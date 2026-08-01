PL oficializa candidatura de Sergio Moro ao governo do Paraná

O Partido Liberal (PL) oficializou neste sábado, 1, a candidatura do senador Sergio Moro ao governo do Paraná nestas eleições. O anúncio foi feito durante a convenção estadual da legenda, realizada em Curitiba.

Ex-juiz federal, Moro ganhou projeção nacional ao comandar os processos da Operação Lava-Jato e ingressou na política após deixar a magistratura. Atualmente, exerce mandato como senador pelo Paraná.

Em discurso, Moro resgatou sua atuação à frente da Lava-Jato e afirmou que sua trajetória no combate à corrupção será um dos pilares da campanha. "Eu sou o juiz que comandou a maior operação da história do Brasil contra a corrupção. Eu sou aquele que, munido da lei, da Justiça e da verdade, enviou para a prisão aquelas pessoas que roubaram o nosso país", afirmou.

Além da candidatura de Moro ao Palácio Iguaçu, o PL confirmou Edson Vasconcelos como candidato a vice-governador e oficializou as candidaturas de Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado.

No Paraná, o PL disputará as eleições em coligação com Podemos, Democracia Cristã e Novo. A candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado foi homologada pelo Novo pouco antes da convenção do PL.