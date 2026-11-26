Kaio César em ação pelo Corinthians contra o Atlético-MG (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)
Colaboradora
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 15h09.
O Corinthians melhorou sua posição no Campeonato Brasileiro após um empate com o Atlético-MG, reduzindo a chance de rebaixamento. Com 41 pontos, o time ocupa a 15ª colocação e enfrenta dois jogos decisivos contra rivais diretos na luta contra a queda. A probabilidade de cair para a Série B foi reduzida para 24,9%, segundo cálculos da UFMG.
O Corinthians terminou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na quarta-feira, 25, na Arena MRV, fez o time chegar aos 41 pontos e reduziu sua probabilidade de queda, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Agora, a chance do Corinthians cair para a Série B é de 24,9%. Antes da partida em Belo Horizonte, o risco de rebaixamento do Timão era de 31,6%. A queda de 6,7 pontos percentuais trouxe um alívio à equipe comandada por Clarence Seedorf, mas a situação ainda exige atenção: a equipe alvinegra ocupa a 15ª colocação, com a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, e tem apenas dois jogos para confirmar a permanência na elite.
Segundo a atualização da UFMG após o encerramento da rodada, o Corinthians tem 24,9% de probabilidade de disputar a Série B em 2027. O Internacional aparece como o clube em situação mais delicada entre os que ainda lutam contra a queda, seguido por Mirassol e Grêmio.
Veja as probabilidades de rebaixamento dos principais ameaçados:
Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados, com 100% de probabilidade de queda.
O empate com o Atlético-MG fez o Corinthians chegar a 41 pontos e subir para a 15ª posição. O resultado também colocou o Mirassol novamente na zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio passou a ocupar o 16º lugar. As três equipes têm a mesma pontuação, mas o Timão leva vantagem nos critérios de desempate.
Na partida em Belo Horizonte, o Corinthians abriu o placar com Kaio César, aos 25 minutos do segundo tempo, logo após a expulsão de Thiago Borbas, do Atlético-MG. Quando parecia que conquistaria uma vitória importante na luta contra o rebaixamento, a equipe sofreu o empate aos 47 minutos, com Tomás Cuello.
Restam duas rodadas para o fim do Brasileirão, e o próximo compromisso do Corinthians será justamente contra um concorrente direto na luta contra o rebaixamento.
Neste domingo, 29, o Timão recebe o Grêmio, às 18h30, na Neo Química Arena. Na última rodada, em 2 de dezembro, visita o Remo, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.
Uma vitória no confronto direto contra o Grêmio pode encaminhar a permanência corinthiana na Série A. O resultado também será importante para o adversário, que tem 32,1% de risco de rebaixamento, segundo a projeção da UFMG.