Jogos de hoje, quinta-feira, 8 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10h00.

Última atualização em 8 de janeiro de 2026 às 14h44.

A Supercopa da Espanha entre Atlético de Madrid e Real Madrid é o principal destaque do futebol nesta quinta-feira, 8. Além disso, a decisão da Supercopa da França entre PSG e Olympique de Marseille também promete agitar o dia.

A rodada conta ainda com partidas do Campeonato Saudita, Campeonato Italiano, Campeonato Inglês, Copinha e estaduais como o Paranaense, Catarinense e Cearense.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Supercopa da Espanha

Supercopa da França

  • 15h - PSG x Olympique de Marseille - CazéTV

Campeonato Saudita

  • 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - BandSports, Canal GOAT e Esporte na Band (YouTube)
  • 14h30 - Al Nassr x Al Qadsiah - Sportv e Canal GOAT
  • 14h30 - Al Najma x Al Ettifaq - BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Italiano

  • 14h30 - Cremonese x Cagliari - Xsports e Disney+
  • 16h45 - Milan x Genoa - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês

  • 17h - Arsenal x Liverpool - Disney+

Copa São Paulo de Futebol Júnior

  • 13h - Ponte Preta x Real-RR - Paulistão (YouTube)
  • 15h15 - Meia Noite x Coritiba - Paulistão (YouTube)
  • 16h30 - Brasiliense x Fluminense - Record News e Xsports
  • 17h15 - Monte Roraima x Remo - Ulisses TV
  • 18h15 - Linense x Forte - Paulistão (YouTube)
  • 18h45 - Sfera x Água Santa - Paulistão (YouTube)
  • 19h15 - Falcon x Galvez - Paulistão (YouTube)
  • 19h30 - Palmeiras x Batalhão - CazéTV
  • 20h30 - Mirassol x Sport - Xsports
  • 21h30 - Votuporanguense x Grêmio - CazéTV

Campeonato Paranaense

  • 19h - FC Cascavel x Azuriz - Canal GOAT
  • 20h30 - Andraus x Athletico-PR - Canal GOAT

Campeonato Catarinense

  • 19h - Carlos Renaux x Concórdia - SportyNet (YouTube)

Campeonato Cearense

  • 19h - Iguatu x Maranguape - TVC Esporte Clube e FCFTV (YouTube)

Vitória Cup

  • 20h30 - Santa Cruz x Defensa y Justicia - Sportv

Onde assistir ao vivo o jogo entre Atlético de Madrid e Real Madrid hoje?

O jogo Atlético de Madrid x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 16h.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG hoje?

O jogo PSG x Olympique de Marseille terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 15h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta quinta-feira, 8.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira, 8.

Record

  • 16h30 - Brasiliense x Fluminense - Copa São Paulo de Futebol Júnior - Record News

Band

  • 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - Campeonato Saudita - Esporte na Band (YouTube)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 14h30 - Al Nassr x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
  • 20h30 - Santa Cruz x Defensa y Justicia - Vitória Cup

ESPN

  • 16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - Supercopa da Espanha
  • 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano

ESPN 4

  • 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano

BandSports

  • 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Najma x Al Ettifaq - Campeonato Saudita

Xsports

  • 14h30 - Cremonese x Cagliari - Campeonato Italiano
  • 16h30 - Brasiliense x Fluminense - Copinha
  • 20h30 - Mirassol x Sport - Copinha

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 14h30 - Cremonese x Cagliari - Campeonato Italiano
  • 16h - Atlético de Madrid x Real Madrid - Supercopa da Espanha
  • 16h45 - Milan x Genoa - Campeonato Italiano
  • 17h - Arsenal x Liverpool - Campeonato Inglês

CazéTV

  • 15h - PSG x Olympique de Marseille - Supercopa da França
  • 19h30 - Palmeiras x Batalhão - Copinha
  • 21h30 - Votuporanguense x Grêmio - Copinha

Canal GOAT

  • 11h55 - Al Hilal x Al Hazem - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Nassr x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
  • 19h - FC Cascavel x Azuriz - Campeonato Paranaense
  • 20h30 - Andraus x Athletico-PR - Campeonato Paranaense

Paulistão (YouTube)

  • 13h - Ponte Preta x Real-RR - Copinha
  • 15h15 - Meia Noite x Coritiba - Copinha
  • 18h15 - Linense x Forte - Copinha
  • 18h45 - Sfera x Água Santa - Copinha
  • 19h15 - Falcon x Galvez - Copinha

Ulisses TV

  • 17h15 - Monte Roraima x Remo - Copinha

SportyNet (YouTube)

  • 19h - Carlos Renaux x Concórdia - Campeonato Catarinense

TVC Esporte Clube / FCFTV (YouTube)

  • 19h - Iguatu x Maranguape - Campeonato Cearense
