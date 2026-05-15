Mbappé pode receber multa de milhares de euros por criticar técnico do Real Madrid

Mbappé: jogador vem colecionando polêmicas em passagem pelo Real Madrid
Publicado em 15 de maio de 2026 às 11h43.
As declarações de Kylian Mbappé após a vitória do Real Madrid sobre o Real Oviedo por 2 a 0 podem gerar consequências internas ao atacante francês. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o clube avalia possíveis punições pelas críticas feitas ao técnico Álvaro Arbeloa e também à diretoria do clube.
Após o triunfo por 2 a 0, Mbappé afirmou que ficou fora da equipe titular porque Arbeloa o enxergava apenas como a “quarta opção” no setor ofensivo, atrás de Franco Mastantuono, Vinícius Júnior e Gonzalo García.
"O treinador me disse que eu era a quarta opção para o ataque. Perguntem a ele por que eu estava apto para ser titular", declarou o francês.
Além da crítica ao treinador, Mbappé também questionou a decisão do Real Madrid de substituir Xabi Alonso por Arbeloa no comando da equipe.
De acordo com o Mundo Deportivo, o regulamento interno firmado entre a Associação de Futebolistas Espanhóis (AFE) e a LaLiga prevê punições para jogadores que realizem “declarações insultuosas ou maliciosas” contra treinadores, dirigentes, companheiros ou o próprio clube.
As sanções podem incluir:
Segundo o jornal espanhol, a punição financeira aplicada ao atacante pode ultrapassar os € 100 mil, valor que gira em torno de R$ 640 mil na cotação atual.
O cálculo seria feito com base no salário de Mbappé no Real Madrid. O francês recebe cerca de € 30 milhões brutos por temporada no clube espanhol.