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Fase de grupos copa 2026

O que era o inalador usado por Koné após quebrar a perna na Copa do Mundo?

Ao deixar o gramado de maca, o atacante apareceu segurando um pequeno objeto verde próximo ao rosto

Koné: jogador se lesionou em duelo contra o Catar (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Koné: jogador se lesionou em duelo contra o Catar (Emilee Chinn/Getty Images/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 13h36.

A grave lesão sofrida por Ismaël Koné durante a goleada do Canadá sobre o Catar, por 6 a 0, pela Copa do Mundo, chamou atenção não apenas pela cena preocupante em campo, mas também por um equipamento utilizado pelo jogador enquanto era retirado para atendimento.

Ao deixar o gramado de maca, o atacante apareceu segurando um pequeno objeto verde próximo ao rosto. Esse item era um inalador contendo um analgésico de ação imediata, recurso frequentemente utilizado em situações de lesão para reduzir a dor antes da chegada ao hospital.

Medicamento age em poucos minutos

Administrado por inalação, o analgésico tem efeito rápido e ajuda a aliviar o desconforto provocado por lesões graves nos primeiros instantes após o acidente. Enquanto recebia atendimento, Koné chegou a acenar para os torcedores canadenses presentes no estádio.

Como aconteceu a lesão

O lance ocorreu logo no início do segundo tempo. Em uma disputa de bola, o canadense levou a pior no choque com Madibo. A arbitragem considerou a entrada faltosa e expulsou o jogador do Catar.

A reação dos atletas do Canadá evidenciou a gravidade da situação. Alguns cercaram o árbitro, enquanto outros demonstraram preocupação com o companheiro caído. Jonathan David chegou a se emocionar durante a paralisação.

Mesmo abalado pela perda de um de seus principais jogadores, o Canadá ampliou a vantagem e fechou a partida com uma vitória por 6 a 0. Em homenagem a Koné, a camisa de número 8 foi exibida para os torcedores após um dos gols da equipe.

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