Messi é o jogador com mais participações em gols da história das Copas; veja ranking

Messi: argentino é o líder do ranking no quesito mais participações em Copas ( Tim Warner/Getty Images/AFP)
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Publicado em 10 de junho de 2026 às 13h35.
Prestes a começar, a Copa do Mundo de 2026 será mais uma oportunidade para os maiores craques do futebol ampliarem seus feitos no principal torneio do planeta. E, quando o assunto é protagonismo em Mundiais, nenhum jogador acumula números tão expressivos quanto Lionel Messi.
Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o camisa 10 chega à sua sexta participação em Copas já como o atleta com mais participações diretas em gols na história da competição.
Ao longo de suas participações nos Mundiais, o argentino já contribuiu com 21 gols, tendo marcado 13 gols e dado oito assistências nas 26 oportunidades em que esteve em campo.
Nesta edição da Copa, o craque terá mais uma oportunidade de melhorar seus números e se isolar ainda mais na primeira posição, já que Mbappé, que é o 10º colocado, é o único que pode tentar se aproximar dele nesta edição do torneio.
O último gol que Messi marcou pela Argentina foi contra a Zâmbia, no amistoso preparatório para a Copa, em março deste ano. Já contra a Angola, no amistoso disputado em 2025, ele marcou um gol e deu uma assistência.
Depois de Messi, há pelo menos quatro jogadores que possuem 20 participações em gols na história das Copas do Mundo. São eles: Gerd Müller, da Alemanha, Pelé e Ronaldo, da Seleção Brasileira e Miroslav Klose, da Seleção alemã.
1 - Lionel Messi (Argentina) - 21 participações em gols na Copa do Mundo (13 gols e 8 assistências em 26 jogos)
2 - Gerd Müller (Alemanha) - 20 participações em gols (14 gols e 6 assistências em 13 jogos)
3 - Pelé (Brasil) - 20 participações em gols (12 gols e 8 assistências em 14 jogos)
4 - Ronaldo (Brasil) - 20 participações em gols (15 gols e 5 assistências em 19 jogos)
5 - Miroslav Klose (Alemanha) - 20 participações em gols (16 gols e 4 assistências em 24 jogos)
6 - Grzegorz Lato (Polônia) - 17 participações em gols (10 gols e 7 assistências em 20 jogos)
7 - Uwe Seeler (Alemanha) - 17 participações (9 gols e 8 assistências em 21 jogos)
8 - Thomas Müller (Alemanha) - 16 participações (10 gols e 6 assistências em 19 jogos)
9 - Maradona (Argentina) - 16 participações em gols (8 gols e 8 assistências em 21 jogos)
10 - Mbappé (França) - 15 participações em gols (12 gols e 3 assistências em 14 jogos)