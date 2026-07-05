Djokovic supera recorde de Federer em Wimbledon e avança às quartas de final

O sérvio Novak Djokovic deu mais um passo rumo ao oitavo título de Wimbledon ao derrotar o russo Roman Safiullin neste domingo, 5, pelas oitavas de final. Com a vitória, o tenista alcançou um feito histórico: chegou à 106ª vitória no Grand Slam britânico, superando as 105 conquistadas por Roger Federer na chave masculina.

Aos 39 anos, Djokovic venceu a partida por 3 sets a 1, com parciais de 7/6 (8-6), 6/3, 3/6 e 6/3, após 3h25 de jogo.

"Sobreviver para prosperar, é assim que eu me sinto. Espero que a parte da prosperidade esteja chegando", disse o sérvio após a partida.

Djokovic afirmou que precisou adaptar sua estratégia diante do adversário.

"Não costumo me sentir inferior nas trocas de bola do fundo da quadra contra a maioria dos jogadores. Para ser sincero, hoje foi um daqueles dias em que eu não queria prolongar muito as trocas, então precisei variar o jogo", afirmou.

O recorde absoluto de vitórias em Wimbledon, considerando os dois circuitos, segue com Martina Navratilova, que soma 120 vitórias e nove títulos de simples no torneio.

Além de ultrapassar Federer em número de vitórias na chave masculina, Djokovic segue na disputa para igualar o suíço com oito títulos de Wimbledon. O sérvio também busca conquistar o 25º título de Grand Slam, o que ampliaria seu recorde histórico na modalidade.

Com o triunfo sobre Safiullin, o atual número 8 do ranking da ATP alcançou as quartas de final de Wimbledon pela nona vez consecutiva e pela 17ª vez na carreira.