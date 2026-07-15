Brasil x França na VNL 2026: veja os 14 jogadores relacionados por Bernardinho

O técnico Bernardinho definiu os 14 jogadores relacionados para a partida entre Brasil e França, que abre a participação da seleção brasileira na terceira e última semana da fase classificatória da Liga das Nações (VNL) masculina.

O duelo acontece nesta quarta-feira, 15, às 18h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos.

Lista de jogadores relacionados do Brasil

Levantadores

Cachopa

Brasília

Opostos

Darlan

Bryan

Ponteiros

Lucarelli

Adriano

Honorato

Arthur Bento

Centrais

Flávio

Judson

Pinta

Barreto

Líberos

Maique

Pureza

Quem ficou fora da partida

Bernardinho levou 15 atletas para a etapa de Chicago, mas relacionou apenas 14 para enfrentar a França.

O ponteiro Maicon integra a delegação da seleção brasileira e permanece convocado para a Liga das Nações, mas não foi relacionado para esta partida e poderá ser utilizado nos próximos compromissos da etapa.

Além dele, o Brasil não conta com os ponteiros Douglas Souza e Lukas Bergmann para o confronto contra a França.

Souza foi liberado para tratar de questões pessoais e segue treinando em Saquarema. Já Bergmann continua o processo de recuperação de uma lesão na coluna.

Calendário do Brasil na VNL

Depois da estreia diante da França, a seleção brasileira ainda enfrentará: