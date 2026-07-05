Sinner avança às quartas de Wimbledon e segue na busca pelo bicampeonato

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão de Wimbledon, garantiu neste domingo, 5, vaga nas quartas de final do Grand Slam britânico ao vencer o japonês Shintaro Mochizuki (151º do ranking e vindo do qualifying) por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7-0) e 6/3.

Em busca do bicampeonato em Londres e do quinto título de Grand Slam da carreira, Sinner tenta se recuperar da surpreendente eliminação na segunda rodada de Roland Garros, em maio.

Nas quartas de final, o italiano enfrentará o alemão Jan-Lennard Struff, atual 74º do ranking da ATP.

"Tentei manter a agressividade. Tive algumas chances no segundo set e não consegui aproveitá-las, mas, ainda assim, estou muito feliz. Estou tentando elevar meu nível à medida que o torneio avança", afirmou Sinner após a partida.

Struff avançou depois que seu adversário, o polonês Hubert Hurkacz, abandonou o confronto devido a uma lesão no quinto set.

Aos 36 anos, o alemão tornou-se o jogador mais velho a alcançar as quartas de final de um Grand Slam na Era Aberta.

O retrospecto favorece Sinner. Os dois já se enfrentaram três vezes no circuito da ATP, com três vitórias do italiano.