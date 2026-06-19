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Fase de grupos copa 2026

De Koné a Neymar: relembre as lesões que chocaram a Copa do Mundo

A grave fratura de Ismaël Koné contra o Catar reacendeu lembranças de lesões que marcaram a história dos Mundiais

Koné: atleta sofreu uma fratura na perna (Emilee Chinn/Getty Images via AFP)

Koné: atleta sofreu uma fratura na perna (Emilee Chinn/Getty Images via AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 18h50.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 18h59.

A lesão de Ismael Koné na vitória do Canadá sobre o Catar foi uma das cenas mais impactantes da Copa do Mundo de 2026 até aqui.

A grave fratura sofrida pelo meio-campista canadense reacendeu a lembrança de outros episódios que marcaram a história dos Mundiais e interromperam trajetórias de grandes jogadores.

Koné se junta a uma lista indesejada

Destaque do Canadá nas primeiras partidas do Mundial de 2026, Koné viu sua participação ser interrompida após uma entrada dura que resultou em uma fratura na perna esquerda. O volante deixou o gramado de maca e dificilmente voltará a atuar na competição.

Embora o Canadá tenha goleado por 6 a 0, a imagem que ficou foi a preocupação dos companheiros e a comoção no estádio.

Koné VANCOUVER, CANADÁ - 18 DE JUNHO DE 2026: Ismaël Koné, do Canadá, é retirado de maca após sofrer uma falta de Assim Madibo, do Catar, durante a partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026, no BC Place, em Vancouver, Colúmbia Britânica

Ismaël Koné: jogador do Canadá é retirado de maca após sofrer uma falta de Assim Madibo, do Catar, durante a partida válida pelo Grupo B da Copa do Mundo de 2026, no BC Place (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Neymar e a joelhada que parou o Brasil

Na Copa de 2014, uma das lesões mais lembradas aconteceu com Neymar.

Nas quartas de final contra a Colômbia, o atacante sofreu uma joelhada nas costas de Juan Camilo Zúñiga e teve uma fratura em uma vértebra lombar.

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O camisa 10 ficou fora da reta final do torneio e não pôde ajudar o Brasil na semifinal contra a Alemanha.

O drama de Michael Owen em 2006

Outro caso emblemático ocorreu na Alemanha, em 2006. Logo nos minutos iniciais da partida entre Inglaterra e Suécia, Michael Owen rompeu os ligamentos do joelho sem sequer sofrer contato direto de um adversário.

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A lesão encerrou a participação de Owen no Mundial e atrapalhou significativamente sua carreira.

Beckenbauer e a Copa de 1970

Na semifinal da Copa do Mundo de 1970, contra a Itália, Franz Beckenbauer protagonizou uma das imagens mais emblemáticas da história dos Mundiais.

Após sofrer uma luxação no ombro direito durante a partida, o capitão alemão permaneceu em campo mesmo com fortes dores e o braço imobilizado por uma tipoia improvisada.

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A decisão foi motivada por uma limitação da época: a Alemanha Ocidental já havia utilizado todas as substituições disponíveis e ficaria com um jogador a menos caso o defensor deixasse o gramado.

Mesmo visivelmente limitado, Beckenbauer seguiu atuando até o fim da prorrogação, em um duelo que ficou eternizado como o "Jogo do Século".

O sacrifício do craque, porém, não foi suficiente para evitar a derrota alemã. Em uma partida repleta de reviravoltas, a Itália venceu por 4 a 3 e garantiu vaga na final do Mundial.

Oxigênio e dentes quebrados após o impacto

Na semifinal da Copa do Mundo de 1982, entre França e Alemanha Ocidental, Patrick Battiston protagonizou uma das cenas mais chocantes da história do torneio. Lançado em velocidade e cara a cara com o goleiro Harald Schumacher, o francês foi atingido violentamente pelo adversário em um choque que o deixou desacordado no gramado.

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As consequências foram graves. Battiston sofreu lesões nas vértebras, perdeu dentes e precisou receber atendimento emergencial ainda em campo, incluindo administração de oxigênio. O estado do jogador gerou enorme preocupação.

O lance se tornou um dos episódios mais controversos das Copas do Mundo, tanto pela gravidade da colisão quanto pelo fato de Schumacher não ter sido expulso pela arbitragem.

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