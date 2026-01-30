Onde assistir Djokovic x Sinner na semifinal do Australian Open

Australian Open: Djokovic e Sinner em confronto pela semifinal, com transmissão na ESPN 2 e Disney+ no Brasil (Martin KEEP / AFP via Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 08h27.
O confronto entre Novak Djokovic e Jannik Sinner pela semifinal do Australian Open 2026 está sendo transmitido ao vivo para o público brasileiro nesta sexta-feira, 30, desde às 05h.
A partida entre os dois principais nomes da chave masculina é exibida na ESPN 2 na TV por assinatura e também no streaming Disney+, no plano que inclui o canal ESPN.
A semifinal em Melbourne reúne dois dos tenistas mais consistentes do circuito. Djokovic, multicampeão em Grand Slams, enfrenta Sinner, que já figura entre os principais cabeças de chave do torneio.
Na outra semifinal da chave masculina, o espanhol Carlos Alcaraz garantiu sua vaga na final ao derrotar o alemão Alexander Zverev em uma das partidas mais longas da história do Australian Open.
Alcaraz venceu com parciais de 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) e 7-5, em um duelo que ultrapassou as cinco horas de duração, estabelecendo um marco temporário de resistência e competitividade no torneio.
A vitória coloca Alcaraz na disputa pelo título no domingo, contra o vencedor de Djokovic x Sinner, em Melbourne.