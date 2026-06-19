De Koné a Neymar: relembre as lesões que chocaram a Copa do Mundo

A lesão de Ismael Koné na vitória do Canadá sobre o Catar foi uma das cenas mais impactantes da Copa do Mundo de 2026 até aqui.

A grave fratura sofrida pelo meio-campista canadense reacendeu a lembrança de outros episódios que marcaram a história dos Mundiais e interromperam trajetórias de grandes jogadores.

Koné se junta a uma lista indesejada

Destaque do Canadá nas primeiras partidas do Mundial de 2026, Koné viu sua participação ser interrompida após uma entrada dura que resultou em uma fratura na perna esquerda. O volante deixou o gramado de maca e dificilmente voltará a atuar na competição.

Embora o Canadá tenha goleado por 6 a 0, a imagem que ficou foi a preocupação dos companheiros e a comoção no estádio.

Ismaël Koné: jogador do Canadá é retirado de maca após sofrer uma falta de Assim Madibo, do Catar, durante a partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026, no BC Place (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Neymar e a joelhada que parou o Brasil

Na Copa de 2014, uma das lesões mais lembradas aconteceu com Neymar.

Nas quartas de final contra a Colômbia, o atacante sofreu uma joelhada nas costas de Juan Camilo Zúñiga e teve uma fratura em uma vértebra lombar.

O camisa 10 ficou fora da reta final do torneio e não pôde ajudar o Brasil na semifinal contra a Alemanha.

O drama de Michael Owen em 2006

Outro caso emblemático ocorreu na Alemanha, em 2006. Logo nos minutos iniciais da partida entre Inglaterra e Suécia, Michael Owen rompeu os ligamentos do joelho sem sequer sofrer contato direto de um adversário.

A lesão encerrou a participação de Owen no Mundial e atrapalhou significativamente sua carreira.

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