Homem faz captura inacreditável em partida de críquete (Reprodução)
Colaboradora
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15h19.
Uma cena inusitada durante uma partida de críquete no Paquistão viralizou mundialmente: um passageiro na garupa de uma moto em movimento capturou uma bola rebatida para fora do estádio. O paquistanês Mehran Khan, de 27 anos, conseguiu a façanha durante um jogo da Swat Premier League e recebeu uma recompensa de cerca de R$ 210. O vídeo foi amplamente compartilhado nas redes sociais, incluindo por ex-jogadores famosos.
Uma cena inusitada durante uma partida de críquete no Paquistão ganhou repercussão internacional: um passageiro na garupa de uma motocicleta em movimento conseguiu agarrar com uma das mãos uma bola rebatida para fora do estádio. A jogada aconteceu na terça-feira, 24, durante um confronto entre GKR Dir e Swat Strikers, pela Swat Premier League, em Mingora.
O protagonista do lance é Mehran Khan, de 27 anos. Além da repercussão nas redes sociais, ele recebeu uma recompensa de 10 mil rúpias paquistanesas, o equivalente a aproximadamente R$ 211. O prêmio foi anunciado pela organização do torneio e, segundo o The Athletic, financiado pelo Exército do Paquistão.
A jogada começou quando o rebatedor Abrar Lala acertou uma bola que ultrapassou os limites do campo e seguiu em direção à rua ao lado do estádio. O lance valeu seis pontos para a equipe. Naquele momento, Khan passava pelo local na garupa de uma moto conduzida por um amigo e conseguiu alcançar a bola no ar com a mão direita, sem que o veículo parasse.
Em entrevista à BBC, o paquistanês contou que avisou o amigo sobre sua intenção de tentar a captura. “Eu disse ao meu amigo que estava pilotando a moto para abaixar a cabeça, que eu ia pegá-la”, relatou. Apesar da confiança para tentar a jogada, ele admitiu que não esperava conseguir.
“Sou fã de críquete. Eu mesmo jogo e também assisto. Vi que Abrar Lala estava no rebatimento e então ele acertou um six”, explicou Khan. “Eu me esforcei, mas não esperava conseguir pegá-la. Achei que cairia em algum lugar por perto, mas, pela graça de Deus, consegui.”
Depois da jogada, o comentarista da partida pediu que a polícia localizasse a motocicleta e levasse os dois homens de volta ao estádio. Quando Khan entrou no campo, foi anunciado ao público como o responsável pela captura, e jogadores e torcedores o receberam com aplausos.
O paquistanês também esclareceu que não ficou com a bola. Segundo ele, o objeto foi devolvido aos organizadores do torneio. Agora, Khan espera receber a bola de volta como lembrança do momento.
Not just another day in the traffic 😄
Credit: Swat Premier League https://t.co/lHgf73gg54
— Cricinfo (@cricinfo) November 26, 2026
Khan trabalha no Departamento de Engenharia de Saúde Pública do Paquistão e joga críquete como amador. Ele contou à AFP que pratica o esporte desde a infância e já havia disputado partidas no mesmo campo em que aconteceu o lance.
A gravação foi publicada inicialmente por um usuário local do TikTok e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O vídeo também foi compartilhado pelo ex-jogador australiano Brett Lee, o que aumentou a repercussão internacional.
Em entrevista à AFP, Khan afirmou que passou a ser reconhecido nas ruas e abordado por pessoas que querem tirar fotos com ele. “A fama que algumas pessoas não conseguem em anos chegou até mim por meio de um vídeo de poucos segundos”, disse.