Jogos de hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A Supercopa da Espanha entre Atlético de Madrid e Real Madrid é o principal destaque do futebol nesta quinta-feira, 8. Além disso, a decisão da Supercopa da França entre PSG e Olympique de Marseille também promete agitar o dia.
A rodada conta ainda com partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês, Copinha e estaduais como o Paranaense, Catarinense e Cearense.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Supercopa da Espanha
Supercopa da França
- 15h - PSG x Olympique de Marseille - CazéTV
Campeonato Saudita
- 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
- 14h30 - Al Nassr x Al Qadsiah - Sportv e Canal GOAT
- 14h30 - Al Najma x Al Ettifaq - BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
- 14h30 - Cremonese x Cagliari - Xsports e Disney+
- 16h45 - Milan x Genoa - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - Arsenal x Liverpool - Disney+
Copa São Paulo de Futebol Júnior
- 13h - Ponte Preta x Real-RR - Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Meia Noite x Coritiba - Paulistão (YouTube)
- 16h30 - Brasiliense x Fluminense - Record News e Xsports
- 17h15 - Monte Roraima x Remo - Ulisses TV
- 18h15 - Linense x Forte - Paulistão (YouTube)
- 18h45 - Sfera x Água Santa - Paulistão (YouTube)
- 19h15 - Falcon x Galvez - Paulistão (YouTube)
- 19h30 - Palmeiras x Batalhão - CazéTV
- 20h30 - Mirassol x Sport - Xsports
- 21h30 - Votuporanguense x Grêmio - CazéTV
Campeonato Paranaense
- 19h - FC Cascavel x Azuriz - Canal GOAT
- 20h30 - Andraus x Athletico-PR - Canal GOAT
Campeonato Catarinense
- 19h - Carlos Renaux x Concórdia - SportyNet (YouTube)
Campeonato Cearense
- 19h - Iguatu x Maranguape - TVC Esporte Clube e FCFTV (YouTube)
Vitória Cup
- 20h30 - Santa Cruz x Defensa y Justicia - Sportv
Onde assistir ao vivo o jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid hoje?
O jogo Atlético de Madrid x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h.
Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje?
O jogo PSG x Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 15h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 8.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 8.
Record
- 16h30 - Brasiliense x Fluminense - Copa São Paulo de Futebol Júnior - Record News
Band
- 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - Campeonato Saudita - Esporte na Band (YouTube)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 14h30 - Al Nassr x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
- 20h30 - Santa Cruz x Defensa y Justicia - Vitória Cup
ESPN
- 16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - Supercopa da Espanha
- 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano
ESPN 4
- 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano
BandSports
- 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Najma x Al Ettifaq - Campeonato Saudita
Xsports
- 14h30 - Cremonese x Cagliari - Campeonato Italiano
- 16h30 - Brasiliense x Fluminense - Copinha
- 20h30 - Mirassol x Sport - Copinha
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 14h30 - Cremonese x Cagliari - Campeonato Italiano
- 16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - Supercopa da Espanha
- 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano
- 17h - Arsenal x Liverpool - Campeonato Inglês
CazéTV
- 15h - PSG x Olympique de Marseille - Supercopa da França
- 19h30 - Palmeiras x Batalhão - Copinha
- 21h30 - Votuporanguense x Grêmio - Copinha
Canal GOAT
- 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Nassr x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
- 19h - FC Cascavel x Azuriz - Campeonato Paranaense
- 20h30 - Andraus x Athletico-PR - Campeonato Paranaense
Paulistão (YouTube)
- 13h - Ponte Preta x Real-RR - Copinha
- 15h15 - Meia Noite x Coritiba - Copinha
- 18h15 - Linense x Forte - Copinha
- 18h45 - Sfera x Água Santa - Copinha
- 19h15 - Falcon x Galvez - Copinha
Ulisses TV
- 17h15 - Monte Roraima x Remo - Copinha
SportyNet (YouTube)
- 19h - Carlos Renaux x Concórdia - Campeonato Catarinense
TVC Esporte Clube / FCFTV (YouTube)
- 19h - Iguatu x Maranguape - Campeonato Cearense