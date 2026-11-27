O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, deu mais 60 dias à Polícia Federal para investigar o senador Jaques Wagner (PT-BA) no caso do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A prorrogação foi solicitada pela PF e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). Fachin é o atual relator do caso.

Wagner foi alvo de uma fase da Operação Compliance Zero em junho, quando ainda era líder do governo no Senado. A PF investiga se o parlamentar defendeu interesses do Banco Master no Congresso em troca de vantagens indevidas. O senador nega qualquer irregularidade.

Entre os possíveis benefícios apurados pela PF estão um apartamento de luxo de R$ 2,4 milhões em Salvador e repasses a uma empresa da nora do senador. O inquérito também identificou o pagamento de ingressos para um show no exterior.

"A Polícia Federal sustenta que, no curso das investigações, foram identificados elementos indicativos de recebimento de vantagem econômica indevidas pelo parlamentar, direta ou indiretamente, por intermédio de familiares, pessoas de confiança e estruturas societárias vinculadas ao grupo econômico investigado", escreveu o ministro André Mendonça na decisão de junho que autorizou a operação contra Wagner.

Na mesma decisão, Mendonça registrou que a PF identificou indícios de atuação do senador em pautas de interesse do banco, "especialmente em matéria de crédito consignado, em relação ao limite de cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e em iniciativa parlamentar voltada à fiscalização e controle da operação de aquisição do Banco Master pelo BRB".