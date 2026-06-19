Sem plano da Fifa, Copa do Mundo é ameaçada por incêndios na Califórnia

A Copa do Mundo tem protocolo para calor, mas nenhum plano para a fumaça dos incêndios florestais.



A edição de 2026 é a mais ambiciosa da história: 48 seleções, três países, 104 jogos. E também, a conta cobra: se tornou a mais poluente e exposta à crise climática, com 1 em cada 4 partidas previstas para acontecer em condições de calor extremo.

Agora, um novo risco entra em campo. E a fatura pode ser ainda mais alta do que se previa. Enquanto o torneio avança para sua segunda semana, condições críticas de incêndio se espalham pelo oeste dos Estados Unidos.

Nesta sexta-feira, 19, o Centro de Previsão de Tempestades emitiu alertas vermelhos para a Califórnia do Norte, Oregon, Idaho, Nevada, Utah e Arizona, com a região dos Quatro Cantos como Utah, Novo México, Colorado e Arizona sob a maior ameaça.

A previsão é que ventos nas montanhas da região devem atingir até 89 quilômetros por hora, e raios secos sobre vegetação ressecada aumentam o risco de novos focos a cada hora.

"A grande quantidade de raios em vegetação seca provavelmente criará novos focos de incêndio em toda a região", alertou o Serviço Meteorológico Nacional. "Qualquer incêndio que se desenvolva poderá se espalhar rapidamente".

O maior incêndio em curso na Califórnia é o Lost Fire, no condado de Kern, que já consumiu mais de 1.740 hectares e está apenas 5% contido, localizado aproximadamente a meio caminho entre Bakersfield e San Luis Obispo, no sul do estado.

Poluição do ar e riscos potenciais

O problema não é apenas o fogo em si, mas o que ele carrega no ar. No mês passado, quase uma dúzia de incêndios irrompeu no sul da Califórnia, lançando fumaça e partículas em suspensão sobre Los Angeles.

Autoridades de saúde pública emitiram alerta de qualidade do ar para o condado por vários dias e a zona afetada incluía o SoFi Stadium, um dos principais palcos do Mundial.

Especialistas destacam que os jogadores e torcedores podem sentir queimação na garganta, tosse e dor de cabeça. Grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, são ainda mais afetadas.

O calendário da competição torna o cenário mais delicado. Nos próximos dias, quatro partidas estão programadas para as duas sedes californianas: Turquia x Paraguai (19 de junho, no Levi's Stadium, na Bay Area), Bélgica x Irã (21 de junho, no SoFi Stadium, em Los Angeles), Jordânia x Argélia (22 de junho, novamente na Bay Area) e Escócia x Brasil (24 de junho, no SoFi).

Com as condições secas e quentes persistindo, a probabilidade de novos focos de fogo e de fumaça sobre os estádios é real.

A FIFA afirma estar preparada para os "riscos relacionados ao clima" e trouxe protocolos para o calor extremo, incluindo pausas obrigatórias para hidratação dos jogadores.

Mas não mencionou a qualidade do ar em nenhum de seus planos públicos.

"Seria sensato que a FIFA pensasse com antecedência e implementasse padrões de qualidade do ar que influenciassem as decisões sobre a realização ou não dos jogos", diz Dominik Kulakowski, geógrafo que estuda incêndios florestais na Universidade Clark, ao portal The Grist.

Segundo o especialista, o tempo de alerta para eventos de fumaça pode ser de apenas algumas horas.

O fogo agravado pela crise do clima

A temporada de incêndios do verão deste ano no hemisfério Norte já era apontada como potencialmente grave antes mesmo de começar.

O Centro Nacional Interagências de Incêndios Florestais projetou risco elevado em grandes áreas do oeste americano após um inverno ameno e com a chegada de um El Niño potencialmente recorde agravado pelas mudanças climáticas.

Autoridades canadenses fizeram previsões semelhantes, visto que a fumaça pode se deslocar por milhares de quilômetros, colocando desafios extras para praticamente todas as cidades sedes da Copa. "Há muito poucos lugares na América do Norte imunes a esses efeitos", destaca Kulakowski.

Os incêndios florestais estão se tornando cada vez mais comuns nessa época do ano e a ciência é clara sobre a causa. A crise climática alonga as temporadas de seca, aumenta a intensidade dos ventos e eleva as temperaturas, criando as condições perfeitas para que o fogo avance mais rápido e mais longe.

A Copa do Mundo de 2026, a mais ambiciosa e a mais poluente da história, está sendo disputada em meio a essa realidade que preocupa. E, por ora, [grifar]sem um plano para ela.

Quatro jogos estão na mira dos incêndios

19 de junho — Turquia x Paraguai | Levi's Stadium, Bay Area

— Turquia x Paraguai | Levi's Stadium, Bay Area 21 de junho — Bélgica x Irã | SoFi Stadium, Los Angeles

— Bélgica x Irã | SoFi Stadium, Los Angeles 22 de junho — Jordânia x Argélia | Levi's Stadium, Bay Area

— Jordânia x Argélia | Levi's Stadium, Bay Area 24 de junho — Escócia x Brasil | SoFi Stadium, Los Angeles