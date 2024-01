Real Madrid x Almeria: onde assistir, horários e escalações do jogo pela La Liga

Real Madrid e Almeria se enfrentam neste domingo, 21, ao 12h15, no Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha. A partida é válida pela 20ª rodada da La Liga.

Após ser desclassificado na Copa do Rei para o Atlético de Madrid, o Real volta as atenções a liga espanhola. Os Merengues estão na vice-colocação com 48 pontos e caso vençam, podem assumir a liderança.

Já o Almería, lanterna do campeonato, precisa vencer para sonhar com uma saída da zona da degola. A equipe tem apenas seis pontos e está há 10 do primeiro fora da zona.

Escalação do Real Madrid contra o Almeria

Lunin; Carvajal, Rudiger, Nacho e Mendy; Tchouaméni (Camavinga), Kross e Valverde ; Bellingham, Rodrygo e Vinicius Júnior .

Escalação do Almería contra o Real Madrid

Maximiano; Chumi, Montes e González; Lopy, Baba, Pozo e Akieme; Arribas (Lázaro), Embarba e Léo Baptistão

Onde assistir ao vivo jogo do Real Madrid hoje pelo Carioca?

O jogo deste domingo, ao 12h15, entre Real Madrid e Almeria terá transmissão exclusiva no Star+.

Como assistir online o jogo do Real Madrid hoje?

Você pode assistir a partida online no Star+.