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Fase de grupos copa 2026

Palmeiras já foi eliminado por algum time equatoriano na Libertadores?

Histórico de confrontos do Alviverde contra equipes do Equador na Libertadores aponta vantagem geral, mas com direito a eliminação traumática no Allianz Parque.

Jogadores do Palmeiras em partida válida pela Copa Libertadores (DANIEL DUARTE / AFP). (DANIEL DUARTE/AFP)

Jogadores do Palmeiras em partida válida pela Copa Libertadores (DANIEL DUARTE / AFP). (DANIEL DUARTE/AFP)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 16h11.

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RESUMO | Sim, o Palmeiras já foi eliminado por um time equatoriano na Copa Libertadores da América. O único revés histórico ocorreu na edição de 2017, quando o Verdão caiu nas oitavas de final diante do Barcelona de Guayaquil na disputa por pênaltis.

A relação histórica do Palmeiras com clubes do Equador na Copa Libertadores da América é marcada por momentos de superioridade, mas também por episódios de grande drama e até de eliminação amarga. Ao longo de sua trajetória continental, o Verdão cruzou o caminho de equipes equatorianas em fases decisivas do mata-mata, acumulando classificações marcantes, duelos na altitude e tropeços que ficaram gravados na memória dos torcedores.

O capítulo mais doloroso dessa história ocorreu na edição de 2017 da competição. Nas oitavas de final daquele ano, o Palmeiras enfrentou o Barcelona de Guayaquil. Após ser derrotado por 1 a 0 no jogo de ida no Equador, o Alviverde devolveu o placar exato jogando em seus domínios, com vitória por 1 a 0 no tempo regulamentar. Com a igualdade de 1 a 1 no agregado, a vaga nas quartas de final foi decidida nos pênaltis, quando a equipe equatoriana levou a melhor por 5 a 4, eliminando o time brasileiro de forma traumática dentro de casa.

Em contrapartida, o retrospecto recente do Palmeiras contra adversários do Equador exibe superioridade e resiliência em momentos cruciais. Na campanha de 2020, o Verdão atropelou o Delfín nas oitavas de final, vencendo na ida por 3 a 1 e aplicando uma goleada de 5 a 0 na volta, fechando o agregado em um elástico 8 a 1. Mais recentemente, na semifinal da Libertadores de 2025, o clube protagonizou uma das maiores viradas de sua história recente justamente contra a LDU Quito: após perder por 3 a 0 na altitude no jogo de ida, o Palmeiras reverteu o cenário adverso com uma goleada épica por 4 a 0 no Brasil, garantindo a classificação para a grande final.

Histórico completo dos confrontos de mata-mata contra equatorianos

Para dimensionar o retrospecto alviverde frente aos rivais do país sul-americano em fases eliminatórias da Libertadores, vale detalhar cada um dos duelos anteriores:

  • Libertadores 2017 (Oitavas de final): O Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Após derrota por 1 a 0 fora e vitória por 1 a 0 em casa, o time equatoriano venceu nos pênaltis por 5 a 4.
  • Libertadores 2020 (Oitavas de final): O Palmeiras eliminou o Delfín com tranquilidade, vencendo fora por 3 a 1 e goleando por 5 a 0 no Brasil (agregado de 8 a 1).
  • Libertadores 2025 (Semifinal): O Palmeiras eliminou a LDU Quito após reverter uma desvantagem de 3 a 0 sofrida na ida com uma goleada histórica por 4 a 0 no jogo de volta.
  • Libertadores 2026 (Quartas de final): Confronto em andamento contra a LDU Quito, com vitória alviverde por 1 a 0 no jogo de ida em São Paulo.

O Palmeiras já foi eliminado por algum time do Equador?

Sim, o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2017, nos pênaltis.

Qual foi o placar da eliminação do Palmeiras em 2017?

Houve empate por 1 a 1 no placar agregado (vitórias por 1 a 0 para cada lado como mandantes), e o Barcelona levou a melhor nas penalidades por 5 a 4.

Como foi o confronto entre Palmeiras e LDU na Libertadores de 2025?

O Palmeiras perdeu o jogo de ida por 3 a 0 na altitude, mas conseguiu uma virada espetacular vencendo a volta por 4 a 0 no Brasil, avançando à final.

Qual foi o resultado do Palmeiras contra o Delfín em 2020?

O Verdão venceu os dois jogos das oitavas de final (3 a 1 fora e 5 a 0 em casa), garantindo a classificação com um agregado de 8 a 1.

O Palmeiras tem vantagem geral em mata-matas contra equatorianos?

Sim. Embora registre uma eliminação traumática, o clube soma importantes classificações e goleadas expressivas contra adversários do país.

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