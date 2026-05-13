Real Madrid x Barcelona: entenda crise entre os times

"Há três anos, descobrimos que estávamos enfrentando um caso de corrupção sem precedentes na história do futebol mundial. É o maior escândalo da história do futebol. É incompreensível que ainda estejamos vendo árbitros daquela época atuando em uma competição organizada pela La Liga. Estamos preparando um dossiê importante que vamos apresentar imediatamente à Uefa para que ataque o problema pela raiz e resolva um caso que é importante para o bem do futebol mundial, como o chamado Caso Negreira", disse o presidente do Real Madrid.

Horas após a entrevista de Florentino Pérez, o Barcelona informou, por meio de uma nota, que estuda processar o dirigente madridista.

"Em referência à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento legal está estudando detalhadamente as suas manifestações e acusações. Neste momento, se estão analisando as mesmas e avaliando os próximos passos a seguir. Quando se considere oportuno, se informará adequadamente sobre as posições e decisões que se adotem", diz a nota do Barça.