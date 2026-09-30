Gigante clube francês é negociado por 1 euro após grave crise

RESUMO | Um dos clubes mais tradicionais do futebol francês, o Bordeaux foi vendido de forma simbólica por 1 euro (aproximadamente R$ 6,50) para o fundo britânico Park Bench, em uma transação que inclui a absorção de dívidas milionárias e um prazo de 12 anos para quitação.

Uma das equipes mais tradicionais e vitoriosas da história do futebol francês, o Bordeaux mudou de mãos por uma quantia simbólica. O clube hexacampeão nacional foi vendido por 1 euro (cerca de R$ 6,50 na cotação atual) para o fundo de investimentos britânico Park Bench, encerrando o ciclo sob o comando do empresário hispano-luxemburguês Gerard López, que administrava a instituição desde 2021.

Apesar do valor irrisório da aquisição, a operação financeira real envolve obrigações robustas: o fundo britânico assumirá parte significativa do passivo do clube. Segundo publicações da imprensa francesa, os novos gestores terão um prazo de até 12 anos para quitar as dívidas acumuladas. A transação ainda aguarda a aprovação definitiva da Comissão Regional de Controle de Gestão da Liga de Futebol de Nouvelle-Aquitaine, que analisará a solidez financeira e o projeto esportivo dos novos proprietários.

Queda vertiginosa e perda de status profissional

Fundado em 1881, o Bordeaux acumula uma rica galeria de troféus que inclui seis títulos da Ligue 1, quatro Copas da França e três Copas da Liga Francesa. No entanto, a última década foi marcada por um colapso administrativo e esportivo sem precedentes.

Até 2021, a equipe ainda disputava a elite do futebol francês (Ligue 1). Desde então, sucessivos buracos financeiros e reveses esportivos empurraram o clube rumo ao fundo do poço. A situação atingiu o ápice quando decisões da Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) e da Federação Francesa de Futebol cassaram o estatuto profissional do clube, resultando em rebaixamentos sucessivos até a sexta divisão do futebol nacional. Agora, sob nova direção, o tradicional clube tenta reorganizar suas finanças para iniciar o caminho de volta aos grandes palcos da Europa.

A grave crise financeira do Bordeaux: do colapso administrativo ao fundo do poço na sexta divisão francesa

A derrocada do FC Girondins de Bordeaux, um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol francês, consolidou-se como um dos maiores desastres administrativos da história recente do esporte europeu. Hexacampeão nacional, o clube acumulou um passivo multibilionário — com dívidas estimadas em centenas de milhões de reais —, o que resultou em um colapso institucional sob a gestão do empresário hispano-luxemburguês Gerard López, iniciada em 2021.

A espiral da crise ganhou força máxima devido ao rigor financeiro imposto pela Direção Nacional de Controle de Gestão (DNCG) e pela Federação Francesa de Futebol (FFF). Incapaz de comprovar garantias financeiras viáveis para cobrir o rombo em seu orçamento e saldar déficits operacionais crônicos, o Bordeaux sofreu punições ano após ano. O clube, que até 2021 ainda competia na elite da Ligue 1 e figurava em torneios continentais como a Liga dos Campeões, enfrentou rebaixamentos administrativos sucessivos.

A situação atingiu o limite crítico quando o clube decretou falência voluntária para evitar sanções ainda mais drásticas, renunciando ao seu status profissional histórico, dispensando atletas de seu plantel sem compensações futuras e fechando temporariamente seu tradicional centro de formação. O acúmulo de insucessos e a falta de aporte dos antigos controladores empurraram a equipe rumo às ligas regionais, culminando em sua presença na Regional 1 (a sexta divisão do futebol francês).

O cenário forçou uma saída simbólica e desesperada para evitar a liquidação total: a venda do clube por apenas 1 euro (cerca de R$ 6,50) para o fundo de investimentos britânico Park Bench. Embora o valor de aquisição seja irrisório, a nova gestão herdou a responsabilidade de honrar e reestruturar um passivo sufocante ao longo da próxima década, tentando reconstruir a partir das categorias inferiores a credibilidade de uma das camisas mais pesadas da França.

Por que o Bordeaux foi vendido por apenas 1 euro?

O valor simbólico de 1 euro (cerca de R$ 6,50) reflete a situação de colapso financeiro do clube, sendo que o verdadeiro custo da transação envolve a assunção de pesadas dívidas pelos novos donos.

Quem comprou o clube francês?

A aquisição foi realizada pelo fundo de investimentos britânico Park Bench, substituindo o antigo proprietário Gerard López.

Quanto tempo o novo fundo terá para pagar as dívidas?

De acordo com a imprensa francesa, os novos gestores terão um prazo de 12 anos para quitar os débitos assumidos.

Qual é o histórico de títulos do Bordeaux?

O clube é hexacampeão francês (6 títulos da Ligue 1), além de possuir 4 taças da Copa da França e 3 Copas da Liga Francesa.

Qual é a situação atual do Bordeaux na França?

O clube sofreu uma queda vertiginosa nos últimos anos, perdendo o status profissional e chegando a disputar a sexta divisão nacional devido a irregularidades financeiras.