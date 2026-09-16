Palmeiras já foi eliminado por algum time equatoriano na Libertadores?

RESUMO | Sim, o Palmeiras já foi eliminado por um time equatoriano na Copa Libertadores da América. O único revés histórico ocorreu na edição de 2017, quando o Verdão caiu nas oitavas de final diante do Barcelona de Guayaquil na disputa por pênaltis.

A relação histórica do Palmeiras com clubes do Equador na Copa Libertadores da América é marcada por momentos de superioridade, mas também por episódios de grande drama e até de eliminação amarga. Ao longo de sua trajetória continental, o Verdão cruzou o caminho de equipes equatorianas em fases decisivas do mata-mata, acumulando classificações marcantes, duelos na altitude e tropeços que ficaram gravados na memória dos torcedores.

O capítulo mais doloroso dessa história ocorreu na edição de 2017 da competição. Nas oitavas de final daquele ano, o Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida no Equador, o Alviverde devolveu o placar exato jogando em seus domínios, com vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar. Com a igualdade de 1 a 1 no agregado, a vaga nas quartas de final foi decidida nos pênaltis, quando a equipe equatoriana levou a melhor por 5 a 4, eliminando o time brasileiro de forma traumática dentro de casa.

Em contrapartida, o retrospecto recente do Palmeiras contra adversários do Equador exibe superioridade e resiliência em momentos cruciais. Na campanha de 2020, o Verdão atropelou o Delfín nas oitavas de final, vencendo na ida por 3 a 1 e aplicando uma goleada de 5 a 0 na volta, fechando o agregado em um elástico 8 a 1. Mais recentemente, na semifinal da Libertadores de 2025, o clube protagonizou uma das maiores viradas de sua história recente justamente contra a LDU Quito: após perder por 3 a 0 na altitude no jogo de ida, o Palmeiras reverteu o cenário adverso com uma goleada épica por 4 a 0 no Brasil, garantindo a classificação para a grande final.

Histórico completo dos confrontos de mata-mata contra equatorianos

Para dimensionar o retrospecto alviverde frente aos rivais do país sul-americano em fases eliminatórias da Libertadores, vale detalhar cada um dos duelos anteriores:

Libertadores 2017 (Oitavas de final): O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Após derrota por 1 a 0 fora e vitória por 1 a 0 em casa, o time equatoriano venceu nos pênaltis por 5 a 4.

O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Após derrota por 1 a 0 fora e vitória por 1 a 0 em casa, o time equatoriano venceu nos pênaltis por 5 a 4. Libertadores 2020 (Oitavas de final): O Palmeiras eliminou o Delfín com tranquilidade, vencendo fora por 3 a 1 e goleando por 5 a 0 no Brasil (agregado de 8 a 1).

O Palmeiras eliminou o Delfín com tranquilidade, vencendo fora por 3 a 1 e goleando por 5 a 0 no Brasil (agregado de 8 a 1). Libertadores 2025 (Semifinal): O Palmeiras eliminou a LDU Quito após reverter uma desvantagem de 3 a 0 sofrida na ida com uma goleada histórica por 4 a 0 no jogo de volta.

O Palmeiras eliminou a LDU Quito após reverter uma desvantagem de 3 a 0 sofrida na ida com uma goleada histórica por 4 a 0 no jogo de volta. Libertadores 2026 (Quartas de final): Confronto em andamento contra a LDU Quito, com vitória alviverde por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo.

O Palmeiras já foi eliminado por algum time do Equador?

Sim, o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2017, nos pênaltis.

Qual foi o placar da eliminação do Palmeiras em 2017?

Houve empate por 1 a 1 no placar agregado (vitórias por 1 a 0 para cada lado como mandantes), e o Barcelona levou a melhor nas penalidades por 5 a 4.

Como foi o confronto entre Palmeiras e LDU na Libertadores de 2025?

O Palmeiras perdeu o jogo de ida por 3 a 0 na altitude, mas conseguiu uma virada espetacular vencendo a volta por 4 a 0 no Brasil, avançando à final.

Qual foi o resultado do Palmeiras contra o Delfín em 2020?

O Verdão venceu os dois jogos das oitavas de final (3 a 1 fora e 5 a 0 em casa), garantindo a classificação com um agregado de 8 a 1.

O Palmeiras tem vantagem geral em mata-matas contra equatorianos?

Sim. Embora registre uma eliminação traumática, o clube soma importantes classificações e goleadas expressivas contra adversários do país.