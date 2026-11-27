Uma cena inusitada durante uma partida de críquete no Paquistão ganhou repercussão internacional: um passageiro na garupa de uma motocicleta em movimento conseguiu agarrar com uma das mãos uma bola rebatida para fora do estádio. A jogada aconteceu na terça-feira, 24, durante um confronto entre GKR Dir e Swat Strikers, pela Swat Premier League, em Mingora.

O protagonista do lance é Mehran Khan, de 27 anos. Além da repercussão nas redes sociais, ele recebeu uma recompensa de 10 mil rúpias paquistanesas, o equivalente a aproximadamente R$ 211. O prêmio foi anunciado pela organização do torneio e, segundo o The Athletic, financiado pelo Exército do Paquistão.

Como aconteceu a captura da bola na moto?

A jogada começou quando o rebatedor Abrar Lala acertou uma bola que ultrapassou os limites do campo e seguiu em direção à rua ao lado do estádio. O lance valeu seis pontos para a equipe. Naquele momento, Khan passava pelo local na garupa de uma moto conduzida por um amigo e conseguiu alcançar a bola no ar com a mão direita, sem que o veículo parasse.

Em entrevista à BBC, o paquistanês contou que avisou o amigo sobre sua intenção de tentar a captura. “Eu disse ao meu amigo que estava pilotando a moto para abaixar a cabeça, que eu ia pegá-la”, relatou. Apesar da confiança para tentar a jogada, ele admitiu que não esperava conseguir.

“Sou fã de críquete. Eu mesmo jogo e também assisto. Vi que Abrar Lala estava no rebatimento e então ele acertou um six”, explicou Khan. “Eu me esforcei, mas não esperava conseguir pegá-la. Achei que cairia em algum lugar por perto, mas, pela graça de Deus, consegui.”

Depois da jogada, o comentarista da partida pediu que a polícia localizasse a motocicleta e levasse os dois homens de volta ao estádio. Quando Khan entrou no campo, foi anunciado ao público como o responsável pela captura, e jogadores e torcedores o receberam com aplausos.

O paquistanês também esclareceu que não ficou com a bola. Segundo ele, o objeto foi devolvido aos organizadores do torneio. Agora, Khan espera receber a bola de volta como lembrança do momento.

Not just another day in the traffic 😄 Credit: Swat Premier League https://t.co/lHgf73gg54 — Cricinfo (@cricinfo) November 26, 2026

Quem é o homem que viralizou com a captura?

Khan trabalha no Departamento de Engenharia de Saúde Pública do Paquistão e joga críquete como amador. Ele contou à AFP que pratica o esporte desde a infância e já havia disputado partidas no mesmo campo em que aconteceu o lance.

A gravação foi publicada inicialmente por um usuário local do TikTok e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O vídeo também foi compartilhado pelo ex-jogador australiano Brett Lee, o que aumentou a repercussão internacional.

Em entrevista à AFP, Khan afirmou que passou a ser reconhecido nas ruas e abordado por pessoas que querem tirar fotos com ele. “A fama que algumas pessoas não conseguem em anos chegou até mim por meio de um vídeo de poucos segundos”, disse.