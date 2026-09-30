Alexandre Pato lidera consórcio e compra 70% de time da quarta divisão inglesa

RESUMO | Um consórcio liderado pelo ex-atacante Alexandre Pato concluiu a compra de 70% das ações do Northampton Town, clube da quarta divisão da Inglaterra, com o brasileiro assumindo o cargo de diretor no conselho da instituição.

O ex-atacante Alexandre Pato deu um passo definitivo rumo aos bastidores do futebol internacional.

Segundo o GE, um consórcio liderado pelo brasileiro — por meio da empresa Sports Alpha Capital — concluiu oficialmente a aquisição de 70% das ações do Northampton Town, clube que atualmente disputa a League Two (a quarta divisão profissional do futebol inglês).

Com a conclusão da compra, Pato integrará a gestão da equipe como diretor do conselho.

O Northampton Town passa por um momento de reconstrução desportiva após terminar a temporada passada na última colocação da terceira divisão (League One), resultando no rebaixamento.

Atualmente na quarta divisão, a nova equipe gerida pelo grupo do ex-atacante ocupa a 22ª posição após sete rodadas, somando apenas uma vitória na competição.

Planos ambiciosos e gestão sem dívidas

Em comunicado oficial assinado pelos novos copresidentes do clube, João Xavier e Tim Chamberlain, a diretoria destacou que o foco do consórcio será alinhar crescimento e responsabilidade financeira:

"Temos planos ambiciosos para o Northampton Town, mas a ambição deve andar de mãos dadas com a sustentabilidade e com a compreensão do que o clube significa para o povo de Northampton e Northamptonshire", destacou a nota.

Segundo o GE, a aquisição foi concretizada com o clube em situação financeira controlada, sendo anunciada oficialmente como uma transação feita "sem dívidas". Antes de fechar com o Northampton, a Sports Alpha Capital havia tentado negociar em fevereiro a compra do Colchester United, também da quarta divisão, mas as tratativas não avançaram na ocasião.

A trajetória de Pato fora dos gramados

Aos 36 anos, Alexandre Pato encerra sua transição definitiva para o mundo corporativo do esporte após anunciar sua aposentadoria dos gramados no início de 2025.

Revelado pelo Internacional (onde foi campeão mundial em 2006), o ex-jogador construiu uma carreira de destaque internacional, vestindo a camisa do Milan por seis temporadas, além de passagens pelo futebol chinês, americano e uma breve experiência no futebol inglês pelo Chelsea em 2016. No Brasil, Pato também atuou por Corinthians e São Paulo, seu último clube antes de pendurar as chuteiras.

Jogadores e ex-jogadores que viraram donos de clubes

A transição dos gramados para a gestão empresarial tem se tornado uma tendência cada vez mais forte no futebol global. Vários atletas e ex-estrelas da modalidade decidiram investir parte de suas fortunas e conhecimentos adquiridos em campo para comprar participações majoritárias ou clubes inteiros, moldando novos projetos esportivos ao redor do planeta:

David Beckham (Inter Miami - EUA): Um dos pioneiros na era moderna de jogadores-proprietários, o ex-craque inglês exerceu uma opção em seu contrato com o LA Galaxy para fundar o Inter Miami CF, franquia da Major League Soccer (MLS) que hoje atrai os maiores holofotes do futebol norte-americano com estrelas como Lionel Messi.

Um dos pioneiros na era moderna de jogadores-proprietários, o ex-craque inglês exerceu uma opção em seu contrato com o LA Galaxy para fundar o Inter Miami CF, franquia da Major League Soccer (MLS) que hoje atrai os maiores holofotes do futebol norte-americano com estrelas como Lionel Messi. Ronaldo Fenômeno (Real Valladolid - Espanha / Cruzeiro - Brasil): O ex-atacante brasileiro construiu uma forte reputação como gestor ao adquirir participações majoritárias em clubes tradicionais. Ronaldo comprou o controle do Real Valladolid em 2018 e, posteriormente, liderou a SAF do Cruzeiro a partir de 2021, administrando a transição do clube mineiro para o modelo empresarial antes de negociar suas fatias.

O ex-atacante brasileiro construiu uma forte reputação como gestor ao adquirir participações majoritárias em clubes tradicionais. Ronaldo comprou o controle do Real Valladolid em 2018 e, posteriormente, liderou a SAF do Cruzeiro a partir de 2021, administrando a transição do clube mineiro para o modelo empresarial antes de negociar suas fatias. Gerard Piqué (FC Andorra - Espanha): O ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola pendurou as chuteiras e rapidamente investiu forte na gestão esportiva por meio de sua empresa (Kosmos Holding), comprando o FC Andorra em 2018. Sob a liderança de Piqué, o clube escalou divisões no competitivo sistema do futebol espanhol.

O ex-zagueiro do Barcelona e da seleção espanhola pendurou as chuteiras e rapidamente investiu forte na gestão esportiva por meio de sua empresa (Kosmos Holding), comprando o FC Andorra em 2018. Sob a liderança de Piqué, o clube escalou divisões no competitivo sistema do futebol espanhol. N'Golo Kanté (Excelsior Virton - Bélgica): O volante francês surpreendeu ao adquirir o Royal Excelsior Virton, clube da terceira divisão belga, assumindo a propriedade total com o objetivo de estruturar uma base sólida e promover o desenvolvimento sustentável da equipe europeia.

O volante francês surpreendeu ao adquirir o Royal Excelsior Virton, clube da terceira divisão belga, assumindo a propriedade total com o objetivo de estruturar uma base sólida e promover o desenvolvimento sustentável da equipe europeia. Kylian Mbappé (SM Caen - França): O astro francês tornou-se um dos proprietários mais jovens de clubes profissionais ao adquirir o controle majoritário do Caen, tradicional equipe da segunda divisão francesa, através de sua empresa de investimentos (Coalition Capital).

O astro francês tornou-se um dos proprietários mais jovens de clubes profissionais ao adquirir o controle majoritário do Caen, tradicional equipe da segunda divisão francesa, através de sua empresa de investimentos (Coalition Capital). Didier Drogba (Phoenix Rising - EUA): O atacante marfinense marcou seu nome também nos bastidores ao se tornar coproprietário do Phoenix Rising FC, clube da USL nos Estados Unidos, onde encerrou sua carreira como jogador em 2018.

Qual clube foi comprado pelo grupo de Alexandre Pato?

O consórcio adquiriu 70% das ações do Northampton Town, da quarta divisão da Inglaterra.

Qual será o cargo de Alexandre Pato no clube?

O ex-atacante integrará o conselho do clube inglês atuando como diretor.

Em qual divisão o Northampton Town joga atualmente?

A equipe disputa a League Two (a quarta divisão do futebol inglês), após ser rebaixada da terceira divisão na temporada passada.

Quem lidera a compra ao lado de Pato?

A aquisição foi realizada pela Sports Alpha Capital, com os copresidentes João Xavier e Tim Chamberlain.

Quando Pato encerrou sua carreira como jogador?

O ex-atacante anunciou sua aposentadoria dos gramados no início de 2025.