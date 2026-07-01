Esporte

Fase de grupos copa 2026

Sinner, número 1 do tênis, salva set point e avança em Wimbledon

Número 1 do mundo derrota português Nuno Borges em sets diretos e enfrentará o americano Jenson Brooksby na próxima fase

Sinner: italiano enfrentará o americano Jenson Brooksby na próxima rodada (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Sinner: italiano enfrentará o americano Jenson Brooksby na próxima rodada (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 1 de julho de 2026 às 14h04.

Tudo sobreTênis (esporte)
Saiba mais

O italiano Jannik Sinner, número 1 do tênis, avançou nesta quarta-feira, 1º, à terceira rodada de Wimbledon. Atual campeão do Grand Slam disputado na grama de Londres, ele venceu o português Nuno Borges, 48º do ranking da ATP, por 3 sets a 0.

A vitória veio com parciais de 7/6 (7-4), 7/6 (7-2) e 6/4, após 2h32 de partida.

Como foi o jogo de Sinner?

Apesar do placar em sets diretos, Sinner encontrou dificuldades diante do português. No segundo set, o italiano salvou um set point, viu o adversário abrir uma quebra de vantagem e conseguiu reagir para virar a parcial.

Na estreia, Sinner já havia enfrentado uma partida longa ao superar o sérvio Miomir Kecmanovic em cinco sets.

Na terceira rodada de Wimbledon, o número 1 do mundo enfrentará o americano Jenson Brooksby em busca de uma vaga nas oitavas de final.

Acompanhe tudo sobre:Jannik SinnerTênis (esporte)

Mais de Esporte

João Fonseca vence De Jong e avança à terceira rodada de Wimbledon

Quem é o 'torcedor estátua' do Congo que chama atenção na Copa do Mundo

Quem fez o gol da RD Congo contra a Inglaterra? Conheça o atacante Brian Cipenga

Quando é o jogo do Brasil contra a Noruega?

Mais na Exame

Marketing

Mercado Livre vai levar torcedor brasileiro para a final da Copa do Mundo

Esporte

João Fonseca vence De Jong e avança à terceira rodada de Wimbledon

Mundo

O que acontece com as empresas sancionadas por ligação com o PCC?

Um conteúdo Esfera Brasil

Entenda o que acontece se uma eleição majoritária tiver apenas dois candidatos 