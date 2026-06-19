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Sem plano da Fifa, Copa do Mundo é ameaçada por incêndios na Califórnia

Condições críticas prevalecem nos EUA nos próximos dias quando acontecem quatro partidas nas cidades de Los Angeles e San Francisco e não há nenhum protocolo de qualidade do ar

Fumaça negra sobe de um incêndio em um armazém em Boyle Heights, visto do centro de Los Angeles, em 17 de junho de 2026 (AFP)

Fumaça negra sobe de um incêndio em um armazém em Boyle Heights, visto do centro de Los Angeles, em 17 de junho de 2026 (AFP)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 19 de junho de 2026 às 19h00.

A Copa do Mundo tem protocolo para calor, mas nenhum plano para a fumaça dos incêndios florestais.

A edição de 2026 é a mais ambiciosa da história: 48 seleções, três países, 104 jogos. E também, a conta cobra: se tornou a mais poluente e exposta à crise climática, com 1 em cada 4 partidas previstas para acontecer em condições de calor extremo.

Agora, um novo risco entra em campo. E a fatura pode ser ainda mais alta do que se previa. Enquanto o torneio avança para sua segunda semana, condições críticas de incêndio se espalham pelo oeste dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, 19, o Centro de Previsão de Tempestades emitiu alertas vermelhos para a Califórnia do Norte, Oregon, Idaho, Nevada, Utah e Arizona, com a região dos Quatro Cantos como Utah, Novo México, Colorado e Arizona sob a maior ameaça.

A previsão é que ventos nas montanhas da região devem atingir até 89 quilômetros por hora, e raios secos sobre vegetação ressecada aumentam o risco de novos focos a cada hora.

"A grande quantidade de raios em vegetação seca provavelmente criará novos focos de incêndio em toda a região", alertou o Serviço Meteorológico Nacional. "Qualquer incêndio que se desenvolva poderá se espalhar rapidamente".

O maior incêndio em curso na Califórnia é o Lost Fire, no condado de Kern, que já consumiu mais de 1.740 hectares e está apenas 5% contido, localizado aproximadamente a meio caminho entre Bakersfield e San Luis Obispo, no sul do estado.

Poluição do ar e riscos potenciais

O problema não é apenas o fogo em si, mas o que ele carrega no ar. No mês passado, quase uma dúzia de incêndios irrompeu no sul da Califórnia, lançando fumaça e partículas em suspensão sobre Los Angeles.

Autoridades de saúde pública emitiram alerta de qualidade do ar para o condado por vários dias e a zona afetada incluía o SoFi Stadium, um dos principais palcos do Mundial.

Especialistas destacam que os jogadores e torcedores podem sentir queimação na garganta, tosse e dor de cabeça. Grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, são ainda mais afetadas.

O calendário da competição torna o cenário mais delicado. Nos próximos dias, quatro partidas estão programadas para as duas sedes californianas: Turquia x Paraguai (19 de junho, no Levi's Stadium, na Bay Area), Bélgica x Irã (21 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles), Jordânia x Argélia (22 de junho, novamente na Bay Area) e Escócia x Brasil (24 de junho, no SoFi).

Com as condições secas e quentes persistindo, a probabilidade de novos focos de fogo e de fumaça sobre os estádios é real.

A FIFA afirma estar preparada para os "riscos relacionados ao clima" e trouxe protocolos para o calor extremo, incluindo pausas obrigatórias para hidratação dos jogadores.

Mas não mencionou a qualidade do ar em nenhum de seus planos públicos.

"Seria sensato que a FIFA pensasse com antecedência e implementasse padrões de qualidade do ar que influenciassem as decisões sobre a realização ou não dos jogos", diz Dominik Kulakowski, geógrafo que estuda incêndios florestais na Universidade Clark, ao portal The Grist.

Segundo o especialista, o tempo de alerta para eventos de fumaça pode ser de apenas algumas horas.

O fogo agravado pela crise do clima

A temporada de incêndios do verão deste ano no hemisfério Norte já era apontada como potencialmente grave antes mesmo de começar.

