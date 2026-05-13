Real Madrid x Barcelona: entenda crise entre os times

Florentino Pérez: presidente do Real Madrid deu uma coletiva de imprensa bastante polêmica ((Foto: Javier Soriano / AFP via Getty Images))
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Publicado em 13 de maio de 2026 às 10h15.
Após as acusações de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, contra o Barcelona, o clube blaugrana informou, por meio de nota, que está analisando processar os merengues.
Em entrevista coletiva, bastante polêmica, o dirigente madridista fez graves acusações contra o clube catalão. Pérez relembrou o "Caso Negreira", escândalo de arbitragem envolvendo o Barcelona há uns anos.
Florentino também prometeu enviar um dossiê para a Uefa sobre os pagamentos enviados pelo Barça aos responsáveis pela arbitragem de La Liga entre 2011 e 2018.
"Há três anos, descobrimos que estávamos enfrentando um caso de corrupção sem precedentes na história do futebol mundial. É o maior escândalo da história do futebol. É incompreensível que ainda estejamos vendo árbitros daquela época atuando em uma competição organizada pela La Liga. Estamos preparando um dossiê importante que vamos apresentar imediatamente à Uefa para que ataque o problema pela raiz e resolva um caso que é importante para o bem do futebol mundial, como o chamado Caso Negreira", disse o presidente do Real Madrid.
Horas após a entrevista de Florentino Pérez, o Barcelona informou, por meio de uma nota, que estuda processar o dirigente madridista.
"Em referência à coletiva de imprensa convocada pelo presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, informamos que nosso departamento legal está estudando detalhadamente as suas manifestações e acusações. Neste momento, se estão analisando as mesmas e avaliando os próximos passos a seguir. Quando se considere oportuno, se informará adequadamente sobre as posições e decisões que se adotem", diz a nota do Barça.
Além do Barcelona, o presidente da La Liga, Javier Tebas, também rechaçou as acusações de Florentino Pérez. O dirigente do Real Madrid afirmou em coletiva que a revista "Relevo", que já não existe mais, foi criada pela La Liga para prejudicar a equipe merengue.
"Já disseram pelas redes sociais que demos 25 milhões de euros (para a "Relevo"), de outra vez dez. É mentira. É triste que um homem como Florentino, com o prestígio empresarial que tem e o que fez pelo Real Madrid, tenha que mentir e dizer essas coisas. Todos sabem que sou torcedor do Real, ainda que neste momento eu esteja hibernando. Dá pena ver o Real, porque não se pode viver de mentira constantemente", declarou Tebas durante um evento promovido pelo Racing de Santander.