Palmeiras já foi eliminado por algum time equatoriano na Libertadores?

Jogadores do Palmeiras em partida válida pela Copa Libertadores (DANIEL DUARTE / AFP). (DANIEL DUARTE/AFP)
Redator na Exame
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16h11.
RESUMO | Sim, o Palmeiras já foi eliminado por um time equatoriano na Copa Libertadores da América. O único revés histórico ocorreu na edição de 2017, quando o Verdão caiu nas oitavas de final diante do Barcelona de Guayaquil na disputa por pênaltis.
A relação histórica do Palmeiras com clubes do Equador na Copa Libertadores da América é marcada por momentos de superioridade, mas também por episódios de grande drama e até de eliminação amarga. Ao longo de sua trajetória continental, o Verdão cruzou o caminho de equipes equatorianas em fases decisivas do mata-mata, acumulando classificações marcantes, duelos na altitude e tropeços que ficaram gravados na memória dos torcedores.
O capítulo mais doloroso dessa história ocorreu na edição de 2017 da competição. Nas oitavas de final daquele ano, o Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida no Equador, o Alviverde devolveu o placar exato jogando em seus domínios, com vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar. Com a igualdade de 1 a 1 no agregado, a vaga nas quartas de final foi decidida nos pênaltis, quando a equipe equatoriana levou a melhor por 5 a 4, eliminando o time brasileiro de forma traumática dentro de casa.
Em contrapartida, o retrospecto recente do Palmeiras contra adversários do Equador exibe superioridade e resiliência em momentos cruciais. Na campanha de 2020, o Verdão atropelou o Delfín nas oitavas de final, vencendo na ida por 3 a 1 e aplicando uma goleada de 5 a 0 na volta, fechando o agregado em um elástico 8 a 1. Mais recentemente, na semifinal da Libertadores de 2025, o clube protagonizou uma das maiores viradas de sua história recente justamente contra a LDU Quito: após perder por 3 a 0 na altitude no jogo de ida, o Palmeiras reverteu o cenário adverso com uma goleada épica por 4 a 0 no Brasil, garantindo a classificação para a grande final.
Para dimensionar o retrospecto alviverde frente aos rivais do país sul-americano em fases eliminatórias da Libertadores, vale detalhar cada um dos duelos anteriores:
Sim, o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2017, nos pênaltis.
Houve empate por 1 a 1 no placar agregado (vitórias por 1 a 0 para cada lado como mandantes), e o Barcelona levou a melhor nas penalidades por 5 a 4.
O Palmeiras perdeu o jogo de ida por 3 a 0 na altitude, mas conseguiu uma virada espetacular vencendo a volta por 4 a 0 no Brasil, avançando à final.
O Verdão venceu os dois jogos das oitavas de final (3 a 1 fora e 5 a 0 em casa), garantindo a classificação com um agregado de 8 a 1.
Sim. Embora registre uma eliminação traumática, o clube soma importantes classificações e goleadas expressivas contra adversários do país.