Argentina renova com Scaloni até 2030, e técnico vai às lágrimas: 'Mesmo entusiasmo do 1º dia'

Lionel Scaloni continuará à frente da seleção argentina até a Copa do Mundo de 2030. A renovação do contrato foi anunciada nesta quinta-feira, 12, pelo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, durante uma entrevista coletiva no centro de treinamento da equipe, em Ezeiza. O novo vínculo contempla o período de 2027 a 2030 e também envolve os integrantes da comissão técnica.

A confirmação encerra meses de incerteza sobre o futuro do treinador. Depois da derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, em julho, Scaloni havia colocado em dúvida sua permanência e chegou a dizer que não sabia se continuaria depois de dezembro, quando terminaria seu contrato anterior.

O cenário mudou ao longo dos meses seguintes. De acordo com o jornal argentino Olé, a AFA manteve o interesse na continuidade desde o primeiro momento. O Comitê Executivo da entidade deu respaldo a Tapia para conduzir as conversas, enquanto o presidente passou a trabalhar diretamente pela permanência do treinador.

A Data Fifa de outubro, marcada também pela despedida de Lionel Messi da seleção, representou um passo importante nas tratativas. Na ocasião, Tapia e Scaloni apareceram juntos em uma fotografia divulgada pela própria AFA, sinalizando que as conversas avançavam. O entendimento verbal foi seguido pela definição dos detalhes contratuais, com negociações envolvendo advogados e representantes do treinador e dos demais integrantes da comissão técnica.

O acordo foi anunciado oficialmente nesta quinta, com Tapia ao lado de Scaloni. “É um dia muito especial para toda a família do futebol argentino. Vamos anunciar a continuidade de Lionel Scaloni à frente do corpo técnico da seleção argentina”, afirmou o dirigente.

O que Scaloni disse sobre a renovação?

O treinador demonstrou emoção ao falar sobre a continuidade. Em um momento da entrevista, chegou a chorar ao mencionar que atravessa um período familiar difícil, após a morte de sua mãe, Eulalia, em outubro: “Estou feliz. Embora não sejam os meus melhores momentos familiares, isso me enche de alegria”, declarou. Scaloni também ressaltou que a decisão foi tomada depois de conversas com seus colaboradores e pessoas próximas.

"Era o que todos queríamos desde o início. Estamos exatamente como no primeiro dia, com o mesmo entusiasmo. A mesma garra de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui. Estar nesta posição depende de comprometimento total", disse.

Em outra declaração, Scaloni indicou que a seleção passará por um processo de renovação e que pretende dar oportunidades a jogadores mais jovens. A ideia é preservar a identidade construída nos últimos anos enquanto a equipe se adapta a uma nova realidade, especialmente depois da despedida de Messi.

“Precisamos da paciência de todos: dos jornalistas aos treinadores… São jogadores jovens com enorme potencial, mas ainda não estão prontos para nos dar o que Messi, Di María e Otamendi nos deram — eles serão insubstituíveis. De agora em diante, esses jovens jogadores que vão entrar em campo precisarão da compreensão de todos”, afirmou o treinador.

Qual será o desafio de Scaloni até 2030?

A permanência do treinador acontece em um momento de transição para a Argentina. Depois de conquistar a Copa do Mundo de 2022 e chegar à decisão em 2026, a seleção precisará reorganizar suas lideranças e preparar uma nova geração para o próximo ciclo.

A saída de Messi do futebol internacional, anunciada em outubro, é um dos principais pontos dessa mudança. Outros nomes que fizeram parte da geração multicampeã também deixaram ou podem deixar a equipe nos próximos anos.

Scaloni, portanto, terá a missão de manter a competitividade da Argentina sem depender da mesma estrutura que sustentou as conquistas recentes. A próxima Copa América, em 2028, e as Eliminatórias para o Mundial de 2030 estão entre os compromissos do novo ciclo.

Caso permaneça no cargo até o fim do contrato, o treinador também alcançará um marco inédito: será o primeiro técnico da história da seleção argentina a comandar a equipe em três Copas do Mundo consecutivas. César Luis Menotti esteve nos Mundiais de 1978 e 1982, enquanto Carlos Bilardo dirigiu a equipe em 1986 e 1990.

Todos os títulos e grandes feitos de Scaloni pela Argentina

Desde que assumiu o comando da seleção principal, em 2018, Scaloni transformou um início de trabalho cercado de desconfiança em um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol argentino. Ao todo, conquistou quatro títulos oficiais com a equipe principal:

Copa América de 2021: venceu o Brasil por 1 a 0 na final, no Maracanã, e encerrou um jejum de 28 anos sem títulos da seleção principal.

venceu o Brasil por 1 a 0 na final, no Maracanã, e encerrou um jejum de 28 anos sem títulos da seleção principal. Finalíssima de 2022: conquistou o torneio disputado entre os campeões da Copa América e da Eurocopa ao derrotar a Itália por 3 a 0, em Wembley.

conquistou o torneio disputado entre os campeões da Copa América e da Eurocopa ao derrotar a Itália por 3 a 0, em Wembley. Copa do Mundo de 2022: levou a Argentina ao título no Catar, após empate por 3 a 3 com a França na decisão e vitória nos pênaltis. A conquista encerrou uma espera de 36 anos por um título mundial.

levou a Argentina ao título no Catar, após empate por 3 a 3 com a França na decisão e vitória nos pênaltis. A conquista encerrou uma espera de 36 anos por um título mundial. Copa América de 2024: venceu a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação da final e conquistou o bicampeonato consecutivo.

Além dos troféus, o treinador acumulou outros resultados expressivos:

36 jogos consecutivos de invencibilidade: entre 2019 e 2022, a Argentina estabeleceu a maior sequência sem derrotas de sua história.

entre 2019 e 2022, a Argentina estabeleceu a maior sequência sem derrotas de sua história. Finalista da Copa do Mundo de 2026: levou a seleção novamente à decisão do torneio, mas terminou com o vice-campeonato após derrota para a Espanha.

levou a seleção novamente à decisão do torneio, mas terminou com o vice-campeonato após derrota para a Espanha. Fim de longos jejuns: conquistou a primeira Copa América da Argentina desde 1993 e o primeiro título mundial desde 1986.

Com a renovação, Scaloni terá mais quatro anos para ampliar esse legado e conduzir a Argentina em uma etapa que exigirá tanto a manutenção da competitividade quanto a formação de uma nova geração.