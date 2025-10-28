João Fonseca atinge feito que nem Rafael Nadal conseguiu

O tenista brasileiro João Fonseca ganhou de virada do canadense Denis Shapovalov em sua estreia no Masters de Paris, último evento da série ATP Masters 1000.

A vitória veio menos de 48h após Fonseca conquistar o título do ATP 500 de Basileia, seu troféu mais importante até agora. A conquista colocou o brasileiro na 28ª posição do ranking dos melhores tenistas do mundo.

Apenas Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray também entraram no top-30 com 19 anos. Nem o maior campeão de Roland Garros, Rafael Nadal, conseguiu.

O que é a ATP Tour?

O tênis masculino é organizado em um circuito que envolve competições com diferentes premiações e pontuações para o ranking mundial.

Os torneios mais importantes são:

Grand Slams

São os quatro eventos anuais mais importantes do tênis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Esses torneios garantem 2.000 pontos ao campeão, a maior pontuação do circuito.

ATP Masters 1000

Depois dos Grand Slams, são os torneios mais importantes, oferecendo 1000 pontos aos campeões. Esse circuito reúne nove competições: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris.

ATP 500

Como o nome já diz, esses ATPs oferecem 500 pontos aos vencedores, como é o caso do Rio Open, o principal torneio da América Latina, e o da Basileia, vencido por Fonseca.

ATP 250

Oferecem as menores pontuações, mas são essenciais para os jogadores subirem no ranking e ganhar "casca" no circuito. João Fonseca foi o último vencedor do ATP 250 de Buenos Aires.

ATP Finals

É a competição que encerra a temporada e reúne os oito melhores jogadores da temporada. Diferente dos outros torneios, a pontuação varia de acordo com o desempenho do atleta e pode checar a 1500 pontos.

O ranking mundial considera os pontos dos últimos 12 meses dos atletas na ATP Tour e é atualizado semanalmente.

Próximos passos em Paris

Agora, João Fonseca enfrenta pela primeira vez o russo Karen Khachanov, número 14 do mundo, na próxima quinta-feira, 30, às 16h10 do horário de Brasília.