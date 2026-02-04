Esporte

Cristiano Ronaldo vai deixar o Al-Nassr? Entenda

Atacante pode rescindir contrato por 50 milhões de euros e considera Estados Unidos ou retorno à Europa aos 41 anos

Cristiano Ronaldo: CR7 avalia a possibilidade de voltar ao futebol europeu (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 11h57.

O futuro de Cristiano Ronaldo no futebol saudita pode mudar ao fim da temporada. Insatisfeito no Al-Nassr, o atacante avalia deixar o clube em junho, segundo o jornal português Record.

O contrato do jogador prevê uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Entre os destinos considerados estão a Major League Soccer (MLS), dos Estados Unidos, e um possível retorno ao futebol europeu aos 41 anos.

O descontentamento está ligado ao papel do Fundo Público da Arábia Saudita (PIF), que detém participação majoritária nos quatro principais clubes do país desde 2023. Cristiano Ronaldo entende que o Al-Nassr tem recebido tratamento diferente em relação aos rivais diretos.

Insatisfação com a gestão saudita

Nos bastidores, a última janela de transferências ampliou a insatisfação do camisa 7. Karim Benzema deixou o Al-Ittihad e se transferiu para o Al-Hilal, enquanto o Al-Ittihad anunciou Georges Ilenikhena, do Monaco, como substituto. O Al-Nassr, por sua vez, contratou apenas o meio-campista iraquiano Abdulkareem, vindo do Al-Zawraa.

Capitão da equipe, Cristiano Ronaldo avalia que o PIF estaria dificultando reforços para impedir a conquista do título nacional. Mesmo assim, o Al-Nassr segue na disputa e está a um ponto do Al-Hilal, líder do campeonato saudita.

O atacante também considera que teve papel central na valorização e na projeção internacional do futebol local. Além disso, atua como embaixador da Copa do Mundo de 2034, que será disputada na Arábia Saudita.

