Fifa segura punições e deixa para depois da Copa do Mundo decisões sobre críticas à arbitragem

Árbitro: Copa do Mundo teve diversas polêmicas de arbitragem ( (Foto: Michael Steele / Getty Images via AFP))
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Publicado em 15 de julho de 2026 às 23h33.
A Fifa decidiu esperar o fim da Copa do Mundo para tomar qualquer decisão disciplinar envolvendo jogadores e treinadores que fizeram críticas públicas à arbitragem durante o torneio.
A entidade entende que eventuais punições devem ser analisadas somente após a competição, evitando novos focos de tensão enquanto a disputa pelo título ainda está em andamento, segundo o The New York Times.
A organização máxima do futebol não comentou oficialmente sobre processos em curso ou possíveis sanções, mas pessoas próximas ao caso indicaram ao NYT que medidas podem ser tomadas após a final da Copa.
A decisão dependerá principalmente dos relatórios dos árbitros e de outros elementos considerados pela comissão disciplinar.
A postura segue um padrão adotado pela Fifa em Mundiais anteriores. Na Copa do Qatar, em 2022, algumas punições relacionadas a federações e membros das delegações também só foram anunciadas depois do encerramento do torneio.
Entre os casos que chamaram atenção está o de Thomas Tuchel. Depois da vitória da Inglaterra sobre o México nas oitavas de final, partida marcada pela expulsão do defensor Jarell Quansah, o treinador inglês criticou duramente a atuação do árbitro Alireza Faghani.
Tuchel afirmou que a arbitragem havia sido inconsistente e chegou a questionar a capacidade do australiano de conduzir uma partida de Copa do Mundo.
"Ele pode eliminar qualquer equipe a qualquer momento", declarou o técnico, reclamando também do comportamento dos árbitros reservas em relação aos treinadores durante as partidas.
As críticas mais fortes, porém, vieram após a eliminação do Egito diante da Argentina, também nas oitavas de final. O técnico Hossam Hassan afirmou que sua equipe havia sido prejudicada por fatores internos e externos e insinuou que existiu pressão sobre o árbitro francês François Letexier antes do confronto.
O atacante egípcio Mostafa Ziko foi ainda mais direto e afirmou que o árbitro "desperdiçou todo o esforço" da equipe com suas decisões.
A arbitragem voltou ao centro das discussões após a eliminação da Suíça diante da Argentina nas quartas de final. Manuel Akanji, defensor suíço, criticou o português João Pinheiro e afirmou que sua equipe teve uma atuação prejudicada pelas decisões tomadas durante a partida.
"Quando você tem o árbitro contra você, fica difícil", disse o jogador, ressaltando que normalmente evita comentar sobre arbitragem, mas considerou aquela uma das partidas mais desequilibradas nesse aspecto que já havia disputado.
Diante das acusações envolvendo supostos favorecimentos à Argentina, Pierluigi Collina, chefe da arbitragem da Fifa, saiu em defesa dos profissionais escalados para o Mundial.
O italiano afirmou que a integridade dos árbitros da Copa do Mundo não pode ser questionada e alertou que críticas desse tipo podem gerar consequências graves, incluindo ameaças contra os próprios árbitros e suas famílias.