O Corinthians terminou a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. O empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, na quarta-feira, 25, na Arena MRV, fez o time chegar aos 41 pontos e reduziu sua probabilidade de queda, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Agora, a chance do Corinthians cair para a Série B é de 24,9%. Antes da partida em Belo Horizonte, o risco de rebaixamento do Timão era de 31,6%. A queda de 6,7 pontos percentuais trouxe um alívio à equipe comandada por Clarence Seedorf, mas a situação ainda exige atenção: a equipe alvinegra ocupa a 15ª colocação, com a mesma pontuação de Grêmio e Mirassol, e tem apenas dois jogos para confirmar a permanência na elite.

Qual é o risco de rebaixamento do Corinthians?

Segundo a atualização da UFMG após o encerramento da rodada, o Corinthians tem 24,9% de probabilidade de disputar a Série B em 2027. O Internacional aparece como o clube em situação mais delicada entre os que ainda lutam contra a queda, seguido por Mirassol e Grêmio.

Veja as probabilidades de rebaixamento dos principais ameaçados:

Internacional: 94,7%

94,7% Mirassol: 44,2%

44,2% Grêmio: 32,1%

32,1% Corinthians: 24,9%

24,9% Botafogo: 4,1%

Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados, com 100% de probabilidade de queda.

Como ficou a situação do Corinthians após a rodada?

O empate com o Atlético-MG fez o Corinthians chegar a 41 pontos e subir para a 15ª posição. O resultado também colocou o Mirassol novamente na zona de rebaixamento, enquanto o Grêmio passou a ocupar o 16º lugar. As três equipes têm a mesma pontuação, mas o Timão leva vantagem nos critérios de desempate.

Na partida em Belo Horizonte, o Corinthians abriu o placar com Kaio César, aos 25 minutos do segundo tempo, logo após a expulsão de Thiago Borbas, do Atlético-MG. Quando parecia que conquistaria uma vitória importante na luta contra o rebaixamento, a equipe sofreu o empate aos 47 minutos, com Tomás Cuello.

Quais são os próximos jogos do Corinthians?

Restam duas rodadas para o fim do Brasileirão, e o próximo compromisso do Corinthians será justamente contra um concorrente direto na luta contra o rebaixamento.

Neste domingo, 29, o Timão recebe o Grêmio, às 18h30, na Neo Química Arena. Na última rodada, em 2 de dezembro, visita o Remo, às 21h30, no Mangueirão, em Belém.

Uma vitória no confronto direto contra o Grêmio pode encaminhar a permanência corinthiana na Série A. O resultado também será importante para o adversário, que tem 32,1% de risco de rebaixamento, segundo a projeção da UFMG.