Quanto o Fluminense já faturou até aqui na Libertadores

RESUMO | Mesmo com a derrota por 2 a 1 para o Platense na Argentina, o Fluminense garantiu vaga nas semifinais da CONMEBOL Libertadores ao vencer no agregado por 3 a 2. Com a classificação, o Tricolor assegurou mais US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 11,8 milhões), elevando a premiação total acumulada na competição para US$ 4,63 milhões (cerca de R$ 23,82 milhões). O clube carioca agora aguarda o vencedor do confronto entre LDU e Palmeiras.

A campanha do Fluminense na CONMEBOL Libertadores rendeu mais um capítulo lucrativo na noite desta terça-feira, 15. Atuando na Argentina, o Tricolor das Laranjeiras garantiu sua vaga entre os quatro melhores do continente ao avançar de fase no placar agregado (3x2), superando o Platense apesar da derrota de 2 a 1. Na partida de ida, o Flu tinha vencido por 2 a 0. Com o feito, o clube não apenas continua vivo na briga pelo título mais cobiçado da América do Sul, mas também engorda expressivamente seus cofres com as premiações distribuídas pela entidade máxima do futebol sul-americano.

Até o momento, somando as cotas da fase de grupos, o desempenho esportivo com vitórias na primeira fase, e os sucessivos avanços nas oitavas e quartas de final, o Fluminense já embolsou um total acumulado de US$ 4,63 milhões, o equivalente a cerca de R$ 23,82 milhões na cotação atual. O valor detalhado por etapa reflete o peso financeiro do torneio: foram US$ 1 milhão pela participação na fase de grupos, US$ 680 mil pelas vitórias na etapa inicial, US$ 1,25 milhão pela classificação às oitavas e US$ 1,7 milhão pelo avanço às quartas, além do bônus recém-garantido pela vaga na semifinal.

A classificação do Fluminense às semifinais da Libertadores

A classificação heroica do Fluminense para as semifinais da Copa Libertadores veio acompanhada de muita tensão em solo argentino. Jogando fora de casa, o Tricolor acabou derrotado por 2 a 1 pelo Platense, com gols marcados por Mainero e Sepúlveda ainda no primeiro tempo para os donos da casa, enquanto Canobbio descontou para os cariocas na etapa complementar. No entanto, o resultado adverso na noite não foi suficiente para eliminar os brasileiros, que construíram a vantagem necessária graças ao triunfo por 3 a 2 no placar agregado dos dois jogos do mata-mata.

Com a vaga assegurada no sufoco, o clube agora vira a chave para acompanhar de perto o desfecho do rival na próxima fase. O adversário do Fluminense na semifinal será conhecido nesta quarta-feira, 16, após o duelo entre LDU e Palmeiras em Quito, lembrando que o Verdão joga com a vantagem do empate por ter vencido o primeiro confronto por 1 a 0.

Premiação da Copa Libertadores

A distribuição de valores da CONMEBOL Libertadores premia de forma escalonada o desempenho das equipes ao longo de todas as fases do torneio, oferecendo cifras milionárias que atraem cada vez mais os clubes do continente:

Fase de grupos: US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões)

US$ 1 milhão (R$ 5,14 milhões) Vitória na fase de grupos: US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão)

US$ 340 mil (R$ 1,75 milhão) Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,43 milhões)

US$ 1,25 milhão (R$ 6,43 milhões) Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões)

US$ 1,7 milhão (R$ 8,75 milhões) Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,83 milhões)

US$ 2,3 milhões (R$ 11,83 milhões) Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36 milhões)

US$ 7 milhões (R$ 36 milhões) Campeão: US$ 25 milhões (R$ 127,6 milhões)

Quanto o Fluminense faturou com a vaga na semifinal da Libertadores?

O clube garantiu mais US$ 2,3 milhões (cerca de R$ 11,8 milhões) apenas pela classificação às semifinais.

Qual é o valor total da premiação acumulada pelo Flu até agora?

Somando todas as fases, o Tricolor já embolsou US$ 4,63 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 23,82 milhões.

Como o Fluminense se classificou diante do Platense?

Apesar de perder por 2 a 1 na Argentina, o time carioca avançou por ter levado a melhor no placar agregado (3 a 2).

Quem será o próximo adversário do Fluminense na competição?

O adversário sairá do confronto entre LDU e Palmeiras, que decidem a vaga nesta quarta-feira, 17, em Quito.

Quais são os valores máximos de premiação para os finalistas?

O vice-campeão leva US$ 7 milhões (R$ 36 milhões), enquanto o grande campeão da Libertadores fatura um prêmio de US$ 25 milhões (R$ 127,6 milhões).