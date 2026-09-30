Alexandre Pato lidera consórcio e compra 70% de time da quarta divisão inglesa

Alexandre Pato é mais um ex-jogador a virar proprietário de um clube profissional pelo mundo. (Rubens Chiri / saopaulofc) (Rubens Chiri / saopaulofc/Reprodução)
Redator na Exame
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 19h33.
RESUMO | Um consórcio liderado pelo ex-atacante Alexandre Pato concluiu a compra de 70% das ações do Northampton Town, clube da quarta divisão da Inglaterra, com o brasileiro assumindo o cargo de diretor no conselho da instituição.
O ex-atacante Alexandre Pato deu um passo definitivo rumo aos bastidores do futebol internacional.
Segundo o GE, um consórcio liderado pelo brasileiro — por meio da empresa Sports Alpha Capital — concluiu oficialmente a aquisição de 70% das ações do Northampton Town, clube que atualmente disputa a League Two (a quarta divisão profissional do futebol inglês).
Com a conclusão da compra, Pato integrará a gestão da equipe como diretor do conselho.
O Northampton Town passa por um momento de reconstrução desportiva após terminar a temporada passada na última colocação da terceira divisão (League One), resultando no rebaixamento.
Atualmente na quarta divisão, a nova equipe gerida pelo grupo do ex-atacante ocupa a 22ª posição após sete rodadas, somando apenas uma vitória na competição.
Em comunicado oficial assinado pelos novos copresidentes do clube, João Xavier e Tim Chamberlain, a diretoria destacou que o foco do consórcio será alinhar crescimento e responsabilidade financeira:
"Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade e com a compreensão do que o clube significa para o povo de Northampton e Northamptonshire", destacou a nota.
Segundo o GE, a aquisição foi concretizada com o clube em situação financeira controlada, sendo anunciada oficialmente como uma transação feita "sem dívidas". Antes de fechar com o Northampton, a Sports Alpha Capital havia tentado negociar em fevereiro a compra do Colchester United, também da quarta divisão, mas as tratativas não avançaram na ocasião.
Aos 36 anos, Alexandre Pato encerra sua transição definitiva para o mundo corporativo do esporte após anunciar sua aposentadoria dos gramados no início de 2025.
Revelado pelo Internacional (onde foi campeão mundial em 2006), o ex-jogador construiu uma carreira de destaque internacional, vestindo a camisa do Milan por seis temporadas, além de passagens pelo futebol chinês, americano e uma breve experiência no futebol inglês pelo Chelsea em 2016. No Brasil, Pato também atuou por Corinthians e São Paulo, seu último clube antes de pendurar as chuteiras.
A transição dos gramados para a gestão empresarial tem se tornado uma tendência cada vez mais forte no futebol global. Vários atletas e ex-estrelas da modalidade decidiram investir parte de suas fortunas e conhecimentos adquiridos em campo para comprar participações majoritárias ou clubes inteiros, moldando novos projetos esportivos ao redor do planeta:
O consórcio adquiriu 70% das ações do Northampton Town, da quarta divisão da Inglaterra.
O ex-atacante integrará o conselho do clube inglês atuando como diretor.
A equipe disputa a League Two (a quarta divisão do futebol inglês), após ser rebaixada da terceira divisão na temporada passada.
A aquisição foi realizada pela Sports Alpha Capital, com os copresidentes João Xavier e Tim Chamberlain.
O ex-atacante anunciou sua aposentadoria dos gramados no início de 2025.