Quem são os 'brigões' que se envolveram em mais uma confusão no Real Madrid

Valverde e Tchouaméni tiveram mais um desentendimento durante um treino do Real Madrid nesta quinta-feira, em episódio considerado mais grave do que o ocorrido no dia anterior.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, a discussão evoluiu para uma briga no vestiário do centro de treinamento do clube, em Valdebebas, e terminou com o volante uruguaio sendo encaminhado a um hospital.

De acordo com a publicação, os atritos começaram ainda no início das atividades desta quinta-feira e se intensificaram até o confronto no vestiário, que exigiu a intervenção de vários jogadores. Internamente, o episódio foi classificado como “muito grave” por membros do elenco e descrito como “muito pior” do que a discussão registrada na quarta-feira, quando os atletas trocaram empurrões durante o treino.

Após a confusão, foi realizada uma reunião de emergência no vestiário, minutos depois da briga. Nenhum jogador deixou o centro de treinamento durante o encontro, que teve como objetivo conter a crise interna vivida pelo clube. Segundo a reportagem, o Real Madrid avalia a adoção de medidas mais drásticas diante da situação.

O jornal AS informou que Valverde foi levado ao Hospital Blua Sanitas Valdebebas, nas proximidades do CT do Real Madrid, para receber pontos após sofrer um corte. O jogador foi acompanhado pelo técnico Álvaro Arbeloa.

Outros veículos da imprensa espanhola relatam que Tchouaméni chegou a pedir desculpas a Valverde pelo episódio de quarta-feira, mas o uruguaio não teria aceitado. Ainda segundo essas informações, Valverde não cumprimentou o companheiro no vestiário antes do novo conflito. A discussão do dia anterior teria começado após o uruguaio chegar mais forte em algumas divididas contra o francês, o que deu origem à troca de empurrões e à discussão que se estendeu até o vestiário.

Crise no elenco

Os desentendimentos entre Valverde e Tchouaméni ocorrem na mesma semana em que outro episódio de conflito interno veio a público. Há cerca de duas semanas, o zagueiro Antonio Rudiger teria dado um tapa no rosto do lateral Álvaro Carreras no vestiário, durante um dia de treinamento em Valdebebas, no período entre os jogos contra Alavés e Betis. O caso teria ocorrido logo após a eliminação para o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Ainda conforme informações da imprensa espanhola, alguns jogadores do elenco deixaram de se falar no dia a dia. Além disso, seis atletas se recusariam a manter diálogo com o técnico Álvaro Arbeloa, que assumiu o comando da equipe em janeiro deste ano, após a saída de Xabi Alonso.

No domingo, o Real Madrid enfrenta o Barcelona pelo Campeonato Espanhol, em partida que pode agravar ainda mais a crise da equipe. O arquirrival precisa de apenas um ponto para garantir o título.

Na temporada 2025/2026, o Real Madrid não conquistou títulos. A equipe foi eliminada nas quartas de final da Liga dos Campeões pelo Bayern de Munique, nas oitavas de final da Copa do Rei pelo Albacete Balompié, da segunda divisão espanhola, e ficou com o vice-campeonato da Supercopa da Espanha, justamente diante do Barcelona.