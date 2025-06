Cristiano Ronaldo renova com o Al-Nassr até 2026 com salário de cerca de R$ 1,25 bilhão

Cristiano Ronaldo renovou seu contrato com o Al-Nassr até o verão de 2026, e encerra as especulações sobre uma possível transferência para o Palmeiras.

Segundo a imprensa internacional, o acordo prevê um salário anual de cerca de € 200 milhões (aproximadamente R$ 1,25 bilhão), incluindo ganhos comerciais relacionados aos direitos de imagem, tornando-se um dos contratos mais lucrativos da história do futebol.

Histórico no Al-Nassr e perspectivas para o futuro

Desde sua chegada ao Al-Nassr, em dezembro de 2022, Ronaldo disputou 90 partidas, marcou 81 gols e deu 18 assistências, elevando significativamente a visibilidade do futebol saudita no cenário global.

O craque português, que completou 40 anos recentemente, manifestou o desejo de permanecer no clube para disputar a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá, podendo assim participar de sua sexta edição do Mundial.

Renovação e impacto no Al-Nassr

Além da renovação salarial, o novo contrato inclui uma participação de 5% na propriedade do Al-Nassr, o que representa uma valorização da confiança da diretoria no impacto de Ronaldo dentro e fora de campo. O português também terá voz ativa nas decisões do clube, especialmente no mercado de transferências.

Um dos pedidos de CR7 é a contratação do volante brasileiro Casemiro, atualmente no Manchester United, para fortalecer o elenco e aumentar a competitividade da equipe na Saudi Pro League.

Futuro do Al-Nassr e especulações sobre o Palmeiras

O Al-Nassr, que atualmente ocupa a terceira colocação na liga saudita, nove pontos atrás do líder Al-Hilal, prometeu realizar investimentos significativos para montar um time capaz de disputar os principais títulos regionais e internacionais, atendendo às exigências do astro português.

Enquanto isso, as especulações sobre uma possível ida de Cristiano Ronaldo ao Palmeiras foram descartadas com a oficialização da renovação. O clube brasileiro, por sua vez, segue buscando reforços para seu elenco, mas não conta mais com o português como alvo.