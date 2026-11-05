Cristiano Ronaldo se aposenta de Portugal; o quanto a crise com Jorge Jesus pesou na decisão?

Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira, 5 de novembro, sua aposentadoria da seleção de Portugal. Aos 41 anos, o atacante encerra uma trajetória de 23 anos com a equipe nacional, marcada por recordes e títulos, pouco mais de um mês depois de protagonizar um desentendimento com o técnico Jorge Jesus.

O conflito começou durante a Data Fifa de setembro e outubro, a primeira de Jesus à frente da seleção portuguesa. Insatisfeito com a maneira como foi utilizado pelo treinador, Ronaldo deixou a concentração da equipe em Copenhague, na Dinamarca, em 30 de setembro, na véspera de um compromisso pela Liga das Nações.

O episódio ganhou novos desdobramentos nos dias seguintes, com declarações públicas dos envolvidos, uma investigação disciplinar e uma suspensão de 30 dias aplicada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A seguir, relembre a cronologia da crise.

Como começou a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

A relação entre os dois começou a apresentar sinais de desgaste ainda nos primeiros compromissos de Jorge Jesus como técnico de Portugal. Na estreia do treinador, contra o País de Gales, em setembro, Ronaldo foi titular, mas acabou substituído aos 23 minutos do segundo tempo.

Após a partida, Jesus explicou que precisava de um jogador com mais velocidade e capacidade de pressionar a saída de bola adversária. O atacante não teve uma atuação de destaque e deixou o campo antes do fim do confronto.

A situação ficou mais delicada no compromisso seguinte, contra a Noruega. Pela primeira vez sob o comando de Jesus, Cristiano Ronaldo começou uma partida no banco de reservas. O titular foi Gonçalo Ramos.

Durante o segundo tempo, o camisa 7 foi chamado para o aquecimento, mas não entrou em campo. Portugal venceu por 2 a 1, e Ronaldo deixou o gramado demonstrando irritação, sem acompanhar os companheiros no agradecimento aos torcedores.

Por que Cristiano Ronaldo deixou a concentração de Portugal?

No dia 30 de setembro, véspera do confronto com a Dinamarca, Jorge Jesus concedeu uma entrevista coletiva e reforçou que as decisões sobre a escalação seriam exclusivamente da comissão técnica. O treinador afirmou que nenhum jogador, independentemente de seu histórico ou importância, mudaria suas ideias.

Pouco depois, Cristiano Ronaldo deixou o estádio onde Portugal treinaria e comunicou que não permaneceria com o grupo. Em publicação nas redes sociais, afirmou que havia tomado a decisão depois de uma conversa com o presidente da FPF, Pedro Proença.

Segundo informações publicadas pelo The Guardian, o atacante pediu um veículo à federação para seguir até o aeroporto de Copenhague. Durante o trajeto, telefonou para Proença e disse que não estava em condições psicológicas de continuar com a delegação.

Na ocasião, Ronaldo afirmou que explicaria posteriormente aos portugueses os motivos de sua saída. A decisão foi tomada sem comunicação prévia aos responsáveis pela seleção, conforme a apuração do processo disciplinar.

O que Cristiano Ronaldo disse sobre Jorge Jesus?

Em 6 de outubro, o atacante publicou um comunicado com sua versão dos acontecimentos. Ronaldo afirmou que havia conversado previamente com o treinador sobre um planejamento para sua utilização durante os compromissos da seleção.

Segundo o jogador, antes da partida contra a Noruega, um integrante da comissão técnica o chamou para conversar. Jesus teria perguntado se ele estava em condições de atuar por aproximadamente 30 minutos. Ronaldo respondeu que sim e, conforme seu relato, recebeu a informação de que deveria estar preparado para entrar em campo.

O atacante, porém, permaneceu no banco de reservas, apesar de ter aquecido durante boa parte do segundo tempo. Para ele, o treinador não cumpriu o que havia sido combinado.

Ronaldo também afirmou que houve uma nova conversa depois do episódio, na qual teria ficado acertado que Jesus explicaria publicamente o planejamento e reconheceria que havia cometido um erro ao colocá-lo para aquecer sem utilizá-lo. O jogador considerou que a entrevista coletiva de 30 de setembro não correspondeu ao que havia sido combinado.

O camisa 7 classificou a situação como uma quebra de confiança e pediu desculpas aos torcedores e companheiros de equipe por ter deixado a concentração. Naquele momento, afirmou que não pretendia encerrar sua trajetória pela seleção e que continuaria disponível para futuras convocações.

Cristiano Ronaldo foi punido pela FPF

Em 19 de outubro, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou a punição ao atacante. Ronaldo recebeu suspensão de 30 dias e multa de 255 euros (cerca de R$ 1,4 mil) por ter abandonado a concentração da seleção.

A decisão considerou que o jogador cometeu de forma dolosa uma infração prevista no regulamento disciplinar da entidade. O processo também analisou sua ausência de atividades programadas durante o período em que a equipe esteve concentrada.

A suspensão, no entanto, não o impediu de disputar os próximos compromissos de Portugal. Como o período de punição foi cumprido entre as datas internacionais, o atacante estaria disponível para uma eventual convocação em novembro.

Como ficou a relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus?

Apesar do episódio, Jorge Jesus não descartou publicamente a possibilidade de contar novamente com o atacante. Em declarações anteriores à convocação de novembro, o treinador deixou aberta a possibilidade de retorno, enquanto o presidente da federação também manifestou interesse em uma reconciliação.

Nesta quinta-feira, após o anúncio da aposentadoria, Jesus afirmou que havia pedido a Ronaldo para continuar na seleção, mas que respeitava sua decisão.

“Tudo isso é uma decisão dele. Tivemos oportunidade de conversar antes da primeira convocação. Pedi para ele continuar comigo porque precisava que estivesse ao meu lado. Mas tenho que aceitar a decisão dele”, declarou o treinador ao Canal 11.

A aposentadoria encerra, assim, a trajetória de Ronaldo pela equipe nacional. O atacante deixa Portugal como recordista de partidas e gols pela seleção, com 234 jogos e 146 gols, além de ter conquistado a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações.