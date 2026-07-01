Sinner, número 1 do tênis, salva set point e avança em Wimbledon

Sinner: italiano enfrentará o americano Jenson Brooksby na próxima rodada (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)
Repórter
Publicado em 1 de julho de 2026 às 14h04.
O italiano Jannik Sinner, número 1 do tênis, avançou nesta quarta-feira, 1º, à terceira rodada de Wimbledon. Atual campeão do Grand Slam disputado na grama de Londres, ele venceu o português Nuno Borges, 48º do ranking da ATP, por 3 sets a 0.
A vitória veio com parciais de 7/6 (7-4), 7/6 (7-2) e 6/4, após 2h32 de partida.
Apesar do placar em sets diretos, Sinner encontrou dificuldades diante do português. No segundo set, o italiano salvou um set point, viu o adversário abrir uma quebra de vantagem e conseguiu reagir para virar a parcial.
Na estreia, Sinner já havia enfrentado uma partida longa ao superar o sérvio Miomir Kecmanovic em cinco sets.
Na terceira rodada de Wimbledon, o número 1 do mundo enfrentará o americano Jenson Brooksby em busca de uma vaga nas oitavas de final.