O Centro Nacional Interagências de Incêndios Florestais projetou risco elevado em grandes áreas do oeste americano após um inverno ameno e com a chegada de um El Niño potencialmente recorde agravado pelas mudanças climáticas. 

Autoridades canadenses fizeram previsões semelhantes, visto que a fumaça pode se deslocar por milhares de quilômetros, colocando desafios extras para praticamente todas as cidades sedes da Copa.  "Há muito poucos lugares na América do Norte imunes a esses efeitos", destaca Kulakowski.

Os incêndios florestais estão se tornando cada vez mais comuns nessa época do ano e a ciência é clara sobre a causa. A crise climática alonga as temporadas de seca, aumenta a intensidade dos ventos e eleva as temperaturas, criando as condições perfeitas para que o fogo avance mais rápido e mais longe.

A Copa do Mundo de 2026, a mais ambiciosa e a mais poluente da história, está sendo disputada em meio a essa realidade que preocupa. E, por ora, [grifar]sem um plano para ela.

Quatro jogos estão na mira dos incêndios

  • 19 de junho — Turquia x Paraguai | Levi's Stadium, Bay Area
  • 21 de junho — Bélgica x Irã | SoFi Stadium, Los Angeles
  • 22 de junho — Jordânia x Argélia | Levi's Stadium, Bay Area
  • 24 de junho — Escócia x Brasil | SoFi Stadium, Los Angeles
  • amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país

    1/31 amarelo‑canário com detalhes em verde‑menta e teal; a estampa traz formas sutis representando a energia do país (Uniforme 1 do Brasil, produzido pela Nike)

  • troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água.

    2/31 troca a tradição pelo azul royal, com detalhes em preto e grafismos em diferentes tons de azul no corpo da camisa. O modelo, assinado pela Jordan Brand, ainda traz acentos em amarelo e painéis laterais em verde-água. (Uniforme 2 do Brasil, produzido pela Nike)

  • Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada

    3/31 Azul “Game Royal” com detalhes metálicos em cobre e gola modernizada (Uniforme 1 da França, produzido pela Nike)

  • 4/31 (Uniforme 1 da Inglaterra, produzido pela Nike)

  • uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência

    5/31 uniforme laranja vibrante de design minimalista, colocando a cor icônica em evidência (Uniforme 1 da Holanda, produzido pela Nike)

  • jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo

    6/31 jersey branca com ondas em azul e vermelho, formando listras onduladas que simbolizam movimento e dinamismo (Uniforme 1 dos Estados Unidos, produzido pela Nike)

  • mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição

    7/31 mantém os característicos quadriculados vermelhos e brancos, em disposição vertical, reforçando a tradição (Uniforme 1 da Croácia, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade

    8/31 camisa vermelha intensa, enquanto o modelo alternativo em roxo (“Space Purple”) explora cores não usuais; a combinação reflete modernidade (Uniforme 1 da Coreia do Sul, produzido pela Nike)

  • amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação

    9/31 amarelo‑ouro com gola e faixas laterais verdes; o conceito “Mission to Wreck” combina nostalgia e inovação (Uniforme 1 da Austrália, produzido pela Nike)

  • base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997

    10/31 base vermelha com uma cruz azul‑marinho contornada em branco, preenchida por um intrincado padrão nórdico; homenagem ao uniforme de 1997 (Uniforme 1 da Noruega, produzido pela Nike)

  • azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra”

    11/31 azul‑celeste clássico com toques modernos; a camisa reserva em azul‑marinho com estampas elétricas remete ao efeito “Pantera Negra” (Uniforme 1 do Uruguai, produzido pela Nike)

  • camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos

    12/31 camisa vermelha sóbria com padrão tonal de folhas de bordo; o swoosh branco contrasta com detalhes pretos (Uniforme 1 do Canadá, produzido pela Nike)

  • a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual.

