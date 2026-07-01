Sinner, número 1 do tênis, salva set point e avança em Wimbledon

O italiano Jannik Sinner, número 1 do tênis, avançou nesta quarta-feira, 1º, à terceira rodada de Wimbledon. Atual campeão do Grand Slam disputado na grama de Londres, ele venceu o português Nuno Borges, 48º do ranking da ATP, por 3 sets a 0.

A vitória veio com parciais de 7/6 (7-4), 7/6 (7-2) e 6/4, após 2h32 de partida.

Como foi o jogo de Sinner?

Apesar do placar em sets diretos, Sinner encontrou dificuldades diante do português. No segundo set, o italiano salvou um set point, viu o adversário abrir uma quebra de vantagem e conseguiu reagir para virar a parcial.

Na estreia, Sinner já havia enfrentado uma partida longa ao superar o sérvio Miomir Kecmanovic em cinco sets.

Na terceira rodada de Wimbledon, o número 1 do mundo enfrentará o americano Jenson Brooksby em busca de uma vaga nas oitavas de final.