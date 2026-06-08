O 'meme' matemático que já consumiu gerações de pesquisadores

Poucos problemas matemáticos conseguem reunir duas características tão contraditórias: serem extremamente fáceis de entender e, ao mesmo tempo, praticamente impossíveis de resolver. A chamada Conjectura de Collatz é um desses casos.

Segundo a revista científica New Scientist, o problema foi descrito como um verdadeiro "meme matemático" que há décadas distrai pesquisadores, estudantes e entusiastas da matemática.

Criada em 1937 pelo matemático alemão Lothar Collatz, a conjectura parece mais uma brincadeira numérica do que um dos grandes mistérios da ciência.

Uma regra absurdamente simples

O funcionamento é direto. Escolha qualquer número inteiro positivo.

Se ele for par, divida por dois. Se for ímpar, multiplique por três e some um. Em seguida, repita o processo indefinidamente.

Por exemplo, começando com o número 10:

10 → 5 → 16 → 8 → 4 → 2 → 1

A partir daí surge um ciclo infinito:

1 → 4 → 2 → 1

O intrigante é que, independentemente do número inicial testado, todos os casos conhecidos acabam chegando ao número 1. O problema é que ninguém conseguiu provar matematicamente que isso sempre acontecerá.

Um quebra-cabeça que resiste aos maiores cérebros

Ao longo das décadas, alguns dos mais respeitados matemáticos do mundo tentaram resolver a questão. O matemático húngaro Paul Erdős chegou a resumir a dificuldade do desafio com uma frase que se tornou famosa: "A matemática ainda não está pronta para problemas como este".

A simplicidade da conjectura contribui para seu fascínio. Não são necessárias fórmulas avançadas nem conhecimentos especializados para compreendê-la. Qualquer pessoa pode testar a sequência em poucos minutos. Já encontrar uma demonstração rigorosa é uma tarefa completamente diferente.

Por que chamá-la de “meme”?

Segundo a análise da New Scientist, a Conjectura de Collatz se espalhou pela comunidade matemática de forma semelhante a um meme da internet. Pesquisadores encontram o problema, acreditam ter uma ideia promissora, dedicam horas ou dias tentando resolvê-lo e acabam descobrindo que milhões de outras pessoas tiveram o mesmo impulso antes deles. O enigma tornou-se uma espécie de armadilha intelectual.

Muitos matemáticos experientes chegam a aconselhar estudantes a não gastarem tempo demais com a conjectura, justamente porque ela tem o hábito de absorver esforços sem oferecer progresso significativo.

Apesar de quase nove décadas de tentativas, a conjectura permanece sem solução. Avanços parciais surgiram ao longo dos anos. Em 2019, o matemático Terence Tao publicou um importante trabalho mostrando que a conjectura é verdadeira para "quase todos" os números analisados sob determinadas condições. Ainda assim, isso não equivale a uma prova definitiva.

O problema segue classificado como uma questão em aberto, uma das mais famosas da matemática recreativa e teórica.

Um mistério que desafia a lógica

A Conjectura de Collatz representa uma das lições mais desconcertantes da matemática moderna: nem sempre a dificuldade de um problema está na complexidade de suas regras. Às vezes, basta uma sequência que cabe em uma linha para expor os limites do conhecimento humano. Quase 90 anos depois de sua criação, ninguém sabe demonstrar por que todos os caminhos parecem levar ao número 1. E talvez seja justamente essa simplicidade enganosa que mantém gerações de matemáticos presas ao mesmo enigma.