    13/31 a camisa mantém as listras brancas e azul‑celeste, mas com efeito degradê nas faixas azuis, homenageando os títulos de 1978, 1986 e 2022. Detalhes em azul‑marinho nos ombros e nos punhos completam o visual. (Uniforme 1 da Argentina, produzido pela Adidas)

  • camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico

    14/31 camisa amarela viva com listras e detalhes em azul e vermelho, ornamentada por uma sutil estampa de borboletas que homenageia Gabriel García Márquez e a estética do realismo mágico (Uniforme 1 da Colômbia, produzido pela Adidas)

  • o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014

    15/31 o uniforme traz base branca com padrão de diamantes e chevrons em preto e vermelho, inspirando‑se nas camisas de 1990 e 2014 (Uniforme 1 da Alemanha, produzido pela Adidas)

  • vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto

    16/31 vermelho profundo com finas listras amarelas verticais, evocando uniformes clássicos e adicionando sobriedade ao conjunto (Uniforme 1 da Espanha, produzido pela Adidas)

  • amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca

    17/31 amisa azul‑claro com linhas horizontais em azul‑acinzentado que evocam o horizonte e o nascer do sol; o sol vermelho aparece discretamente na nuca (Uniforme 1 do Japão, produzido pela Adidas)

  • a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho

    18/31 a camisa tem base vermelha e traz um gráfico espalhado inspirado nas paisagens do país; gola azul‑marinho e o lema “Pura Vida” nas costas complementam o desenho (Uniforme 1 da Costa Rica, produzido pela Adidas)

  • o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola

    19/31 o manto verde ganha grafismos que combinam herança asteca e um olhar para o futuro, com a inscrição “Somos México” na parte interna da gola (Uniforme 1 do México, produzido pela Adidas)

  • camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional

    20/31 camisa vinho com linhas serrilhadas que remetem ao desenho da bandeira nacional (Uniforme 1 do Catar, produzido pela Adidas)

  • o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional

    21/31 o verde tradicional aparece com desenhos geométricos em roxo‑escuro que lembram arabescos e referências ao falcão e à palmeira do escudo nacional (Uniforme 1 da Arábia Saudita, produzido pela Adidas)

  • azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look

    22/31 azul‑marinho com padrão de saltaire (cruz de Santo André) em tom mais escuro; detalhes amarelos modernizam o look (Uniforme 1 da Escócia, produzido pela Adidas)

  • amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses

    23/31 amisa vermelha ganha camadas onduladas inspiradas nas ondas do Atlântico; o verde surge nos punhos e na gola, e há referência aos navegadores portugueses (Uniforme 1 de Portugal, produzido pela Puma)

  • vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão

    24/31 vermelho helvético com padrão cinético inspirado no passaporte suíço; linhas brancas atravessam o peito, simbolizando precisão (Uniforme 1 da Suíça, produzido pela Puma)

  • Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo

    25/31 Tronco vermelho com mangas e ombros pretos; detalhes brancos no logo e discretos toques vermelhos criam visual limpo (Uniforme 1 da Áustria, produzido pela Puma)

  • Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante

    26/31 Azul‑vivo com grafismos que aludem a geleiras e erupções vulcânicas; transmite uma identidade elementar e marcante (Uniforme 1 da Islândia, produzido pela Puma)

  • Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme

    27/31 Vermelho intenso remete aos heróis de 1996, com detalhes prateados que dão modernidade ao uniforme (Uniforme 1 de República Tcheca, produzido pela Puma)

  • branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    28/31 branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Senegal, produzido pela Puma)

  • Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos

    29/31 Camisa vermelha com padrão de diamantes inspirado em símbolos egípcios como a Esfinge e as pirâmides, com colarinho e punhos brancos (Uniforme 1 do Egito, produzido pela Puma)

  • Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto

    30/31 Branca com gráficos inspirados no tecido Kente e nos símbolos Adinkra, exibindo orgulho cultural; detalhes em dourado iluminam o conjunto (Uniforme 1 de Gana, produzido pela Puma)

  • vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil

    31/31 vermelho predominante com motivos culturais nas golas e punhos e painéis laterais verdes; desenhos inspirados na arte marroquina aparecem de forma sutil (Uniforme 1 de Marrocos, produzido pela Puma)

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