Esporte

Fase de grupos copa 2026

Suíça x Catar: veja horário e onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo 2026

Seleções estreiam no Grupo B da Copa do Mundo 2026 neste sábado, 13, no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos

Suíça x Catar: seleções jogam pelo grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá e Bósnia (Imagem gerada por IA/EXAME)

Suíça x Catar: seleções jogam pelo grupo B da Copa do Mundo, ao lado de Canadá e Bósnia (Imagem gerada por IA/EXAME)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 05h01.

As seleções de Suíça e Catar se enfrentam neste sábado, 13, pela primeira rodada do Grupo B da Copa do Mundo 2026.

A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos. O confronto marca a estreia das duas seleções no Mundial.

Onde assistir ao jogo Catar x Suíça hoje

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV no YouTube.

Que horas é o jogo Catar x Suíça hoje

O jogo começa às 16h do horário de Brasília neste sábado, 13.

Convocados para a Copa do Mundo 2026

Suíça

Goleiros: Marvin Keller, Gregor Kobel e Yvon Mvogo.

Defensores: Manuel Akanji, Aurèle Amenda, Eray Comert, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez e Silvan Widmer.

Meias/Atacantes: Michel Aebischer, Zeki Amdouni, Breel Embolo, Christian Fassnacht, Remo Freuler, Cedric Itten, Ardon Jashari, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Noah Okafor, Fabian Rieder, Djibril Sow, Ruben Vargas, Grant Xhaka e Denis Zakaria.

Catar

Goleiros: Mahmoud Abunada, Meshaal Barsham e Salah Zakaria.

Defensores: Ayoub Al-Alawi, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Lucas Mendes, Issa Laye, Pedro Miguel, Al-Hashmi Al-Hussain e Sultan Al-Brake.

Meias/Atacantes: Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Ahmed Fathy, Karim Boudiaf, Jassem Gaber, Mohamed Mannaj, Ahmed Al-Ganehi, Ahmed Alaa, Akram Afif, AlMoez Ali, Edmilson Junior, Hasan Al-Haydos, Mohammed Muntari, Tahsin Mohammed e Youssef Abdulrazzaq.

Histórico de Catar e Suíça

O Catar disputa sua segunda Copa do Mundo. Depois de sediar o torneio em 2022, a seleção catariana garantiu a classificação para a edição de 2026 após uma longa campanha nas Eliminatórias Asiáticas, na qual disputou 18 partidas.

Liderada por jogadores como Akram Afif e AlMoez Ali, a equipe busca somar seus primeiros pontos na história dos Mundiais.

A Suíça, por sua vez, chega ao torneio com muito mais tradição. Os europeus disputam sua sexta Copa do Mundo consecutiva e tentam superar as campanhas recentes.

Nas cinco edições anteriores do Mundial, os suíços avançaram ao mata-mata em quatro oportunidades, mas acabaram eliminados nas oitavas de final.

O jogo deste sábado também marca um encontro inédito entre as duas seleções em Copas do Mundo.

Do Super Bowl à Copa do Mundo

O confronto será disputado no Levi's Stadium, em Santa Clara, na região da Baía de San Francisco, uma das sedes da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. A arena é a casa do San Francisco 49ers, tradicional equipe da NFL.

Além do futebol americano, o estádio já recebeu grandes eventos esportivos e de entretenimento. Em 2016, sediou o Super Bowl 50, que contou com apresentações de Coldplay, Beyoncé e Bruno Mars no show do intervalo. No futebol, recebeu a partida de abertura da Copa América Centenário de 2016, vencida pela Colômbia por 2 a 0 sobre os Estados Unidos.

Agenda do Grupo B

  • 12/06: Canadá x Bósnia e Herzegovina (16h de Brasília)
  • 13/06: Catar x Suíça (16h de Brasília)
  • 18/06: Suíça x Bósnia e Herzegovina (16h de Brasília)
  • 18/06: Canadá x Catar (19h de Brasília)
  • 24/06: Suíça x Canadá (16h de Brasília)
  • 24/06: Bósnia e Herzegovina x Catar (16h de Brasília)
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