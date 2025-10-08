Além dos gramados: os negócios e investimentos que fizeram Cristiano Ronaldo bilionário

Aos 40 anos, Cristiano Ronaldo acaba de alcançar um marco inédito no esporte.

O craque português se tornou o primeiro jogador de futebol a entrar para o clube dos bilionários, segundo o Bloomberg Billionaires Index, com patrimônio estimado em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,5 bilhões).

O feito é resultado não apenas de uma carreira vitoriosa nos gramados — com passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus —, mas também de uma estratégia de negócios que transformou o atleta em uma das marcas pessoais mais valiosas do mundo.

Contratos publicitários com Nike e Armani, salários recordes e investimentos próprios consolidaram Ronaldo como um dos esportistas mais ricos da história.

O ponto de virada veio com a renovação de contrato com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, em junho. Avaliado em mais de US$ 400 milhões, o acordo inclui salários isentos de impostos, acesso a jato particular e participação acionária no clube, segundo a Bloomberg.

Os negócios fora do campo

Ao longo da trajetória, Cristiano Ronaldo acumulou mais de US$ 550 milhões em salários entre 2002 e 2023.

Ele também firmou um contrato de dez anos com a Nike, avaliado em cerca de US$ 18 milhões anuais, além de outros acordos publicitários que somaram mais de US$ 175 milhões.

Sua transferência para o Al-Nassr, em 2023, marcou um divisor de águas financeiro.

O craque passou a receber cerca de US$ 200 milhões por ano em salários e bônus, além de um bônus de assinatura de US$ 30 milhões e outras vantagens contratuais.

Fora dos gramados, Ronaldo construiu um portfólio diversificado de investimentos em hotéis, academias, imóveis e na marca CR7, que reúne linhas de roupa, fragrâncias e outros produtos licenciados. Embora representem uma parcela menor de seu patrimônio, esses negócios reforçam sua imagem como empresário global.

Segundo a Bloomberg, ele conta com a assessoria da LMcapital Wealth Management, sediada em Lisboa, para gerir parte dos investimentos com foco em Portugal.

Entre seus ativos pessoais estão uma mansão avaliada em € 20 milhões, em Quinta da Marinha — uma das áreas mais nobres do país —, e participações em clubes e empreendimentos esportivos locais.

Ronaldo já declarou que pretende encerrar a carreira no Al-Nassr, mas deve permanecer no futebol como investidor.

Segundo a Bloomberg, parte de seu contrato prevê uma participação de 15% no clube, ampliando sua atuação de astro em campo para acionista da equipe.