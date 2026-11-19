Lionel Messi prepara uma medida jurídica contra a Associação do Futebol Argentino (AFA) para impedir que a entidade utilize seu nome e sua imagem em atividades comerciais sem autorização. A iniciativa, revelada pelo jornal argentino Clarín, representa mais um sinal do afastamento entre o jogador e a direção da federação, comandada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Segundo a apuração do jornalista Nicolás Wiñazki, do Clarín, Messi convocou especialistas para elaborar uma notificação formal, conhecida na Argentina como carta-documento. O objetivo é intimar a AFA e seus dirigentes a interromper o uso de fotografias, vídeos e outros materiais relacionados ao jogador para gerar receitas ou viabilizar negócios.

Ainda não há confirmação de que uma ação judicial tenha sido protocolada. O próprio Clarín apontou versões diferentes sobre o estágio da iniciativa: algumas fontes ouvidas pelo jornal afirmam que a carta já teria sido enviada à federação, enquanto outras dizem que o documento está pronto, mas ainda não foi remetido.

Por que Messi quer impedir o uso de sua imagem pela AFA?

Um dos episódios que teria contribuído para o conflito envolve um acordo comercial durante a Copa do Mundo de 2026. De acordo com o Clarín, uma marca de cerveja patrocinadora da AFA utilizou a imagem de Messi em uma campanha publicitária. O problema é que o argentino tem contrato de exclusividade com a Michelob, marca norte-americana da qual é garoto-propaganda.

A utilização da imagem teria provocado questionamentos de parceiros comerciais, levando o entorno do jogador a prestar esclarecimentos. Segundo a publicação argentina, Messi ficou insatisfeito com o fato de a campanha ter sido autorizada sem uma consulta prévia a ele.

O caso expõe um possível conflito entre os contratos comerciais da federação e os compromissos individuais do atleta. A intenção da medida seria preservar o controle sobre a exploração comercial de sua imagem e evitar que ela seja associada a negócios dos quais não participou ou não autorizou.

Desgaste com Tapia e crise na AFA

A iniciativa também ocorre em um momento de deterioração da relação entre Messi e a cúpula da AFA. O jogador, que durante anos manteve proximidade com Claudio Tapia, estaria incomodado com as controvérsias envolvendo a gestão da entidade e seu presidente, além do tesoureiro Pablo Toviggino.

A federação enfrenta questionamentos e investigações relacionados a suspeitas de irregularidades financeiras. Nesse cenário, segundo as informações publicadas pelo Clarín, o entorno do jogador busca evitar que a imagem construída ao longo da carreira seja vinculada às polêmicas envolvendo os dirigentes.

Outro episódio que teria contribuído para o distanciamento foi a organização da despedida de Messi da seleção argentina, em outubro, em amistoso contra Benín, no estádio Monumental. A cerimônia teve problemas técnicos de som e iluminação, além de uma apresentação de drones que retratou o jogador chutando com a perna direita, embora ele seja canhoto.

A AFA atribuiu parte dos problemas à organização do River Plate, versão contestada pelo clube, segundo a CNN Brasil. Após a partida, Messi se reuniu com o presidente do River, Stefano Di Carlo, recebeu o título de sócio honorário e entregou uma camisa utilizada pela seleção para o museu da equipe.