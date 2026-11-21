Atlético-MG e Boca Juniors voltam a se enfrentar neste sábado, 21 de novembro, na final da Copa Sul-Americana de 2026. O confronto em Barranquilla, na Colômbia, será o primeiro entre as equipes desde julho de 2021, quando protagonizaram uma disputa tensa pelas oitavas de final da Libertadores.

Na ocasião, o Atlético-MG eliminou os argentinos nos pênaltis, depois de dois empates sem gols. O jogo de volta, disputado no Mineirão, terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar, mas ficou marcado por uma decisão polêmica do VAR, pela atuação decisiva do goleiro Everson e por uma briga generalizada após a classificação atleticana.

Como foi o último Atlético-MG x Boca Juniors?

O primeiro jogo das oitavas de final aconteceu em 13 de julho de 2021, na Bombonera, e terminou empatado em 0 a 0. Uma semana depois, em 20 de julho, as equipes voltaram a campo no Mineirão para decidir a vaga nas quartas de final.

O confronto teve poucas chances claras de gol, mas ganhou temperatura com um lance polêmico na segunda etapa. O Boca chegou a comemorar um gol marcado por Weigandt, mas a arbitragem anulou o lance após revisão do VAR.

A decisão considerou que Diego González estava em posição de impedimento e interferiu na ação do goleiro Everson durante a jogada. O episódio provocou reclamações dos jogadores argentinos, que já haviam tido outro gol anulado na partida de ida.

Com o placar zerado até o apito final, a vaga foi decidida nas penalidades.

Everson foi o herói da classificação do Atlético

A disputa por pênaltis transformou o goleiro Everson no principal personagem da noite. O camisa 22 defendeu as cobranças de Sebastián Villa e Esteban Rolón, além de contar com a finalização para fora de Carlos Izquierdoz.

Do lado do Atlético, Nacho Fernández e Júnior Alonso converteram suas cobranças, enquanto Hulk acertou a trave e Hyoran desperdiçou a sua. Everson ficou responsável pela última batida atleticana e marcou, garantindo a vitória por 3 a 1 e a classificação do Galo.

O desempenho teve um componente de redenção para o goleiro, que havia participado do lance do gol anulado do Boca durante o tempo normal. Depois de uma noite de pressão, terminou como o herói da classificação.

Por que o último jogo entre Atlético e Boca ficou marcado por uma briga?

A rivalidade ultrapassou os limites do campo depois da eliminação argentina. Jogadores e integrantes da comissão técnica do Boca se envolveram em uma confusão com seguranças do Atlético e do Mineirão na área de acesso aos vestiários.

Grades de proteção, bebedouros e garrafas de água foram utilizados durante o tumulto. A Polícia Militar precisou intervir e utilizou spray de pimenta para separar as delegações e controlar a situação.

Integrantes da delegação argentina foram levados a uma delegacia de Belo Horizonte para prestar depoimento. Ninguém permaneceu detido, mas dois membros do grupo precisaram pagar fiança para serem liberados.

A Conmebol também aplicou punições aos envolvidos. Entre as principais sanções, os atacantes Sebastián Villa e Cristian Pavón receberam seis partidas de suspensão cada.

Cinco anos depois, Atlético-MG e Boca Juniors voltam a se encontrar em uma decisão continental. Desta vez, não há vaga para a próxima fase em disputa: o vencedor da partida única em Barranquilla ficará com o título da Copa Sul-Americana.