Esporte

Fase de grupos copa 2026

Jogador do Canadá quebra a perna em partida contra o Catar

Koné foi retirado de maca e acenou para os torcedores

Ismael Kone saúda torcida após sair de maca da partida contra o Catar. Jogador teve a perna quebrada em dividida (Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Ismael Kone saúda torcida após sair de maca da partida contra o Catar. Jogador teve a perna quebrada em dividida (Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 21h26.

O meia Ismaël Koné, do Canadá, quebrou a perna esquerda durante a partida contra o Catar após disputa com Madibo, que acabou expulso. O lance ocorreu no início do segundo tempo. O Canadá venceu o confronto por 6 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo B da Copa do Mundo de 2026.

A lesão aconteceu aos cinco minutos da etapa final. Naquele momento, a equipe canadense já vencia por 3 a 0, com dois gols de Jonathan David e um de Larin. O Catar, por sua vez, já atuava com um jogador a menos após a expulsão de Homam Ahmed.

Tensão imediata

Após o lance, Koné caiu no gramado, o que provocou a reação imediata dos jogadores do Canadá, que foram em direção ao árbitro Cristián Garay. Madibo deixou o campo após receber o cartão vermelho. Em seguida, os atletas canadenses se reuniram, com Jonathan David visivelmente emocionado e chorando.

 

 

Koné foi retirado de maca e acenou para os torcedores. Na comemoração do quarto gol, Saliba exibiu a camisa 8 do meio-campista em direção à arquibancada.

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