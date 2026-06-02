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Chuva de gols: quais são as maiores goleadas da história da Copa do Mundo?

Relembre os confrontos que registraram as maiores diferenças de gols da história da principal competição do futebol mundial

Copa do Mundo: algumas seleções transformaram partidas de Copa do Mundo em exibições históricas de poder ofensivo (Gazeta Press/Sergio Barzaghi)

Copa do Mundo: algumas seleções transformaram partidas de Copa do Mundo em exibições históricas de poder ofensivo (Gazeta Press/Sergio Barzaghi)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 2 de junho de 2026 às 11h21.

Ao longo da história da Copa do Mundo, algumas partidas ficaram marcadas não pelo equilíbrio, mas pelo domínio absoluto de uma seleção sobre a outra.

Em diferentes épocas, grandes potências do futebol aproveitaram superioridade técnica, tática e física para construir goleadas históricas, transformando confrontos do Mundial em atuações inesquecíveis.

Três jogos entraram para a história das goleadas

Entre recordes, exibições ofensivas e placares raramente vistos em torneios de elite, três jogos entraram para a história como os maiores atropelos já registrados na competição.

A maior diferença de gols já registrada em uma partida de Copa do Mundo da FIFA foi de nove gols. O feito aconteceu pela primeira vez com a Hungria, em 1954, foi repetido pela Iugoslávia em 1974 e voltou a ser alcançado pelos próprios húngaros em 1982.

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul

Na Copa da Suíça, em 1954, a Hungria confirmou o favoritismo logo na estreia ao vencer a Coreia do Sul por 9 a 0 em Zurique. A seleção contava com uma das gerações mais talentosas da história do futebol, liderada por Ferenc Puskas. Peter Palotas e o próprio Puskas marcaram duas vezes cada, enquanto Sandor Kocsis brilhou com três gols.

Iugoslávia 9 x 0 Zaire

Duas décadas depois, a Iugoslávia repetiu o placar ao derrotar o Zaire por 9 a 0, em Gelsenkirchen, na Alemanha Ocidental. Dragan Dzajic e Dusan Bajevic comandaram a atuação dominante da equipe europeia.

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Hungria 10 x 1 El Salvador

Em 1982, na Espanha, a Hungria voltou a entrar para a história ao aplicar 10 a 1 sobre El Salvador, em Elche. O grande destaque da partida foi Laszlo Kiss, que saiu do banco de reservas para marcar um hat-trick histórico.

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Outras grandes goleadas na história da Copa:

Mas a chuva de gols não parou por aí. Com resultados ligeiramente menores, outras seleções aplicaram goleadas históricas que entraram para o hall da fama do Mundial:

  • Suécia 8 x 0 Cuba (1938)
  • Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)
  • Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)
  • Uruguai 7 x 0 Escócia (1954)
  • Turquia 7 x 0 Coreia do Sul (1954)
  • Polônia 7 x 0 Haiti (1974)
  • Portugal 7 x 0 Coreia do Norte (2010)
  • Espanha 7 x 0 Costa Rica (2022)
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O 7 a 1 que entrou para a história

Embora não esteja entre as maiores goleadas em números absolutos, o 7 a 1 da Alemanha sobre o Brasil nas semifinais da Copa de 2014 tornou-se um dos resultados mais impactantes já registrados em um Mundial.

A combinação entre a magnitude do placar, o fato de ter acontecido em uma semifinal e diante do país anfitrião transformou a partida em um dos capítulos mais marcantes da história da competição.

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Quando começa a Copa do Mundo?

Com o novo formato da Copa do Mundo de 2026, a possibilidade de surgirem novas goleadas históricas volta a brilhar os olhos dos fãs de futebol ao redor do mundo. A competição, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá, terá pela primeira vez 48 seleções participantes. O aumento no número de equipes e partidas amplia a chance de confrontos entre seleções de níveis técnicos muito diferentes, cenário que no passado ajudou a produzir alguns dos placares mais elásticos da história do torneio.

Confira todos os grupos do Mundial:

Fase de Grupos da Copa do Mundo de 2026 / Reprodução FIFA (FIFA)

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