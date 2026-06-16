Copa do Mundo 2026: Argentina, França e Noruega estreiam nesta terça-feira

A Copa do Mundo de 2026 começa para mais seis seleções nesta terça-feira, 16. França x Senegal, Noruega x Iraque e Argentina x Argélia entram em campo para dar o pontapé inicial no maior torneio de futebol do mundo. Áustria x Jordânia abrem os jogos da quarta-feira, 17, na madrugada, com duelo às 1h, de Brasília.

Duas das grandes favoritas, Argentina e França, fazem o primeiro jogo na competição, enquanto Iraque e Noruega voltam a disputar a Copa após longos anos longe do torneio.

Já a Argélia e Senegal chegam representando o continente africano, mas já medem força com gigantes do futebol logo na estreia.

O que esperar dos jogos desta terça-feira?

França x Senegal

O duelo promete ser bastante disputado, já que coloca frente a frente uma potência europeia e uma das seleções sensações da África.

A partida marca o reencontro de duas seleções que fizeram uma partida histórica há 24 anos. Na Copa do Mundo de 2002, as seleções se enfrentaram. A França, atual campeã mundial, voltava a disputar o torneio buscando defender o título, e logo na estreia, um banho de água fria. Os africanos venceram por 1 a 0. O resultado, até hoje, é considerado uma das maiores zebras da competição.

Noruega x Iraque

A partida coloca frente a frente duas seleções que voltam a disputar uma Copa do Mundo após um longo período de ausência. Os nórdicos participaram pela última vez na edição de 1998, na França. Já os iraquianos participaram apenas na edição de 1986.

De volta ao torneio, as equipes medem força no grupo I, considerado um dos mais difíceis dessa edição do Mundial, que também tem França e Senegal.

A Noruega conta com o talento de Erling Haaland, um dos principais nomes dessa geração e que detém o status de máximo goleador.

Argentina x Argélia

A atual campeã do mundo, a Argentina, volta a campo para defender o troféu conquistado em 2022. A Albiceleste deve ter quase força máxima, embora tenha convivido com diversas lesões ao longo dos últimos meses. A única baixa é do lateral Nicolás Tagliafico, que se recupera de lesão.

Lionel Messi, craque da equipe, foi confirmado por Lionel Scaloni e deve ser titular contra os argelinos nesta terça-feira, 16.

Já o time africano volta a participar da competição após doze anos de ausência. O último torneio disputado pelos argelinos foi em 2014, no Brasil, e foram eliminados nas oitavas de final.

Jordânia x Áustria

Na madrugada de quarta-feira, 17, Jordânia x Áustria encerram a rodada do grupo J. As equipes entram em campo às 1h de Brasília.

Os austríacos voltam a disputar uma Copa do Mundo após 28 anos. O último mundial disputado foi em 1998. Já o time jordaniano disputará o Mundial pela primeira vez na história.