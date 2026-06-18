Jogador do Canadá quebra a perna em partida contra o Catar

O meia Ismaël Koné, do Canadá, quebrou a perna esquerda durante a partida contra o Catar após disputa com Madibo, que acabou expulso. O lance ocorreu no início do segundo tempo. O Canadá venceu o confronto por 6 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.

A lesão aconteceu aos cinco minutos da etapa final. Naquele momento, a equipe canadense já vencia por 3 a 0, com dois gols de Jonathan David e um de Larin. O Catar, por sua vez, já atuava com um jogador a menos após a expulsão de Homam Ahmed.

Tensão imediata

Após o lance, Koné caiu no gramado, o que provocou a reação imediata dos jogadores do Canadá, que foram em direção ao árbitro Cristián Garay. Madibo deixou o campo após receber o cartão vermelho. Em seguida, os atletas canadenses se reuniram, com Jonathan David visivelmente emocionado e chorando.

⚠️ Se você sente aflição em ver fratura, não veja o vídeo 🦴 Koné, camisa 8 do Canadá, teve a perna quebrada após levar uma rasteira de um jogador do Catar. Ele saiu de maca e, aparentemente, "bem". Acho que a adrenalina não deixou ele sentir dor... pic.twitter.com/91oHrqJfTo — Camarote da República (@camarotedacpi) June 18, 2026

Koné foi retirado de maca e acenou para os torcedores. Na comemoração do quarto gol, Saliba exibiu a camisa 8 do meio-campista em direção à arquibancada.