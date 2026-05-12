Florentino Pérez critica vazamento de briga no Real Madrid e descarta deixar presidência

Em meio à pior temporada do Real Madrid nos últimos anos, o presidente Florentino Pérez apareceu publicamente nesta terça-feira, 12, para rebater críticas, comentar os recentes problemas internos do clube e confirmar que seguirá no comando da equipe merengue. Durante entrevista coletiva, o dirigente minimizou a briga entre Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde, ocorrida na última semana, mas condenou o vazamento das informações para a imprensa.

Segundo Florentino, conflitos entre atletas fazem parte da rotina competitiva do futebol, porém deveriam permanecer restritos ao ambiente interno do clube. "Acho isso (briga) muito errado. Acho ainda pior que tenham tornado público. Estou aqui há 26 anos, e em nenhum deles dois ou quatro jogadores não se envolveram em brigas. Mas isso fica dentro do clube. Quem trouxe o assunto à tona está fazendo isso porque está insatisfeito e acha que vai ser demitido. Eles trocam socos e depois viram amigos. O vazamento é pior, acho que é pior. Não é a primeira vez que dois jogadores brigam. Eles brigam toda temporada porque são competitivos. A diferença aqui é que alguém falou sobre isso pela primeira vez, e sabemos quem foi", afirmou.

O episódio ganhou repercussão após relatos de que Valverde teria sofrido traumatismo craniano durante a discussão com o companheiro. A crise começou antes da derrota para o Barcelona, resultado que confirmou o título espanhol do rival e ampliou a pressão sobre o elenco merengue.

Florentino descarta saída do clube

Na coletiva, Florentino Pérez também anunciou novas eleições para o Conselho de Administração do clube e garantiu que não pretende deixar a presidência. O dirigente afirmou ser alvo de campanhas contrárias à sua gestão e declarou que existe uma tentativa de desgastar sua imagem após a temporada sem títulos relevantes. "Trabalhei desde o ano 2000 para que os donos do clube fossem os sócios, diferente do que acontece em outros clubes. No Madrid, não existe um único dono. Foi criada uma situação absurda, provocada por campanhas para gerar uma corrente de opinião contrária aos interesses do Madrid e, especialmente, contra mim. Resolveram agir para tentar me tirar daqui. Mas eu não vou sair. Serei o último dos sócios do Real Madrid a deixar o clube", relatou.

O presidente destacou ainda o modelo administrativo do clube, reforçando que o Real Madrid pertence aos sócios e não a um proprietário único, como acontece em outras equipes europeias.

Ataques à imprensa e defesa da própria saúde

Florentino também entrou em conflito com jornalistas presentes na coletiva. O dirigente acusou parte da imprensa espanhola de promover perseguição contra ele e criticou rumores envolvendo seu estado de saúde. Segundo o presidente, veículos locais chegaram a divulgar informações falsas sobre uma suposta doença grave. Ele negou qualquer problema médico e afirmou seguir normalmente à frente do clube e de suas empresas. "Dizem que eu não existo, que estou doente. Alguns chegaram a dizer que tenho câncer terminal. Aproveito para tranquilizar as pessoas que se preocuparam comigo. Todos os dias sigo presidindo o Real Madrid e também a minha empresa. Minha saúde é perfeita", começou.

Champions. Faz menos de dois anos que ganhei uma La Liga e uma Champions, mas isso já foi esquecido. Agora dizem por aí que o Madrid é uma ruína, um caos. Como pode ser um caos se é o clube mais prestigiado do mundo e isso é reconhecido por todos?", completou. "Preciso vir a público para frear tudo isso, porque não posso admitir, como presidente do Madrid, que existam pessoas nos meios de comunicação tentando se aproveitar porque neste ano não ganhamos La Liga ou a. Faz menos de dois anos que ganhei uma La Liga e uma Champions, mas isso já foi esquecido. Agora dizem por aí que o Madrid é uma ruína, um caos. Como pode ser um caos se é o clube mais prestigiado do mundo e isso é reconhecido por todos?", completou.

Caso Negreira volta à pauta

Além das críticas internas, Florentino voltou a citar o chamado “Caso Negreira”, investigação sobre pagamentos realizados pelo Barcelona a pessoas ligadas à arbitragem espanhola entre 2011 e 2018. O dirigente afirmou que o Real Madrid prepara um dossiê para encaminhar à Uefa, cobrando uma atuação mais firme da entidade no caso.