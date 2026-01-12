LEVERKUSEN, GERMANY - FEBRUARY 23: Xabi Alonso, Manager of Bayer Leverkusen, looks on prior to the Bundesliga match between Bayer 04 Leverkusen and 1. FSV Mainz 05 at BayArena on February 23, 2024 in Leverkusen, Germany. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images) (Alexander Hassenstein/Getty Images)
Publicado em 12 de janeiro de 2026 às 14h50.
Última atualização em 12 de janeiro de 2026 às 15h01.
O Real Madrid comunicou nesta segunda-feira que Xabi Alonso deixou o cargo de treinador em comum acordo com o clube. Ele será substituído por Álvaro Arbeloa, ex-lateral e técnico do Real Castilla desde junho de 2025, que atua nas categorias de base merengues desde 2020.
Xabi Alonso assumiu o time principal em maio do ano passado, após a saída de Carlo Ancelotti. Em 34 jogos, conquistou 24 vitórias, quatro empates e sofreu seis derrotas, alcançando um aproveitamento de 74,5%. No Campeonato Espanhol, o Real ocupa a segunda posição, quatro pontos atrás do líder Barcelona.
A saída ocorre um dia após a derrota na final da Supercopa da Espanha para o Barcelona, por 3 a 2, em Jidá, na Arábia Saudita. Antes de chegar ao Real Madrid, Xabi fez história no Bayer Leverkusen ao conquistar o primeiro título alemão do clube.
No entanto, sua passagem pelo Real foi marcada por dificuldades, incluindo uma sequência negativa entre novembro e dezembro e eliminações dolorosas, como a goleada sofrida diante do PSG no Mundial de Clubes. A derrota por 5 a 2 para o Atlético de Madrid no primeiro clássico também abalou sua gestão.
Além dos resultados, a relação com o elenco gerou polêmicas. Decisões do treinador foram questionadas por torcida, imprensa e até jogadores. Um episódio emblemático ocorreu com Vini Jr., que deixou o campo irritado após ser substituído em um clássico contra o Barcelona.