Lionel Messi está oficialmente confirmado na despedida de Carlos Tévez dos gramados. A presença do ex-capitão da seleção argentina foi anunciada nesta quinta-feira, 26, pelo perfil oficial do evento, em uma publicação conjunta com o ex-atacante. O jogo de homenagem será realizado em 20 de dezembro, na Bombonera, estádio do Boca Juniors, em Buenos Aires.

A organização celebrou a participação do camisa 10 e destacou a trajetória do jogador, com as conquistas da Copa América de 2021 e 2024 e da Copa do Mundo de 2022, além dos oito prêmios Bola de Ouro. A mensagem também lembrou a passagem de Messi pelo Barcelona e pelo Paris Saint-Germain, além de sua atual carreira no Inter Miami.

Qual é a relação de Messi com Tévez?

Os dois argentinos dividiram o vestiário da seleção argentina em diferentes momentos da carreira. Entre as competições em que atuaram juntos estão a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e a Copa América de 2011, disputada na Argentina.

Na publicação que confirmou a presença de Messi, a organização destacou que os jogadores representam uma geração que aguardou por muitos anos a conquista de um título mundial pela Argentina.

“Hoje, voltarão a se encontrar em uma noite histórica. Será uma verdadeira honra receber o melhor jogador do mundo no último baile do Apache”, escreveu o perfil do evento.

Quando será a despedida de Carlitos Tévez?

O jogo de despedida de Tévez está marcado para domingo, 20 de dezembro de 2026, na Bombonera, em Buenos Aires. O horário ainda não foi divulgado oficialmente.

O ex-atacante anunciou a aposentadoria do futebol profissional em 2021, mas ainda não havia realizado uma partida de despedida diante dos torcedores do Boca Juniors. O evento, batizado de “Adiós Apache”, reunirá ex-companheiros e nomes importantes da trajetória do argentino.

Além de Messi, já foram anunciadas presenças de jogadores como Sergio Agüero, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Leandro Paredes e Rio Ferdinand. A expectativa é reunir atletas que dividiram campo com Tévez em clubes e na seleção argentina.