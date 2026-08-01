PL oficializa candidatura de Sergio Moro ao governo do Paraná

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) realiza audiência pública para instruir o PL 4.752/2025, que institui o Marco Legal da Cibersegurança, cria o Programa Nacional de Segurança e Resiliência Digital e altera a Lei 13.756/2018. O debate reúne representantes do governo, da academia e do setor produtivo para discutir estratégias de proteção digital, prevenção a ataques cibernéticos e fortalecimento da segurança das redes no Brasil. Bancada: senador Sergio Moro (PL-PR). Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado (Edilson Rodrigues/Agência Senado/Flickr)
Redação Exame
Publicado em 1 de agosto de 2026 às 18h39.
O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado, 1, a candidatura do senador Sergio Moro ao governo do Paraná nestas eleições. O anúncio foi feito durante a convenção estadual da legenda, realizada em Curitiba.
Ex-juiz federal, Moro ganhou projeção nacional ao comandar os processos da Operação Lava-Jato e ingressou na política após deixar a magistratura. Atualmente, exerce mandato como senador pelo Paraná.
Em discurso, Moro resgatou sua atuação à frente da Lava-Jato e afirmou que sua trajetória no combate à corrupção será um dos pilares da campanha. "Eu sou o juiz que comandou a maior operação da história do Brasil contra a corrupção. Eu sou aquele que, munido da lei, da Justiça e da verdade, enviou para a prisão aquelas pessoas que roubaram o nosso país", afirmou.
Além da candidatura de Moro ao Palácio Iguaçu, o PL confirmou Edson Vasconcelos como candidato a vice-governador e oficializou as candidaturas de Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado.
No Paraná, o PL disputará as eleições em coligação com Podemos, Democracia Cristã e Novo. A candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado foi homologada pelo Novo pouco antes da convenção do PL.