nesta quarta-feira, 14 (Patricy Albuquerque/Soho/CBV)
Repórter
Publicado em 15 de julho de 2026 às 04h49.
O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e França, que abre a participação da seleção brasileira na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) masculina.
O duelo acontece nesta quarta-feira, 15, às 18h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.
Levantadores
Opostos
Ponteiros
Centrais
Líberos
Bernardinho levou 15 atletas para a etapa de Chicago, mas relacionou apenas 14 para enfrentar a França.
O ponteiro Maicon integra a delegação da seleção brasileira e permanece convocado para a Liga das Nações, mas não foi relacionado para esta partida e poderá ser utilizado nos próximos compromissos da etapa.
Além dele, o Brasil não conta com os ponteiros Douglas Souza e Lukas Bergmann para o confronto contra a França.
Souza foi liberado para tratar de questões pessoais e segue treinando em Saquarema. Já Bergmann continua o processo de recuperação de uma lesão na coluna.
Depois da estreia diante da França, a seleção brasileira ainda enfrentará: