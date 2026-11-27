A reforma tributária brasileira entrará em uma nova etapa em 2027, quando a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) substituirá o PIS e a Cofins. Paralelamente, o governo avança no desenvolvimento do chamado split payment, mecanismo que permitirá separar o valor dos tributos no momento da liquidação financeira de uma venda, antes mesmo que o fornecedor tenha acesso ao valor integral da transação.

Com testes de integração iniciados em outubro de 2026, o mecanismo poderá transformar a dinâmica do capital de giro das empresas, exigir mudanças na formação de preços e nos contratos comerciais e alterar a maneira como o Estado arrecada impostos.

Na avaliação do advogado tributarista Faustino Júnior, autor da trilogia best-seller Direito Tributário Digital e colunista da EXAME, a integração entre documentos fiscais, sistemas de pagamento e inteligência artificial tende a tornar obsoleta parte da estrutura que o Estado mantém para identificar, fiscalizar e cobrar tributos.

“A Receita Federal como a conhecemos vai acabar”, afirma o especialista, que chama esse novo modelo de Fisco Algorítmico e defende que os ganhos de eficiência proporcionados pela tecnologia sejam acompanhados de uma revisão das despesas públicas, do redimensionamento da estrutura arrecadatória e da criação de condições para reduzir alíquotas.

Em entrevista à EXAME, Faustino Júnior discute os riscos e as oportunidades desse processo, os desafios para preservar os direitos dos contribuintes e o que os empresários precisam fazer para se preparar para o novo sistema tributário. Confira:

EXAME – Quando o senhor diz que a Receita Federal vai acabar, o que exatamente está chegando ao fim?

Faustino Júnior – O que está chegando ao fim é um modelo de administração tributária. Durante décadas, o contribuinte vendia, recebia, escriturava, declarava e pagava. A Receita Federal cruzava informações, fiscalizava divergências e, quando cabível, constituía o crédito tributário. Se a dívida persistisse, entrava em cena a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Boa parte da máquina fiscal brasileira foi criada para administrar o intervalo entre o momento em que a riqueza era produzida e aquele em que o Estado conseguia identificá-la.

Na trilogia Direito Tributário Digital, desenvolvi a tese de que a economia das plataformas exige repensar o planejamento fiscal e o próprio lançamento tributário. Chamo de Fisco Algorítmico a administração que incorpora regras de identificação, cálculo e recolhimento à infraestrutura da própria economia.

Se o banco informa, a nota documenta e o sistema de pagamento pode separar o tributo do preço, por que continuar financiando uma estrutura dimensionada para descobrir, conferir e cobrar a operação depois?

Em junho de 2026, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, sinalizou que a entrega da declaração do Imposto de Renda poderia se tornar dispensável em dois ou três anos. O que isso mudaria para o contribuinte?

A primeira mudança é simples para quem tem renda de uma única fonte. O Estado pode fazer o cálculo com os dados que já recebe. Para um assalariado com uma única fonte pagadora, o Estado já conhece boa parte da história antes de abrir o prazo de entrega. A declaração ativa pode ficar reservada para quem tiver algo a complementar ou corrigir.

Se uma empresa informar um rendimento inexistente, o cidadão deve conseguir identificar a origem do dado e corrigir o cálculo antes de sofrer seus efeitos. Hoje, a obrigação de declarar continua valendo para quem se enquadra nos critérios legais.

Como a integração entre notas fiscais e sistemas de pagamento muda a apuração dos impostos?

A venda registrada no caixa, o serviço documentado eletronicamente e o pagamento vinculado à nota já produzem parte da informação que antes chegava depois. A apuração assistida de IBS e CBS encaminha a declaração periódica para consolidar fatos já conhecidos, incorporar ajustes e resolver exceções.

Um serviço pode ser prestado em abril e pago em maio. Um adiantamento pode anteceder o fornecimento. Uma venda pode ser desfeita após a liquidação. Fato gerador, emissão da nota, apuração e pagamento são eventos distintos. Quanto mais rápido o sistema opera, mais caro fica programá-lo como se todos acontecessem juntos.

Na prática, o que muda no dia a dia de uma empresa?

Vamos pensar numa mercearia. Ali, o caixa identifica a mercadoria, registra o preço, recebe o pagamento e emite o documento fiscal. Com os sistemas integrados, nota e pagamento podem ser vinculados automaticamente.

Em contratos com entregas parciais ou recebimentos parcelados, o sistema precisa reconhecer a relação entre cada documento e o evento financeiro correspondente.

A empresa ganha com a redução da digitação, mas assume uma responsabilidade maior na origem. Um produto classificado incorretamente pode gerar milhares de apurações erradas. Uma devolução precisa repercutir no documento, no pagamento e nos registros de débito e crédito. O trabalho tributário começa na configuração da operação, antes da primeira venda.

Como funciona o split payment e por que ele representa uma mudança tão significativa para os negócios?

A Lei Complementar nº 214/2025, alterada pela Lei Complementar nº 227/2026, disciplinou o recolhimento de IBS e CBS na liquidação financeira. Nas operações abrangidas, os prestadores e operadores dos sistemas de pagamento segregam os valores. O IBS segue para o Comitê Gestor. A CBS segue para a Receita Federal.

O Estado pode receber antes do vencimento tradicional e antes que o valor bruto fique disponível ao fornecedor. A liquidação pode ocorrer depois do fato gerador. A ruptura está no caminho do dinheiro. A parcela tributária pode seguir diretamente ao poder público pelo sistema que liquida a venda.

Quais são os riscos desse modelo para os contribuintes?

Diante de uma divergência, o sistema pode produzir um efeito financeiro antes de o contribuinte ser ouvido. O Código de Defesa do Contribuinte, instituído pela Lei Complementar nº 225/2026, adota a boa-fé como parâmetro da relação tributária.

O recolhimento na origem pode esvaziar essa garantia se toda divergência servir para retirar dinheiro do caixa do contribuinte antes de ouvi-lo. Uma empresa que cumpre regularmente suas obrigações pode acabar financiando o tempo de correção de uma falha produzida pelo próprio Estado.

Se o sistema ignora um crédito, duplica uma operação ou trata um cancelamento como venda concluída, o efeito financeiro vem primeiro. O contribuinte é chamado depois para demonstrar o que aconteceu.

A legislação prevê mecanismos de devolução de valores recolhidos a maior, inclusive com prazos de até três dias úteis em determinadas situações. Na sua avaliação, quais cuidados são necessários para preservar o direito de defesa das empresas diante de uma cobrança automatizada?

Quem perdeu acesso ao dinheiro precisa saber de imediato quanto foi retido, por que e quem pode corrigir a cobrança.

Se o sistema recolhe a menor, o Estado dispõe de instrumentos para constituir e cobrar a diferença. Se recolhe a maior, o fornecedor já recebeu menos e precisa financiar o erro.

Cada retenção deve produzir uma memória de cálculo inteligível. Cada divergência precisa ter uma autoridade responsável e uma via de revisão humana. Uma falha que alcançou milhares de operações deve ser corrigida em escala, sem obrigar milhares de contribuintes a protocolar o mesmo pedido.

A reforma tributária foi apresentada como uma oportunidade de simplificação. Na sua avaliação, para quem o sistema está ficando mais simples?

Até aqui, para quem arrecada. A simplificação mais visível é a da Receita Federal. A administração recebe os dados estruturados, acompanha a apuração e desenvolve a infraestrutura para recolher na liquidação.

A empresa adapta cadastros, revê contratos, concilia pagamentos e créditos e convive com dois sistemas durante a transição.

Reduz-se o número de tributos e multiplica-se o número de decisões que a empresa precisa acertar antes de cada venda. Padronizam-se procedimentos para quem cobra e transferem-se custos a quem produz.

O Tribunal de Contas da União calculou uma alíquota de referência de cerca de 11,3% para a CBS em 2027, percentual que ainda depende de fixação pelo Senado. Por que a análise dos impactos da reforma sobre as empresas precisa ir além das alíquotas?

Imagine um negócio cujo custo fiscal líquido seja de R$ 5 por R$ 100 de receita. Se o encargo líquido subir para R$ 8 e o financiamento do caixa e a adaptação operacional acrescentarem R$ 1,50, ele passa a R$ 9,50.

São 90% de aumento nesse exemplo ilustrativo. Uma conclusão nacional exigiria dados sobre alíquotas efetivas, créditos e custos setoriais. O exemplo revela como uma majoração pode ficar escondida quando a discussão se limita à alíquota nominal.

Como a antecipação do recolhimento pode afetar a capacidade de investimento das empresas?

O momento em que o dinheiro sai importa tanto para a decisão de investir quanto o valor que sai. Uma operação pode manter o volume de vendas, a alíquota e a margem contábil e ainda assim precisar de mais capital de giro.

A empresa tem de pagar salários, repor estoques e honrar fornecedores enquanto espera créditos, acertos e restituições. Para quem depende de financiamento, a vantagem de prazo do Estado pode virar juros bancários pagos pelo contribuinte.

Menos evasão e concorrência desleal podem ampliar a base formal. Uma combinação de cobrança antecipada, restrição de caixa e burocracia pode desestimular investimento e formalização, reduzindo a base que o Estado pretendia tributar.

Antecipar ingressos melhora o caixa público no curto prazo. A arrecadação duradoura depende da atividade econômica que sustenta a cobrança.

Com o avanço dos pagamentos digitais e a integração de informações, até onde pode chegar o poder de fiscalização do Estado?

A e-Financeira mostra quanto o Estado já conhece por meio de informações prestadas por instituições financeiras e de pagamento.

Uma entrada em conta pode representar faturamento, empréstimo, aporte, devolução ou transferência entre contas do mesmo titular. O registro prova que houve movimentação. Sua natureza econômica e jurídica ainda precisa ser apurada.

Quanto menor o uso de dinheiro em espécie, maior a parcela das operações que deixa registros financeiros. Num cenário integralmente digital, a integração entre identificação, notas fiscais e pagamentos ampliaria a capacidade estatal de acompanhar fluxos e intervir neles.

O que essa integração significa para quem investe ou faz negócios no exterior?

A OCDE descreve, na agenda Tax Administration 3.0, administrações integradas aos sistemas que pessoas e empresas já usam.

O Brasil atualizou o padrão de intercâmbio de informações financeiras, com as primeiras trocas sob as novas regras previstas a partir de 2027, e adaptou o reporte de criptoativos ao padrão internacional por meio da DeCripto.

A mesma renda pode aparecer em duas jurisdições. Duas administrações podem reivindicar a residência fiscal do mesmo contribuinte. A máquina identifica a coincidência. Resolver a duplicidade, aplicar o tratado e determinar quem pode tributar continuam sendo tarefas jurídicas.

Por que os ganhos de eficiência na arrecadação precisam ser acompanhados de uma revisão das despesas públicas?

Porque a tecnologia muda o custo de arrecadar e essa mudança precisa aparecer no orçamento. Modernizar a arrecadação e preservar o custo da estrutura que arrecada deixa o ajuste incompleto.

Um déficit pode ser enfrentado pela revisão de despesas, pela melhora da gestão, pelo crescimento da economia ou pelo aumento de receitas. Recorrer sistematicamente à tributação do consumo transfere a conta para os preços pagos pelas famílias e para o caixa das empresas.

O Estado precisa demonstrar porque necessita de cada real adicional antes de exigir que a sociedade o entregue mais cedo.

O Congresso aprovou o Orçamento de 2026 com cerca de R$ 61 bilhões reservados para emendas parlamentares. Como essa discussão se relaciona com a modernização da arrecadação?

Parte desses recursos atende necessidades locais concretas. O volume exige transparência sobre beneficiários, execução e resultados. Se o poder público consegue acompanhar uma venda até a liquidação, deve conseguir rastrear o gasto até o beneficiário final e verificar o que foi entregue.

Como medir a economia que a automação poderia proporcionar aos cofres públicos?

Dotação é autorização orçamentária. O gasto efetivo depende da execução, e a economia depende do que puder ser eliminado depois de descontados os custos de transição, tecnologia e manutenção das funções essenciais.

Se o contribuinte financia sistemas capazes de apurar, conciliar e recolher automaticamente, o orçamento deve mostrar quais despesas deixaram de existir e por que as demais seguem necessárias.

A conta da automação fica incompleta enquanto só se publica quanto ela custa e quanto ajuda a arrecadar.

Qual deveria ser o efeito da automação sobre os cargos e a estrutura da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional?

Se o tributo é recolhido corretamente na origem, a parcela paga sequer percorre a cadeia de inscrição e execução fiscal. Na Receita Federal, a conciliação de documentos e pagamentos também reduz a necessidade de conferências repetitivas.

Defendo extinguir os cargos que se tornarem desnecessários, reduzir a estrutura da Receita Federal e da PGFN e efetivar os desligamentos juridicamente cabíveis. A investigação de fraudes, a aduana, a revisão de decisões automatizadas, o controle de legalidade e a representação judicial continuarão a exigir equipes. A demanda comprovada por esse trabalho deve dimensioná-las.

A Constituição prevê disponibilidade, com remuneração proporcional, e adequado aproveitamento do servidor estável quando o cargo é extinto ou declarado desnecessário. Desligamentos dependem de fundamento e procedimento próprios.

A reorganização pode começar durante a transição, com revisão dos concursos, reposição seletiva de vagas e extinção de rotinas redundantes.

Por que 2033, ano previsto para a implementação integral do novo sistema de tributação do consumo, seria um marco para essa revisão?

