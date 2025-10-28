Esporte

João Fonseca atinge feito que nem Rafael Nadal conseguiu

Brasileiro de 19 anos venceu Shapovalov e segue em destaque no torneio que fecha o calendário de elite do tênis mundial

Fonseca vem ganhado destaque no circuito mundial (Redes Sociais/Reprodução)

Fonseca vem ganhado destaque no circuito mundial (Redes Sociais/Reprodução)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Redatora

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 22h46.

O tenista brasileiro João Fonseca ganhou de virada do canadense Denis Shapovalov em sua estreia no Masters de Paris, último evento da série ATP Masters 1000.

A vitória veio menos de 48h após Fonseca conquistar o título do ATP 500 de Basileia, seu troféu mais importante até agora. A conquista colocou o brasileiro na 28ª posição do ranking dos melhores tenistas do mundo.

Apenas Roger Federer, Novak Djokovic e Andy Murray também entraram no top-30 com 19 anos. Nem o maior campeão de Roland Garros, Rafael Nadal, conseguiu.

O que é a ATP Tour?

O tênis masculino é organizado em um circuito que envolve competições com diferentes premiações e pontuações para o ranking mundial.

Os torneios mais importantes são:

Grand Slams

São os quatro eventos anuais mais importantes do tênis: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Esses torneios garantem 2.000 pontos ao campeão, a maior pontuação do circuito.

ATP Masters 1000

Depois dos Grand Slams, são os torneios mais importantes, oferecendo 1000 pontos aos campeões. Esse circuito reúne nove competições: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid, Roma, Canadá, Cincinnati, Xangai e Paris.

ATP 500

Como o nome já diz, esses ATPs oferecem 500 pontos aos vencedores, como é o caso do Rio Open, o principal torneio da América Latina, e o da Basileia, vencido por Fonseca.

ATP 250

Oferecem as menores pontuações, mas são essenciais para os jogadores subirem no ranking e ganhar "casca" no circuito. João Fonseca foi o último vencedor do ATP 250 de Buenos Aires.

ATP Finals

É a competição que encerra a temporada e reúne os oito melhores jogadores da temporada. Diferente dos outros torneios, a pontuação varia de acordo com o desempenho do atleta e pode checar a 1500 pontos.

O ranking mundial considera os pontos dos últimos 12 meses dos atletas na ATP Tour e é atualizado semanalmente. 

Próximos passos em Paris

Agora, João Fonseca enfrenta pela primeira vez o russo Karen Khachanov, número 14 do mundo, na próxima quinta-feira, 30, às 16h10 do horário de Brasília.

Acompanhe tudo sobre:Tênis (esporte)João Fonseca

Mais de Esporte

Ser atingido por um raio é mais provável do que o Sport ficar na Série A

Quase fora da Libertadores, Palmeiras vale 16 vezes mais que a LDU

Ônibus de torcida do Flamengo tomba no Rio; acidente deixa 16 feridos

As chances de título do Palmeiras no Brasileirão, segundo a UFMG

Mais na Exame

Brasil

Câmara aprova tornar crime hediondo falsificação de bebidas com metanol

Mundo

Senado dos EUA aprova projeto para revogar tarifas de Trump ao Brasil

ESG

Crise de segurança no Rio pode comprometer eventos pré-COP30 com Príncipe William

Minhas Finanças

Mega-Sena: resultado do concurso 2.933; prêmio é de R$ 3,1 milhões