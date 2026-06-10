Messi é o jogador com mais participações em gols da história das Copas; veja ranking

Prestes a começar, a Copa do Mundo de 2026 será mais uma oportunidade para os maiores craques do futebol ampliarem seus feitos no principal torneio do planeta. E, quando o assunto é protagonismo em Mundiais, nenhum jogador acumula números tão expressivos quanto Lionel Messi.

Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o camisa 10 chega à sua sexta participação em Copas já como o atleta com mais participações diretas em gols na história da competição.

Ao longo de suas participações nos Mundiais, o argentino já contribuiu com 21 gols, tendo marcado 13 gols e dado oito assistências nas 26 oportunidades em que esteve em campo.

Nesta edição da Copa, o craque terá mais uma oportunidade de melhorar seus números e se isolar ainda mais na primeira posição, já que Mbappé, que é o 10º colocado, é o único que pode tentar se aproximar dele nesta edição do torneio.

O último gol que Messi marcou pela Argentina foi contra a Zâmbia, no amistoso preparatório para a Copa, em março deste ano. Já contra a Angola, no amistoso disputado em 2025, ele marcou um gol e deu uma assistência.

Os atletas com mais participações em gols na Copa

Depois de Messi, há pelo menos quatro jogadores que possuem 20 participações em gols na história das Copas do Mundo. São eles: Gerd Müller, da Alemanha, Pelé e Ronaldo, da Seleção Brasileira e Miroslav Klose, da Seleção alemã.

1 - Lionel Messi (Argentina) - 21 participações em gols na Copa do Mundo (13 gols e 8 assistências em 26 jogos)

2 - Gerd Müller (Alemanha) - 20 participações em gols (14 gols e 6 assistências em 13 jogos)

3 - Pelé (Brasil) - 20 participações em gols (12 gols e 8 assistências em 14 jogos)

4 - Ronaldo (Brasil) - 20 participações em gols (15 gols e 5 assistências em 19 jogos)

5 - Miroslav Klose (Alemanha) - 20 participações em gols (16 gols e 4 assistências em 24 jogos)

6 - Grzegorz Lato (Polônia) - 17 participações em gols (10 gols e 7 assistências em 20 jogos)

7 - Uwe Seeler (Alemanha) - 17 participações (9 gols e 8 assistências em 21 jogos)

8 - Thomas Müller (Alemanha) - 16 participações (10 gols e 6 assistências em 19 jogos)

9 - Maradona (Argentina) - 16 participações em gols (8 gols e 8 assistências em 21 jogos)

10 - Mbappé (França) - 15 participações em gols (12 gols e 3 assistências em 14 jogos)