Os créditos antigos seguem o calendário jurídico de cada caso. O Código Tributário Nacional estabelece, como regra, cinco anos para a ação de cobrança a partir da constituição definitiva do crédito tributário, sujeitos às causas legais de interrupção.

Em 2033 ainda haverá dívidas antigas, recursos, execuções e tributos fora do novo sistema de consumo.

A data importa porque encerra a transição constitucional. Até lá, o governo poderá medir quanto do estoque anterior ainda exige atuação, quantos novos débitos deixaram de surgir e quais rotinas perderam a função.

A prescrição reduz o estoque ao longo do tempo. A arrecadação na origem pode diminuir a entrada de novos casos. A combinação oferece uma base para redimensionar a Receita Federal e a PGFN em 2033.

Como os ganhos de eficiência da arrecadação poderiam se traduzir em impostos menores?

O ganho fiscal deve aparecer em duas contas, a despesa permanente eliminada e a arrecadação adicional recorrente obtida com maior conformidade. Antecipação de caixa é efeito de calendário.

Economia efetiva e redução duradoura da inadimplência podem abrir espaço para rever a alíquota de referência da CBS, mediante decisão legislativa e observância das regras fiscais. No IBS, a discussão precisa respeitar a governança federativa.

Se a arrecadação custa menos e funciona com mais regularidade, o benefício deve chegar também a quem paga.

A automação da arrecadação tende a reduzir a importância dos advogados tributaristas nas empresas?

Quem interpreta a lei também pode programar o sistema que aplica essa interpretação e acionar a infraestrutura que recolhe o dinheiro.

Tratar essa concentração como motivo para prescindir de aconselhamento independente confunde redução de burocracia com concentração de poder.

Quanto mais cedo uma interpretação administrativa afeta o caixa, mais cedo a empresa precisa avaliar suas escolhas e conhecer os limites legais da cobrança.

Como os empresários devem preparar seus negócios para esse novo cenário?

Eu começaria pelo desenho societário e pelo caixa líquido de cada operação. O planejamento fiscal inteligente, uma das teses centrais da minha trilogia Direito Tributário Digital, nunca foi tão necessário.

Quanto mais cedo o Fisco interfere no fluxo financeiro, mais cedo o advogado tributarista precisa participar das decisões do negócio. Seu lugar é à mesa em que se decide como a empresa será constituída, quem vai contratar com o cliente, como o preço será formado, por onde o dinheiro vai circular e quanto dele estará disponível para manter a operação de pé.

Imagine um negócio que paga fornecedores à vista, recebe dos clientes em parcelas e opera com margens estreitas. Antes de aprovar o primeiro contrato, os sócios precisam saber quanto de cada parcela entrará em conta, quando os créditos poderão ser aproveitados e quem financiará um erro de retenção, uma devolução ou um descasamento de prazos.

Se a resposta só aparece no fechamento do mês, o preço já foi contratado e o dinheiro pode já ter seguido para o Fisco.

O advogado tributarista, ao lado da contabilidade, das finanças e da tecnologia, ajuda a desenhar uma estrutura societária com substância econômica, definir quem vende e quem intermedeia e fazer com que contratos, declarações, documentos fiscais e pagamentos descrevam a mesma operação.

O Fisco Algorítmico dá ao Leão a capacidade de alcançar o dinheiro antes de ele entrar no caixa, enquanto o empreendedor continua tendo de pagar salários, honrar fornecedores e financiar o próximo mês.

Um Leão que consome o capital de giro até inviabilizar a operação devora a própria base que o alimenta. O planejamento fiscal inteligente ajuda a empresa a sobreviver a esse desenho. Corrigir o desenho é responsabilidade do Estado.

Por fim, por que o senhor defende uma transformação tão radical da Receita Federal?

Porque o Brasil já pode reorganizar a arrecadação ordinária, concentrar a fiscalização onde ela é necessária e proteger melhor o contribuinte. A Receita Federal vai acabar porque a economia digital está desmontando o modelo que justificava sua estrutura.

A declaração pode ser produzida com dados que o Estado já tem. A nota pode nascer integrada à venda. O tributo pode seguir para os cofres públicos na liquidação. A inteligência artificial pode reduzir o trabalho de cobrança residual. Cada uma dessas mudanças diminui a razão de manter uma máquina dimensionada para reconstruir o passado.

O Fisco Algorítmico só representará evolução quando o ganho do Estado se traduzir em menos despesa, menor pressão tributária e direitos que possam ser exercidos no momento em que fazem diferença.

A reforma deu ao poder público os instrumentos para cobrar dentro da transação. Agora precisa dar à sociedade os meios para exigir que esse poder custe menos, seja controlado e responda pelos próprios erros. A Receita Federal tem que acabar.