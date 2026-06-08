Esporte

O que é o '7 a 0'? Conheça o jogo que virou febre nas redes sociais às vésperas da Copa do Mundo

Game viral desafia torcedores a montar escalações históricas com craques de diferentes seleções e Copas do Mundo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de junho de 2026 às 06h00.

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O game "7 a 0" ganhou espaço nas redes sociais ao propor um desafio que mistura estratégia e conhecimento sobre a história do futebol. A dinâmica convida os usuários a montar uma equipe ideal com 11 jogadores de diferentes gerações e seleções nacionais, com o objetivo de conquistar uma Copa do Mundo virtual.

Na experiência, cada participante assume o comando do time e precisa selecionar atletas entre alguns dos maiores nomes que já passaram pelos gramados. O desempenho da equipe depende tanto das escolhas feitas quanto do conhecimento sobre a trajetória dos jogadores disponíveis.

Antes de iniciar a montagem do elenco, o usuário define a formação tática e escolhe entre dois modos de jogo. No modo "clássico", os atributos dos atletas ficam visíveis. Já na opção "de almanaque", as informações sobre o potencial dos jogadores permanecem ocultas, exigindo que as decisões sejam tomadas com base na memória e no conhecimento histórico.

Após a escalação, o sistema avalia virtualmente a equipe formada e gera uma simulação da partida. O resultado leva em consideração a qualidade técnica e o histórico dos jogadores selecionados.

Ao longo da campanha, o time enfrenta seleções de diferentes épocas. Quem avança nas três primeiras partidas segue para as fases eliminatórias, que aumentam o nível de desafio até a disputa pelo título.

Como participar do jogo?

  • Entre na plataforma do "7 a 0";
  • Gire o dado para receber uma seleção e uma edição da Copa do Mundo;
  • Escolha um jogador que participou daquele torneio;
  • Complete a escalação com 11 atletas;
  • Faça a simulação e acompanhe o resultado da partida.
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